Os melhores lugares para mergulho no Brasil

Ilhas de Garopaba (SC) - A região tem dunas, praias, quedas d'água e a Área de Preservação Ambiental da Baleia Franca, onde essa espécie de baleia pode ser vista. Destaque para a Cascata da Encantada e para a Ilha do Coral, onde um paredão tem inscrições rupestres de 3 mil anos. Foto: www.basecangulo.com.br