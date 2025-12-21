Estilo de Vida
Petiscos pelo mundo: Os aperitivos mais cotados em diferentes países
-
O hábito de fazer aperitivos remonta a tempos antigos, mas se popularizou na Europa, especialmente na França, durante o século XIX. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Os aperitivos foram criados para estimular o apetite antes das refeições. Com o tempo, essa prática se expandiu, incorporando uma variedade de petiscos e bebidas que não dependem de uma refeição posterior. Foto: Imagem de TheUjulala por Pixabay
-
Hoje, os aperitivos sÃ£o uma parte comum de muitas refeiÃ§Ãµes sociais e festividades ao redor do mundo. E vÃ¡rios paÃses tÃªm tradiÃ§Ãµes fortes em relaÃ§Ã£o a esses pratos fartos de pequenas guloseimas para petiscar. Foto: Imagem de aiperfectportraits aiperfectportraits por Pixabay
-
Na Espanha, os "tapas" são pequenos pratos que podem incluir azeitonas, queijos, jamón, e frutos do mar. O hábito de compartilhar tapas reflete a cultura social e a convivência. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
-
Na Itália, os "antipasti" incluem uma variedade de frios, queijos, pães e azeitonas. Este ritual serve como uma forma de iniciar as refeições em um ambiente descontraído. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Na França, os "apéritifs" são bebidas e petiscos que antecedem a refeição, como queijos, patês e baguetes, promovendo um momento de confraternização. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Em Portugal, os "petiscos" são semelhantes às tapas espanholas e podem incluir sardinhas, chouriço e queijos, muitas vezes acompanhados de vinho. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
-
No México, os "botanas" são petiscos como guacamole, nachos e quesadillas, consumidos em festas e reuniões, incentivando a interação social. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Na Grécia, os "meze" incluem uma variedade de pratos pequenos, como tzatziki, azeitonas, e pães, servidos com ou sem álcool. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Na Turquia, os "mezze" são petiscos variados, como hummus, baba ghanoush, e vinagrete de berinjela, frequentemente compartilhados em refeições. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
-
No Japão, os "izakaya" servem pequenos pratos como edamame, sashimi e tempura, acompanhados de bebidas como saquê. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Rússia: Os "zakuski" são aperitivos que incluem arenque, salame e pães, servidos antes da vodka. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Na Bélgica, os "snacks" belgas incluem batatas fritas e "croquettes", frequentemente acompanhados de cerveja. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
-
Na Suécia, o"smörgåsbord" é um buffet com uma variedade de pratos frios e quentes, incluindo arenque, carnes e pães. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
-
Na Argentina, os "picadas" consistem em uma seleção de queijos, embutidos e pães, geralmente consumidos com vinho. Foto: Imagem gerada por inteligência artificial