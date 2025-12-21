Atrações de Santos: cidade bateu recorde de visitantes no verão

Estação do Valongo - Local em que fica o ponto de embarque e desembarque da Linha Turística do Bonde, com bondes temáticos, é sede da primeira estação de trem do estado de São Paulo. Inaugurado em 1867 pela antiga São Paulo Railway, o prédio foi construído por iniciativa do Barão de Mauá. Foto: - Fulviusbsas/Wikimédia Commons