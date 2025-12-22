Assine
Caso de jovem que morreu atacado por leoa na Paraíba escancara problema sistemático no Brasil

Redação Flipar
  • Diante dos olhares perplexos dos visitantes do zoológico, o rapaz, que havia sido recém-libertado da prisão, desceu de uma árvore e foi atacado por uma leoa.
  • Após o ocorrido, descobriu-se que Gerson acumulava episódios de psicose, possível deficiência intelectual, crises frequentes, suporte familiar frágil — a mãe também sofre de esquizofrenia — e sucessivas passagens pelo sistema penal.
  • Apesar das tentativas de controle medicamentoso na prisão, ao ser liberado ele foi encaminhado a um serviço sem condições de atender alguém em surto grave.
  • Para a conselheira tutelar que o acompanhou, o que aconteceu foi uma “tragédia anunciada”.
  • O caso, que parecia apenas excêntrico, na verdade segue um roteiro conhecido por quem trabalha com vulnerabilidade social e saúde mental no Brasil.
  • Um relato da psicóloga clínica e doutora pela Unifesp, Ilana Pinsky, para a Veja, trouxe um novo olhar para a história de Gerson.
  • Segundo ela, na década de 1980, casos psiquiátricos graves no Brasil eram tratados de uma forma desleixada.
  • Na época, os hospitais eram superlotados, pacientes ficavam largados, dopados e sem contato familiar. Em 1989, surgiu a Reforma Psiquiátrica brasileira, um movimento social e político que buscou a desinstitucionalização do tratamento em saúde mental.
  • O objetivo foi substituir a lógica manicomial, baseada no isolamento e internação de longa permanência, pelos chamados Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
  • Mas as transformações não acompanharam completamente as necessidades do país. Hoje, embora essenciais, os CAPS operam majoritariamente como ambulatórios, sem capacidade para acolher crises intensas.
  • Poucos funcionam 24 horas, há carência de leitos e muitas vezes não há como conter surtos sem apoio familiar.
  • O problema não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, a redução dos hospitais psiquiátricos sem a criação de substitutos robustos fez com que prisões se tornassem as soluções para saúde mental.
  • Dados epidemiológicos de 2024 (reunindo 85 estudos em países desenvolvidos) demonstram que cerca de 67% das pessoas em situação de rua sofrem de transtornos mentais graves.
  • Segundo Ilana Pinsky, isso evidencia que a falta de serviços não leva as pessoas à liberdade, mas sim ao desamparo, à rua ou à prisão.
  • Ela defende que, em vez de uma regressÃ£o manicomial, o Brasil necessita de uma modernizaÃ§Ã£o da rede com mais leitos de qualidade, unidades de crise e serviÃ§os residenciais eficazes.
  • No Brasil, transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtornos obsessivo–compulsivos (TOC) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) são alguns dos problemas psiquiátricos mais comuns.
