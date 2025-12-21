Assine
O justiceiro mais assustador das telas, Jon Bernthal já foi jogador de beisebol

RF
Redação Flipar
  • Com uma carreira que transita entre o teatro, o cinema e as séries de televisão, ele é reconhecido por sua entrega emocional e autenticidade em cena.
  • Jonathan Edward Bernthal é filho de Joan Lurie Marx e do advogado Eric Lawrence Bernthal. Seu avô foi o músico e produtor Murray Bernthal.
  • Estudou teatro em sua cidade natal, onde fez sua pós-graduação na Skidmore College. Depois seguiu para a Moscow Art Theatre na Rússia, e concluiu mestrado em atuação na Universidade de Harvard.
  • Durante sua formação em Moscou, jogou beisebol profissionalmente em uma liga europeia. Até que foi notado por um diretor da Formação Avançada de Teatro da Universidade Harvard e recebeu o convite para estudar teatro American Repertory Theatre.
  • Após a formatura, seu início no teatro foi marcado por atuações em mais de 30 peças regionais e fora da Broadway. Muitas delas com sua própria companhia de teatro Fovea Floods.
  • Os primeiros trabalhos de Jon Bernthal na TV foram participações em séries como
  • Seu papel como Shane Walsh em
  • Alcançou ainda mais reconhecimento como o Justiceiro no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele originou o papel na segunda temporada de
  • A semelhança de Bernthal também foi usada para interpretar o anti-herói na série própria do personagem The Punisher, de 2017. da Marvel Comics, e uma série de quadrinhos em andamento do Justiceiro.
  • No cinema, participou de filmes como
  • Entre os prêmios conquistados, um Emmy de Melhor Ator Convidado por sua participação na série
  • Desde os primeiros meses de 2022, apresenta o podcast
  • O amor pelos animais está incorporado à vida de Bernthal. Tanto que ele é conhecido por atuantes na causa e tem, inclusive, vários cães resgatados.
  • Jon Bernthal já quebrou o nariz 14 vezes. Muitas delas, aliás, durante cenas de ação ou treinos intensos.
  • O ator também é um grande defensor da saúde mental. Prova disso é que fala abertamente sobre a importância de buscar ajuda e cuidar do bem-estar emocional.
  • Algumas de suas colaborações marcantes foram em trabalhos com diretores renomados. A saber, Martin Scorsese, David Ayer, Denis Villeneuve e Steve McQueen. Seu Shane em
  • Bernthal é bem entrosado no meio artístico. É amigo próximo de colegas como Norman Reedus e mantém boas relações nos bastidores., sendo, portanto, bem visto entre companheiros de elenco.
  • Ator que não apenas interpreta, mas vive seus personagens com uma entrega rara, Jon Bernthal é mais do que o Justiceiro ou Shane Walsh — ele é um artista que transforma dor, força e vulnerabilidade em arte.
