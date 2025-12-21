Galeria
Colisão catastrófica pode ter gerado placas que causam terremotos
De acordo com o estudo, o calor gerado pelo impacto criou os blocos rochosos. As placas tectônicas são estruturas gigantescas que se movimentam no interior da Terra e que, ao fazerem esse movimento, acabam causando reflexos na superfície. Daí os terremotos e os tsunamis que provocam tragédias. Foto: Imagem de ?????_???????? por Pixabay
Em 2023, pesquisadores publicaram na revista Earth-Science Reviews um novo mapa com todas as placas tectônicas da Terra. Foto: reprodução
Há 64 anos, em 22/5/1960, ocorreu o maior terremoto da história, em intensidade. Atingiu espantosos 9,5 graus de magnitude. Foi o Sismo de Valdivia, em Araucanía, no Chile. Foto: Reprodução do site extremes-fdksyn.blogspot.com/
O abalo foi tão forte que causou tremores até mesmo na capital Santiago e em cidades argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e La Rioja. Essa magnitude nunca mais foi atingida na história mundial. Foto: Domínio Público
O terremoto de Valdivia também produziu um tsunami ao largo do Oceano Pacífico, atingindo Havaí e Japão, além da erupção do vulcão Puyehue. Cerca de 5.700 pessoas morreram e mais de 2 milhões ficaram feridas. Foto: Andres Testla wikimedia commons
O Chile tem áreas propensas a abalos sísmicos por causa da localização sobre placas tectônicas. Em 27/2/2022, outro terremoto incrivelmente intenso devastou a região do Maule e causou quase 800 mortes. Foi um abalo de 8,8 de magnitude, que também provocou tsunami. Foto: Atilio Leandro - Flickr
Outro local famoso por abalos sísmicos é San Francisco, nos EUA. No dia 18/4/1906, há 118 anos, a cidade foi sacudida por um forte sismo com magnitude 8. Conhecido como O Grande Terremoto, foi o maior já registrado nos EUA, durou 1 minuto e meio, e deixou mais de 3 mil vítimas. Foto: Domínio Público
O sismo foi causado por um deslize da chamada Falha de San Andreas, uma falha geológica que se estende por 1.290 km na Califórnia e que marca o encontro de placas tectônicas na região. Em 1906, o terremoto se deu por uma alteração em 440 km de faixa. Foto: Domínio público
De um minuto para o outro, cerca de 225 mil pessoas - da população de 400 mil - ou seja, mais da metade - ficaram sem teto. O Exército construiu chalés com troncos de madeira e até o presídio foi uma área onde o governo montou acampamentos improvisados para receber as famílias. Foto: Domínio público
O estudo dos terremotos - a chamada Sismologia - tem origem numa tragédia que ocorreu em 1755 , quando cerca de 90 mil pessoas morreram num terremoto em Portugal. Foto: Domínio público
Veja outros terremotos, em diversos países, que entraram para a História devido à sua grande força destruidora. Alguns tiveram tsunamis, quando o abalo também ocorre no mar trazendo ondas gigantescas para a orla. Foto: Claudio Nuñez wikimedia commons
31/01/1906 - Um terremoto perto da cidade portuária de Esmeraldas, no Equador, matou cerca de 1.000 pessoas na costa não apenas deste país, mas também da Colômbia, pois gerou um tsunami que percorreu boa parte do litoral. Foto: Reprodução do Twitter @Geology_History
15/8/1950 - Um terremoto no Tibete destruiu 2 mil casas, templos e mesquitas. O sismo atingiu 8,6 graus (na escala Richter, que vai até 10) na região. Cerca de 1.500 pessoas morreram. Foto: Reprodução do site gob.mx/cenapred/es/articulos
28/3/1964 - Um terremoto no Alasca, embora com poucas vítimas (131 mortos) quando comparado a outros, entra na lista dos maiores porque alcançou 9,2 graus de magnitude. Causou tsunami, gerando prejuízo de US$ 2,3 bilhões (R$ 5,2 bilhões). Os tremores foram sentidos em várias cidades. Foto: U.S. Army - Wikimédia Commons
31/05/1970 - Maior catástrofe do Peru. Ocorreu em Ancash e La Libertad. Além dos fortes tremores (7,5 na escala), também houve deslizamento de neve e gelo. Por isso, também é a avalanche mais fatal da história: 70 mil mortos e 50 mil feridos. Foto: Reprodução do site meionorte.com/blogs/memoria
23/12/1972 - Um terremoto de magnitude 6.3 na Nicarágua destruiu parte da capital Manágua, deixando cerca de 20 mil mortos e 20 mil feridos. Mais de 280 mil imóveis foram danificados. Foto: Reprodução do site nicaraguainvestiga.com/memoria
4/2/1976 - Em 39 segundos, um terremoto de magnitude 7.5 reduziu a escombros metade da cidade da Guatemala, a capital do país. O abalo teve 5 km de profundidade nas cercanias de Los Amates. Matou 23 mil, feriu 76 mil e destruiu mais de 1 milhão de construções. Foto: Reprodução do site wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons
26/12/2004 - O terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. Provocou um tsunami que atingiu 14 países do Sul da Ásia e do leste da África. A catástrofe deixou 230 mil mortos ou desaparecidos e 1,7 milhão de desabrigados. Foto: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Philip A. McDaniel - Wikimédia Commons
28/03/2005 - Três meses depois, mais um abalo sísmico de magnitude 8,7 na Sumatra deixou 1.000 mortos na Ilha de Nias Foto: Reprodução do site bbc.com/portuguese/noticias/story
12/01/2010 - Um terremoto de magnitude 7 destruiu parte da capital do Haiti, Porto Príncipe, e também teve reflexos na República Dominicana, Cuba, Jamaica e Bahamas. Foram 320 mil mortos, 350 mil feridos. Um caos, com 1,5 milhão de flagelados. Foto: Reprodução do site msf.org.br/noticias/
11/3/2011 - Um terremoto de magnitude 9, seguido por tsunami (ondas de 38m de altura), arrasou a costa leste de Honshu, a maior ilha japonesa. Deixou 16 mil mortos, 5 mil feridos, 4,6 mil desaparecidos e 130 mil desabrigados (300 mil imóveis destruídos). Prejuízo de US$ 309 bilhões (R$ 1,5 trilhão). Foto: wikimedia commons
8/9/2023 - Um terremoto de magnitude 6,8 causou destruição no Marrocos. Cerca de 2.900 pessoas morreram. O tremor danificou desde aldeias nas montanhas da Cordilheira do Atlas (no noroeste da África) até a cidade histórica de Marrakech, no oeste do Marrocos. Foto: Reprodução de vídeo Reuters
Câmeras mostraram a correria das pessoas em meio a desmoronamentos. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o tremor foi sentido em Portugal, Espanha e Argélia. O terremoto durou cerca de 15 segundos e ocorreu a 18,5 km de profundidade. Foto: Reprodução de vídeo Reuters
6/2/2023 - Mais de 50 mil pessoas morreram após um terremoto que atingiu dois países. O tremor, de magnitude 7,8, atingiu, de forma arrasadora, a região central da Turquia e o noroeste da Síria. Foto: Reprodução de vídeo CNN