Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Animais que invadem as casas com mais frequência durante o verão

RF
Redação Flipar
  • O problema afeta desde apartamentos até casas térreas, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos com elevada densidade populacional.
    O problema afeta desde apartamentos até casas térreas, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos com elevada densidade populacional. Foto: Boaventuravinicius wikimedia commons
  • Além do incômodo, alguns desses animais podem causar riscos à saúde, contaminar alimentos ou provocar acidentes.
    Além do incômodo, alguns desses animais podem causar riscos à saúde, contaminar alimentos ou provocar acidentes. Foto: Imagem gerada por inteligência artificial
  • Entender por que essas espécies de animais aparecem e como evitá-los é essencial para reduzir a infestação nos meses mais quentes.
    Entender por que essas espécies de animais aparecem e como evitá-los é essencial para reduzir a infestação nos meses mais quentes. Foto: reprodução tv globo
  • MOSQUITOS -O calor acelera o ciclo de vida dos mosquitos, que se reproduzem em água parada, comum após chuvas de verão. Ambientes urbanos oferecem inúmeros pontos propícios para a proliferação.
    MOSQUITOS -O calor acelera o ciclo de vida dos mosquitos, que se reproduzem em água parada, comum após chuvas de verão. Ambientes urbanos oferecem inúmeros pontos propícios para a proliferação. Foto: Wikimedia/Domínio Público
  • Para evitar, é fundamental eliminar recipientes com água acumulada, manter ralos limpos e usar telas em portas e janelas. Repelentes ambientais ajudam a reduzir a presença dentro de casa.
    Para evitar, é fundamental eliminar recipientes com água acumulada, manter ralos limpos e usar telas em portas e janelas. Repelentes ambientais ajudam a reduzir a presença dentro de casa. Foto: Reprodução
  • BARATAS - As baratas se beneficiam do calor para se reproduzir mais rapidamente e buscam abrigo em cozinhas e banheiros. Restos de comida e umidade favorecem sua permanência.
    BARATAS - As baratas se beneficiam do calor para se reproduzir mais rapidamente e buscam abrigo em cozinhas e banheiros. Restos de comida e umidade favorecem sua permanência. Foto: annemiek59/Pixabay
  • A prevenção inclui manter alimentos bem fechados, lixo sempre tampado e frestas vedadas. A limpeza frequente de ralos e áreas escondidas é essencial.
    A prevenção inclui manter alimentos bem fechados, lixo sempre tampado e frestas vedadas. A limpeza frequente de ralos e áreas escondidas é essencial. Foto: Divulgação
  • FORMIGAS - No verão, as formigas intensificam a busca por alimentos, especialmente açúcar e gordura. Pequenas migalhas já são suficientes para atrair colônias inteiras.
    FORMIGAS - No verão, as formigas intensificam a busca por alimentos, especialmente açúcar e gordura. Pequenas migalhas já são suficientes para atrair colônias inteiras. Foto: flickr - Judy Gallagher
  • Para evitar, tem que higienizar superfícies, armazenar alimentos em recipientes fechados e eliminar caminhos de acesso. Produtos naturais, como vinagre, ajudam a afastá-las.
    Para evitar, tem que higienizar superfícies, armazenar alimentos em recipientes fechados e eliminar caminhos de acesso. Produtos naturais, como vinagre, ajudam a afastá-las. Foto: Veganbaking.net wikimedia commons
  • MOSCAS - As moscas se multiplicam rapidamente no calor e são atraídas por resíduos orgânicos. A presença constante indica falhas no manejo do lixo doméstico.
    MOSCAS - As moscas se multiplicam rapidamente no calor e são atraídas por resíduos orgânicos. A presença constante indica falhas no manejo do lixo doméstico. Foto: Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
  • Manter o lixo fechado, lavar frutas antes de guardar e proteger janelas com telas são medidas eficazes. A limpeza de ralos também reduz a atração.
    Manter o lixo fechado, lavar frutas antes de guardar e proteger janelas com telas são medidas eficazes. A limpeza de ralos também reduz a atração. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
  • MARIPOSAS - Mais comuns à noite, as mariposas são atraídas por luz artificial e entram facilmente nas casas durante o verão. Algumas espécies também afetam roupas e tecidos.
    MARIPOSAS - Mais comuns à noite, as mariposas são atraídas por luz artificial e entram facilmente nas casas durante o verão. Algumas espécies também afetam roupas e tecidos. Foto: FLPA / Malcolm Schuyl / East News
  • Reduzir luzes externas, fechar janelas à noite e manter armários secos ajuda a evitar o problema. O uso de telas é uma solução simples e eficaz.
    Reduzir luzes externas, fechar janelas à noite e manter armários secos ajuda a evitar o problema. O uso de telas é uma solução simples e eficaz. Foto: Dumi - Wikimedia Commons
  • ARANHAS - O aumento de aranhas no verão está ligado à maior oferta de alimento, já que outros insetos também proliferam. Elas costumam se esconder em cantos e locais pouco movimentados.
    ARANHAS - O aumento de aranhas no verão está ligado à maior oferta de alimento, já que outros insetos também proliferam. Elas costumam se esconder em cantos e locais pouco movimentados. Foto: Pixabay
  • A prevenção passa pela limpeza regular, redução de insetos e eliminação de entulhos. Manter a casa organizada diminui os abrigos disponíveis.
    A prevenção passa pela limpeza regular, redução de insetos e eliminação de entulhos. Manter a casa organizada diminui os abrigos disponíveis. Foto: Casa Laranja - Flickr
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay