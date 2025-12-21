Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Giorgio Armani incluía a ‘planta da ressurreição’ num dos seus produtos

RF
Redação Flipar
  • Um desses produtos, o Crema Nera, usa um ingrediente que chama a atenção: a Myrothamnus flabellifolia, conhecida como
    Um desses produtos, o Crema Nera, usa um ingrediente que chama a atenção: a Myrothamnus flabellifolia, conhecida como "planta da ressurreição". Foto: Wikimedia Commons/Androstachys
  • Nativa da África, esta planta sobrevive à desidratação quase total (perdendo até 95% de sua água) e depois
    Nativa da África, esta planta sobrevive à desidratação quase total (perdendo até 95% de sua água) e depois "revive" com a chuva. Foto: Montagem/Reprodução
  • Essa planta produz antioxidantes extremamente potentes para se proteger, que são benéficos para proteger a pele humana contra danos e envelhecimento.
    Essa planta produz antioxidantes extremamente potentes para se proteger, que são benéficos para proteger a pele humana contra danos e envelhecimento. Foto: Wikimedia Commons/Androstachys
  • A professora Jill Farrant, consultora científica de Armani, foi quem redescobriu essas plantas em 1993.
    A professora Jill Farrant, consultora científica de Armani, foi quem redescobriu essas plantas em 1993. Foto: Divulgação/University Of Cape Town
  • Ela estuda a planta até hoje e inclusive já publicou vários artigos com suas análises.
    Ela estuda a planta até hoje e inclusive já publicou vários artigos com suas análises. Foto: Wikimedia Commons/JMK
  • "Das 135 plantas de ressurreição existentes, apenas três ou quatro crescem na Europa. O restante está na África", salientou ela. Foto: Wikimedia Commons/JMK
  • Armani escolheu a espécie não só por sua eficácia, mas também por estar aprovada para uso cosmético na China, mercado estratégico para a marca.
    Armani escolheu a espécie não só por sua eficácia, mas também por estar aprovada para uso cosmético na China, mercado estratégico para a marca. Foto: Reprodução/Instagram
  • As plantas para os cosméticos são obtidas principalmente do Zimbábue, em acordo com práticas sustentáveis defendidas por pela cientista Farrant.
    As plantas para os cosméticos são obtidas principalmente do Zimbábue, em acordo com práticas sustentáveis defendidas por pela cientista Farrant. Foto: Andrew Hankey/iNaturalist
  • A ex-consultora do estilista dedica parte de sua pesquisa e recursos para evitar a extinção da espécie e apoiar estudantes e comunidades locais. Saiba mais curiosidades sobre a
    A ex-consultora do estilista dedica parte de sua pesquisa e recursos para evitar a extinção da espécie e apoiar estudantes e comunidades locais. Saiba mais curiosidades sobre a "planta da ressureição"! Foto: Reprodução
  • A Myrothamnus flabellifolia Ã© nativa da regiÃ£o da Ãfrica Subsaariana e pode ser encontrada em paÃ­ses como Ãfrica do Sul, NamÃ­bia, ZimbÃ¡bue e Angola.
    A Myrothamnus flabellifolia Ã© nativa da regiÃ£o da Ãfrica Subsaariana e pode ser encontrada em paÃ­ses como Ãfrica do Sul, NamÃ­bia, ZimbÃ¡bue e Angola. Foto: Pavel Å pindler - Panoramio
  • Ela tem folhas pequenas, rígidas e em forma de leque, que ficam escuras e ressecadas na estiagem, recuperando-se rapidamente com a água.
    Ela tem folhas pequenas, rígidas e em forma de leque, que ficam escuras e ressecadas na estiagem, recuperando-se rapidamente com a água. Foto: Divulgação/University Of Cape Town
  • A planta cresce em locais rochosos, exposta ao sol intenso e a condições áridas, decompondo lentamente as rochas ao seu redor e ajudando a formar solo.
    A planta cresce em locais rochosos, exposta ao sol intenso e a condições áridas, decompondo lentamente as rochas ao seu redor e ajudando a formar solo. Foto: Myrothamnus flabellifolia, conhecida como 'planta da ressurreição' - Reprodução
  • Em comunidades africanas, a planta é usada para tratar feridas, resfriados, tosse e dores de estômago, além de ser considerada símbolo de renovação e esperança.
    Em comunidades africanas, a planta é usada para tratar feridas, resfriados, tosse e dores de estômago, além de ser considerada símbolo de renovação e esperança. Foto: Dave U/iNaturalist
  • Apesar de ser considerada uma das mais potentes em termos de resistência, a Myrothamnus flabellifolia não é a única
    Apesar de ser considerada uma das mais potentes em termos de resistência, a Myrothamnus flabellifolia não é a única "planta de ressureição" que existe. Há pelo menos 135 espécies desse tipo conhecidas. Foto: Nick Helme/iNaturalist
  • Seu nome em línguas locais reforça sua fama: em isiZulu, é chamada Uvukakwabafile (“aquele que acorda os mortos”), e em Shona é Mufandichumuka (“aquele que revive”).
    Seu nome em línguas locais reforça sua fama: em isiZulu, é chamada Uvukakwabafile (“aquele que acorda os mortos”), e em Shona é Mufandichumuka (“aquele que revive”). Foto: Matthew Fainman/iNaturalist
  • Giorgio Armani faleceu aos 91 anos por causas associadas à idade. O Grupo Armani informou que o criador trabalhou até seus últimos dias.
    Giorgio Armani faleceu aos 91 anos por causas associadas à idade. O Grupo Armani informou que o criador trabalhou até seus últimos dias. Foto: Reprodução/X
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay