Animais
Ministro da Nova Zelândia planeja erradicar gatos selvagens até 2050: ‘Assassinos’
"Para impulsionar a biodiversidade [...], precisamos nos livrar de algumas dessas espécies assassinas", declarou o político em entrevista a uma rádio local. Foto: Reproduc?a?o
Esses animais agora fazem parte do programa Predator Free 2050, dedicado ao combate de espécies invasoras. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Conservac?a?o da Nova Zela?ndia
A iniciativa visa combater a população de mais de 2,5 milhões de felinos invasores, que causam um grave impacto na fauna nativa do país. Foto: Wikimedia Commons/Péter Csonka
De acordo com o comunicado oficial, os gatos selvagens têm causado declínio de aves, pequenos mamíferos, répteis e insetos. Foto: Wikimedia Commons/Aconcagua
Um exemplo foi a morte de mais de 100 morcegos-de-cauda-curta perto de Ohakune no período de apenas uma semana. Foto: ?lhan Erce Feyizo?l/Pixabay
Outro impacto causado pelos gatos selvagens é o risco de desaparecimento da ave borrelho-do-sul na Ilha Rakiura/Stewart. Foto: Gregory Atkats/Unsplash
"Gatos selvagens agora são encontrados por toda a Nova Zelândia, de fazendas a florestas, e exercem enorme pressão sobre aves, morcegos, lagartos e insetos nativos", narrou o governo neozelandês. Foto: Lori Ayre/Unsplash
De acordo com a divulgação, os gatos ainda transmitem doenças como a toxoplasmose, que afeta golfinhos, pessoas e animais de criação. Foto: Wikimedia Commons/Aconcagua
Antes de tornar o plano público, o governo realizou uma consulta, na qual mais de 90% dos cerca de 3 mil participantes apoiaram a medida. Foto: Wikimedia Commons/Zoo Hluboka
A estratégia do programa está sendo revisada e os detalhes de sua execução serão apresentados na versão atualizada, prevista para março de 2026. Foto: konrad dobosz/Unsplash
Apesar do amplo apoio, a decisão gerou debate. Christine Sumner, ativista de bem-estar animal defendeu a urgência de investir em métodos humanitários de controle que substituam o extermínio. Foto: Abdullah Ö?ük/Unsplash
"Estamos falando de removê-los do ambiente, e isso atualmente é feito por meios letais, o que não nos agrada. Esse é o maior desafio", afirmou ela ao The Guardian. Foto: Freepik/vladimircech
O governo enfatiza que o alvo da erradicação não inclui gatos domésticos e incentiva medidas de posse responsável, como castração e microchipagem. Foto: Pitsch/Pixabay
Para Sumner, no entanto, o país precisa de uma legislação nacional específica para o manejo de felinos. Foto: spoba/Pixabay
A Nova Zelândia está entre as nações com maior número de gatos domésticos por habitante. Foto: Claudette Wicks/Unsplash
Estima-se que existam aproximadamente 1,26 milhões de gatos domésticos no país — cerca de 40% dos domicílios neozelandeses têm pelo menos um gato como pet. Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
Os gatos selvagens são descendentes de gatos domésticos que passaram a viver sem contato humano. Eles se adaptam rapidamente a ambientes naturais, formando colônias e desenvolvendo comportamentos de caça muito eficientes. Foto: Freepik/wirestock
Por serem predadores oportunistas, causam grande impacto na fauna local, especialmente aves, répteis e pequenos mamíferos. Eles vivem em uma vasta gama de habitats, de florestas densas a savanas e desertos. Foto: ?????? ???????/Unsplash