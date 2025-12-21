Parece ficção, mas aconteceu de verdade: australianos entraram em guerra com emus e as aves venceram!

Assine
  • O evento inusitado (ou grotesco, para dizer o mínimo!) aconteceu no ano de 1932. E deu o que falar, mesmo numa época ainda distante da internet.
  • O conflito sui generis transcorreu no Oeste do país, quando 20 mil emus migraram atrás de alimentos.
  • Nativas das áreas centrais da Austrália, as aves assemelhadas aos avestruzes invadiram as fazendas.
  • Os emus foram atraídos para esses locais ao identificarem neles a presença abundante de água e trigo.
  • Os animais promoveram uma devastação nessas fazendas, onde havia estoque de trigo por conta de problemas econômicos advindos da Grande Depressão de 1929.
  • Os proprietários dessas terras eram em boa parte soldados veteranos da Primeira Guerra Mundial que foram incentivados pelo governo a plantar trigo na região.
  • Esses fazendeiros viram-se indefesos diante da
  • O ministro da defesa George Pearce enviou Ã s Ã¡reas tomadas pelos emus um grupamento militar a fim de dizimÃ¡-los.
  • A tropa foi a campo munida de duas metralhadoras Lewis e munição de dez mil cartuchos.
  • A certeza de que o adversário seria facilmente abatido transformou-se rapidamente em um vexame histórico. Muito velozes (capazes de atingir até 48 km/h), os emus surpreenderam os atiradores ao seguirem correndo mesmo após serem alvejados. Resultado ao fim do primeiro dia: apenas uma dúzia de aves abatidas.
  • A batalha se arrastou pelos dias seguintes, com uma tentativa de emboscada malsucedida após a metralhadora falhar. A ideia era surpreender um grupo de mil emus.
  • Os emus tinham sua estratégia natural. O major G.P.W. Meredith, líder da operação, relatou que os rebanhos contavam com um líder responsável por vigiar o ambiente enquanto os outros
  • Diante desses fracassos, o destacamento decidiu recorrer a uma nova estratégia: o uso de caminhão. A investida motorizada foi um fiasco, pois o caminhão não conseguia competir em velocidade com os emus e a artilharia não demonstrou competência suficiente.
  • Após a série de derrotas para as peculiares aves de 1.80 metro de altura, Meredith e o governo capitularam.
  • A
