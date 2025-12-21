Galeria
Cidade mais antiga dos EUA fica fora do território americano
De acordo com o ranking, a cidade ocupa a quarta colocação e tem como destaque suas atrações culturais e a qualidade dos serviços de saúde. Foto: MusikAnimal/Wikimedia Commons
Buenos Aires, capital da Argentina, aparece na liderança, seguida por outras duas capitais sul-americanas: Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile. Foto: Omar Medina por Pixabay
A cidade brasileira mais bem posicionada no ranking é o Rio de Janeiro, na sétima colocação, uma acima de São Paulo. Foto: - Reprodução do X @TripTravelTrs
Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos desde 1898, com o status de Estado Livre Associado, possuindo uma Constituição própria e governo local, mas seus poderes são limitados. Foto: Reprodução
Os pouco mais de 3,2 milhões de habitantes de Porto Rico têm passaporte americano, podem transitar livremente entre a ilha e o país, mas não têm direito a voto na eleição presidencial dos Estados Unidos. O território possui bandeira própria e com ela compete nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Foto: Arturo de La Barrera/Wikimedia Commons
A capital San Juan é considerada a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Fundada em 1521, não compõe o estado Americano, mas ainda assim é parte de seu território. Foto: Thief 12/ Carlo Giovanetti wikimedia commons
Porto Rico foi colônia da Espanha por quatro séculos. Como consequência da Guerra Hispano-Americana, o território acabou cedido aos Estados Unidos. Assim, espanhol e inglês são as línguas oficiais da ilha. Foto: Diego F. Parra pexels
Vários artistas conhecidos nasceram na ilha de Porto Rico. É o caso, por exemplo, do premiado ator Benício del Toro. Foto: Canal 22/Wikimedia Commons
Benício del Toro foi premiado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por “Traffic”, filme de Steven Soderbergh. Foto: Reprodução/Youtube
Antes de del Toro, outro ator de origem porto-riquenha, José Ferrer, ganhou o Oscar. Em 1960, ele foi premiado por seu trabalho em “Cyrano de Bergerac", de Michael Gordon. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
A atriz Rita Moreno, nascida em Himacao, na costa leste de Porto Rico, foi a primeira natural da ilha a conquistar a estatueta. Em 1962, ela foi premiada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no clássico “West Wide Story” (“Amor, Sublime Amor”). Foto: Peabody Awards/Wikimedia Commons
Um dos mais badalados atores de Hollywood na atualidade, Joaquim Phoenix nasceu na capital porto-riquenha San Juan. Foto: divulgação/warner bros.
Vencedor do Oscar de Melhor Ator de 2020 por “Coringa”, Phoenix voltou a encarnar o vilão em “Coringa 2”, de 2024, estrelado também por Lady Gaga. Foto: Divulgação
San Juan é também a cidade natal de Raúl Juliá (“O Beijo da Mulher Aranha” e “A Família Adams”), ator morto em 1994, aos 54 anos, em decorrência de complicações de um derrame. Foto: Youtube Canal The Bobbie Wygant Archive
O ator Luis Guzmán, que tem trabalhos de destaque em filmes de diretores como Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson, é outro astro natural de Porto Rico. Foto: Reprodução/Instagram
Outra personalidade nascida na ilha é Rick Martín. Astro pop da música latino-americana, ele ficou famoso como vocalista da banda Menudo, nos anos 80. Todos os integrantes do grupo eram de origem porto-riquenha. Foto: Instagram @ricky_martin
