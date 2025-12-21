Economia
Giorgio Armani incluía a ‘planta da ressurreição’ num dos seus produtos
Um desses produtos, o Crema Nera, usa um ingrediente que chama a atenção: a Myrothamnus flabellifolia, conhecida como "planta da ressurreição". Foto: Wikimedia Commons/Androstachys
Nativa da África, esta planta sobrevive à desidratação quase total (perdendo até 95% de sua água) e depois "revive" com a chuva. Foto: Montagem/Reprodução
Essa planta produz antioxidantes extremamente potentes para se proteger, que são benéficos para proteger a pele humana contra danos e envelhecimento. Foto: Wikimedia Commons/Androstachys
A professora Jill Farrant, consultora científica de Armani, foi quem redescobriu essas plantas em 1993. Foto: Divulgação/University Of Cape Town
Ela estuda a planta até hoje e inclusive já publicou vários artigos com suas análises. Foto: Wikimedia Commons/JMK
"Das 135 plantas de ressurreição existentes, apenas três ou quatro crescem na Europa. O restante está na África", salientou ela. Foto: Wikimedia Commons/JMK
Armani escolheu a espécie não só por sua eficácia, mas também por estar aprovada para uso cosmético na China, mercado estratégico para a marca. Foto: Reprodução/Instagram
As plantas para os cosméticos são obtidas principalmente do Zimbábue, em acordo com práticas sustentáveis defendidas por pela cientista Farrant. Foto: Andrew Hankey/iNaturalist
A ex-consultora do estilista dedica parte de sua pesquisa e recursos para evitar a extinção da espécie e apoiar estudantes e comunidades locais. Saiba mais curiosidades sobre a "planta da ressureição"! Foto: Reprodução
A Myrothamnus flabellifolia Ã© nativa da regiÃ£o da Ãfrica Subsaariana e pode ser encontrada em paÃses como Ãfrica do Sul, NamÃbia, ZimbÃ¡bue e Angola. Foto: Pavel Å pindler - Panoramio
Ela tem folhas pequenas, rígidas e em forma de leque, que ficam escuras e ressecadas na estiagem, recuperando-se rapidamente com a água. Foto: Divulgação/University Of Cape Town
A planta cresce em locais rochosos, exposta ao sol intenso e a condições áridas, decompondo lentamente as rochas ao seu redor e ajudando a formar solo. Foto: Myrothamnus flabellifolia, conhecida como 'planta da ressurreição' - Reprodução
Em comunidades africanas, a planta é usada para tratar feridas, resfriados, tosse e dores de estômago, além de ser considerada símbolo de renovação e esperança. Foto: Dave U/iNaturalist
Apesar de ser considerada uma das mais potentes em termos de resistência, a Myrothamnus flabellifolia não é a única "planta de ressureição" que existe. Há pelo menos 135 espécies desse tipo conhecidas. Foto: Nick Helme/iNaturalist
Seu nome em línguas locais reforça sua fama: em isiZulu, é chamada Uvukakwabafile (“aquele que acorda os mortos”), e em Shona é Mufandichumuka (“aquele que revive”). Foto: Matthew Fainman/iNaturalist
Giorgio Armani faleceu aos 91 anos por causas associadas à idade. O Grupo Armani informou que o criador trabalhou até seus últimos dias. Foto: Reprodução/X
