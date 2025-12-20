Celebridades e TV
Atores da Irlanda que têm sucesso em Hollywood
Paul Mescal – Nascido em 1996, em Maynooth, ganhou fama mundial com Normal People (2020) e foi indicado ao Oscar por Aftersun (2023). Protagonista de Gladiador II, é hoje um dos rostos mais promissores da nova geração irlandesa. Foto: divulgação/Paramount Pictures
Colin Farrell – De Dublin, construiu carreira sólida em Hollywood, alternando dramas e ação. Indicado ao Oscar por Os Banshees de Inisherin, também brilhou em Miami Vice, Na Mira do Chefe e O Batman (2022). Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
Liam Neeson – De Ballymena, tornou-se astro mundial com A Lista de Schindler (1993), que lhe rendeu indicação ao Oscar. Comandou franquias de sucesso como Busca Implacável e segue ativo em produções de ação e drama. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
Cillian Murphy – Natural de Cork, conquistou o Oscar 2024 de Melhor Ator por Oppenheimer e já era admirado pela série Peaky Blinders. Com estilo contido e intenso, é reconhecido como um dos intérpretes mais refinados da atualidade. Foto: Maximilian Bühn/Wikimedia Commons
Pierce Brosnan – Nascido em 1953, em Drogheda, alcançou fama global como James Bond, entre 1995 e 2002. Também se destacou em Mamma Mia! e O Alfaiate do Panamá, mantendo-se como um dos ícones do cinema irlandês. Foto: Sebaso wikimedia commons
Brendan Gleeson – Nascido em 1955, em Dublin, é um dos maiores veteranos da Irlanda. Indicado ao Oscar por Os Banshees de Inisherin, também marcou presença em Harry Potter, Braveheart e Na Mira do Chefe. Foto: Raph_PH • wikimedia commons
Domhnall Gleeson – Nascido em Dublin em 1983, filho de Brendan Gleeson, destacou-se em Questão de Tempo, O Regresso e na saga Star Wars. Com estilo discreto, é um dos atores mais versáteis de sua geração Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Jonathan Rhys Meyers – Nascido em 1977, em Dublin, ganhou fama internacional ao viver o rei Henrique VIII na série The Tudors, papel que lhe rendeu o Globo de Ouro. Também atuou em Match Point, Velvet Goldmine e Missão: Impossível III, consolidando sua carreira em Hollywood. Foto: Elen Nivrae wikimedia commons
Aisling Bea – Nascida em 1984, em Condado de Kildare, é atriz, roteirista e comediante. Criadora e estrela da série This Way Up, elogiada pela crítica, também participou de Living with Yourself e Greatest Days, destacando-se pela inteligência e humor afiados. Foto: mattbuck wikimedia commons
Andrew Scott – De Dublin, ganhou fama como o “sacerdote” de Fleabag e encantou a crítica com All of Us Strangers (2023). Dono de atuação sensível e carismática, é hoje um dos atores mais respeitados da Irlanda. Foto: Elena Ternovaja wikimedia commons
Niamh Algar – Nascida em 1992, em Mullingar, destacou-se em produções britânicas e internacionais como Calm with Horses, Raised by Wolves e The Virtues. Indicada ao BAFTA, é elogiada por sua intensidade e pela naturalidade com que transita entre drama e ficção científica. Foto: WelcomeScreenUK wikimedia commons
Jessie Buckley – Nascida em 1989, em Killarney, foi indicada ao Oscar por A Filha Perdida e elogiada em Men e Wild Rose. Alterna papéis desafiadores com naturalidade e tem sido presença constante em prêmios internacionais. Foto: Montclair Film wikimedia commons
Jamie Dornan – De Belfast, alcançou fama mundial com Cinquenta Tons de Cinza e mostrou talento dramático em Belfast e The Fall. Sua carreira reflete a força e a diversidade do novo cinema irlandês. Foto: Katmtan wikimedia commons
Chris O’Dowd – Nascido em 1979, em Boyle, ganhou destaque com a série de comédia The IT Crowd, que lhe rendeu o BAFTA de Melhor Ator. Também atuou em filmes como Missão Madrinha de Casamento, The Sapphires e na série The Big Door Prize, da Apple TV+. Foto: Gordon Correll - wikimedia commons
Agora três artistas de renome que, embora não tenham nascido na Irlanda, são filhos de irlandeses e por isso têm a nacionalidade do país. Foto: ronan darby/Pixabay
Saoirse Ronan – Nascida em 1994, em Nova York, mas criada na Irlanda, recebeu quatro indicações ao Oscar por filmes como Brooklyn, Lady Bird e Adoráveis Mulheres. É considerada uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Foto: Martin Kraft wikimedia commons
Michael Fassbender – Nascido na Alemanha e criado em Killarney, na Irlanda, filho de irlandeses, foi indicado duas vezes ao Oscar (12 Anos de Escravidão e Steve Jobs). Conhecido por sua intensidade, atua em produções autorais e grandes franquias como X-Men. Foto: Wikimedia Commons Gage Skidmore
Ruth Negga - Nascida em Addis Abeba, Etiópia, em 1982 , é filha de mãe irlandesa e pai etíope, foi criada na Irlanda. Começou carreira em 2004 e alcançou fama mundial com Loving (2016), que lhe rendeu indicação ao Oscar. Outro sucesso é Passing (2021), além de prêmios no circuito independente. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons