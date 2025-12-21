Galeria
Estudo revela que cidades dos Estados Unidos estão ‘afundando’; entenda
O estudo foi analisado por pesquisadores das universidades Columbia e Virginia Tech. Foto: Ajay Suresh/Wikimédia Commons
Embora o fenômeno da subsidência urbana já fosse conhecido, as imagens recentes revelaram que o processo é mais acelerado e abrangente do que se pensava. Foto: Pedro Lastra/Unsplash
Os cientistas analisaram 28 centros urbanos, utilizando radares de satélite capazes de medir deslocamentos do solo em escala milimétrica. Foto: Rachel Crosby/Unsplash
O resultado acendeu um alerta: ao menos dois terços das áreas urbanas de 25 cidades americanas estão afundando de maneira contínua. Foto: Pexels/Nate
Em Houston, por exemplo, quase metade da cidade apresenta rebaixamento superior a 5 milímetros por ano. Foto: Domínio Público/Creative Commons Zero - CC0
Em 10% das áreas o ritmo é ainda mais intenso, ameaçando bairros inteiros. Foto: Youtube Canal/Look Around
A principal causa identificada para esse fenômeno, conhecido como subsidência, é a extração excessiva de água subterrânea. Foto: Brigitte Werner/Pixabay
Quando os aquíferos são esvaziados, o terreno que fica em cima perde suporte e se compacta. Foto: David Mark/Pixabay
Segundo o autor do estudo, Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre áreas já suscetíveis a esse tipo de instabilidade. Foto: Flickr - Matthew Paulson
De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura além de seus limites de segurança e comprometer prédios, estradas e pontes. Foto: Tae Fuller/Pexels
Enquanto Houston apresenta taxas alarmantes, Nova York vive uma situação particular. Foto: dariasophia/Pixabay
Um conjunto de dados da NASA, Rutgers e JPL-Caltech mostra que 98% da metrópole sofre subsidência, embora em ritmo variável. Foto: Wikimedia Commons/Pedro Lastra
A taxa média é de 1,6 mm ao ano, mas locais construídos sobre aterros antigos afundam mais de 3 mm anualmente. Foto: Pixabay
No Estádio Arthur Ashe, por exemplo, local onde ocorre o US Open, o índice de afundamento é de 4,6 mm por ano. Foto: Wikimedia Commons/ D. Benjamin Miller
A maioria dessas construções foi erguida sobre antigos aterros sanitários, cujo solo é mais sujeito à compressão do que a rocha natural, acelerando o afundamento sob o peso da infraestrutura. Foto: Wikimedia Commons/Yahala
O risco, nesse contexto, é o aumento de inundações e falhas estruturais em edifícios e vias urbanas. Foto: Freepik/wirestock
Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifícios das cidades observadas estão em chamadas "zonas de alto risco". Foto: Pexels/Pixabay
Entre as possíveis soluções, os pesquisadores defendem a criação de mapas detalhados de subsidência para orientar políticas públicas e a revisão de códigos de construção. Foto: Freepik/wirestock
Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e um controle rigoroso da exploração de águas subterrâneas também são apontados como medidas preventivas. Foto: Nelson Ndongala/Unsplash
