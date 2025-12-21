Colisão catastrófica pode ter gerado placas que causam terremotos

Outro local famoso por abalos sísmicos é San Francisco, nos EUA. No dia 18/4/1906, há 118 anos, a cidade foi sacudida por um forte sismo com magnitude 8. Conhecido como O Grande Terremoto, foi o maior já registrado nos EUA, durou 1 minuto e meio, e deixou mais de 3 mil vítimas. Foto: Domínio Público