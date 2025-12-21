O resplendor das espécies de flores e plantas vermelhas; apaixonantes

Rosa chinesa (Hibiscus rosa-sinensis) é uma planta originária da Ásia tropical, encontrada principalmente na China, Índia, Indonésia e Brasil. Ela se adapta bem a jardins em áreas de clima quente e úmido. Suas flores exuberantes desabrocham durante o verão e início do outono, atraindo polinizadores e decorando paisagens com sua vibrante cor vermelha. Foto: Imagem de ??? por Pixabay