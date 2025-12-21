Fronteira entre países divide casas ao meio em Baarle e atrai curiosos

Para os habitantes, a fronteira é parte da rotina. Eles aprendem desde cedo a lidar com duas moedas, duas legislações e até dois sistemas de saúde, navegando entre as diferenças sem perder o senso de comunidade. Além de curiosidade geográfica, Baarle é um símbolo de como fronteiras podem dividir territórios, mas não necessariamente separar pessoas. Uma cidade que dá aula sobre convivência e união. Foto: reprodução/ tripadvisor