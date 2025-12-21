Celebridades e TV
Personalidades que superaram deficiências para construir um legado
-
Stephen Hawking (1942-2018) - Ele foi não só um dos físicos mais brilhantes da história, como uma das mentes mais impressionantes de todos os tempos. Ele sofria de esclerose amiotrófica lateral, que foi debilitando cada vez sua capacidade física. Mas deixou um legado inestimável para a Ciência. Foto: NASA wikimedia commons
-
Beethoven - Alemão (1770-1827) - O genial músico, um dos maiores da historia, sofreu de problema auditivo que evoluiu para surde e, ainda assim continuou a compor. Não escutava nada ao criar a magnífica Nona Sinfonia. Morreu aos 56 anos. Foto: Joseph Karl Stieler domínio público
-
Frida Kahlo - Mexicana (1907-1954) - A brilhante pintora contraiu poliomielite quando criança e tinha uma perna mais fina que a outra, o que ela disfarçava com longos trajes. Frida sentia muitas dores, mas a agonia nunca impediu que ela construísse uma obra de intenso vigor e energia. Foto: Guillermo Kahlo - Sotheby's/Wikimedia Commons
-
Vincent van Gogh - Holandês (1853-1890) - O extraordinário pintor sofria de depressão, a ponto de cortar sua própria orelha durante uma crise. Ainda assim, produziu mais de 900 pinturas e 1.100 desenhos. Muitas obras-primas que estão entre as maiores preciosidades da história da arte mundial. Infelizmente, Van Gogh acabou se suicidando. Foto: Vincent van Gogh Domínio Público
-
-
John Nash - Americano (1928-2015) - O inteligentíssimo matemático que inspirou o filme "Uma Mente Brilhante", estrelado por Russel Crowe, tinha sinais de paranoia e foi diagnosticado com esquizofrenia. Chegou a sofrer terapia de choque por nove anos. Foto: Elke Wetzig wikimedia commons
-
Helen Keller - Americana (1880-1968) - Era surda e cega. Mesmo assim, foi autora, ativista política e palestrante de imenso valor. A forma como sua professora a ensinou também rendeu filme: "O Milagre de Anne Sullivan". Foto: domínio público
-
Christy Brown - Irlandês (1932-1981) - Escritor, poeta e pintor, teve paralisia cerebral. Ele só conseguia usar o pé esquerdo e inspirou o filme "Meu Pé Esquerdo", estrelado por Daniel Day Lewis. Foto: Reprodução IMDb
-
-
Jean-Dominique Bauby - Francês (1952-1997) - Famoso jornalista, sofreu um ataque cardíaco e entrou em coma por 20 dias. Depois, quando se recobrou, ele teve síndrome do confinamento (consciente de tudo, mas sem se mexer). Escreveu um livro, porém, movendo uma pálpebra conforme uma pessoa recitava o alfabeto. Foto: Reprodução YouTube
-
Marla Runyan - Americana, nascida em 4/1/1969 - Mesmo sendo cega, foi uma incrível corredora. Campeã nacional dos 5.000 metros por três vezes. Quebrou recordes de velocidade e ganhou quatro medalhas na Paralimpíadas. Foto: Reprodução YouTube
-
Sudha Chandran - Indiana, nascida em 27/9/1965 - Formada em Economia, tornou-se uma das mais aclamadas dançarinas do mundo, após sofrer um acidente e perder uma das pernas. Ela usava uma prótese, lutando contra a deficiência. Foto: Bollywood Hungama wikimedia commons
-
-
Linda Hunt - Americana, nascida em 2/4/1945 -Vítima de nanismo pituitário, a atriz que se consagrou no teatro e no cinema tem apenas 1,45m. Ao interpretar um anão, ela tornou-se a primeira a receber um Oscar por um papel de personagem de sexo diferente. Foto: Red Carpet Report on Mingle Media TV - wikimedia commons
-
Amy Purdy - Americana, nascida em 7/11/1979 - Apesar de não ter as duas pernas do joelho para baixo (e usar próteses), ela tornou-se medalhista paralímpica de snowboard e também é dançarina. Foto: Teampurdy - wikimedia commons