Castelos europeus atraem visitantes do mundo inteiro

Castelo de Bodiam – East Sussex, Inglaterra - Construído em 1385 para defesa durante a Guerra dos Cem Anos. Hoje em dia, porém, percebe-se que a estrutura não era tão resistente para a batalha e supõe-se que o objetivo maior era exibir o poderio inglês com a imponência da construção. Foto: VanBeem / Dominio publico