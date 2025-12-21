Assine
Jogos em mesa e tabuleiro: diversão e praticidade que sobrevive ao passar do tempo

  • Dama – Clássico jogo de tabuleiro em que o objetivo é capturar todas as peças do oponente.
  • Ludo – Jogo de percurso, onde cada jogador tenta levar suas peças até a
  • Dominó – Muito popular em várias partes do mundo, envolvendo estratégia e sorte ao combinar peças com números iguais.
  • Gamão (Backgammon) – Jogo antigo que combina estratégia e sorte com dados, onde o objetivo é mover as peças ao redor do tabuleiro e retirá-las primeiro.
  • Buraco – Jogo de cartas em duplas, onde os jogadores tentam formar trincas e sequências para acumular pontos
  • Banco Imobiliário (Monopoly) – Os jogadores compram, vendem e alugam propriedades para acumular fortuna e falir os adversários.
  • Jogo da velha – Um jogo simples em que dois jogadores tentam formar uma linha com três símbolos iguais em um tabuleiro 3x3.
  • Forca- Um jogador pensa em uma palavra e desenha traços correspondentes ao número de letras dessa palavra. Os outros jogadores tentam adivinhar uma letra de cada vez.
  • PaciÃªncia (SolitÃ¡rio) â?? Jogo de cartas para um jogador que organiza as cartas em uma sequÃªncia especÃ­fica.
  • Truco – Jogo de cartas popular no Brasil e América Latina, conhecido por suas apostas e blefes.
  • Pif Paf – Outro jogo de cartas em que os jogadores buscam formar trios e sequências antes dos oponentes.
  • Batalha Naval – Jogo de estratégia onde os jogadores tentam afundar os navios do oponente em um tabuleiro de coordenadas.
  • Roleta – Tradicional em cassinos, onde os jogadores apostam em números, cores ou combinações antes de girar a roleta.
