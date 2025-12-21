Menino cria amizade inusitada com sapo e mãe faz “casinha” na árvore

Das mais de 8.400 espécies de anfíbios conhecidas no mundo, 1.188 estão no Brasil. Assim, 1.144 são espécies de anuros, tornando o país como a maior diversidade desse grupo de anfíbios no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN). Foto: José Reynaldo da Fonseca/Wikimédia Commons