Joia medieval na Herzegovina, Mostar é símbolo da vitória sobre a guerra

A Stari Most foi construída no século 16 pelos otomanos e permaneceu intacta por 427 anos até ser destruída em 1993 na Guerra da Bósnia. Sua reconstrução fiel, concluída em 2004, devolveu à cidade seu maior símbolo e um monumento vivo de reconciliação. Não à toa, integra o Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: reprodução/ tripadvisor