Celebridades e TV
Azarões do Oscar: ninguém apostava, mas eles levaram a estatueta
Em 2017, Casey Affleck acabou levando o prêmio, causando surpresa geral. Foi pelo filme "Manchester à Beira-Mar". O favorito naquela disputa era Denzel Washington. Também concorriam Andrew Garfield, Ryan Gosling e Viggo Mortensen. Concorrência de peso! Foto: Youtube/ Oscars
Em um ano de premiações disputadas, em 2021, Frances McDormand não chegou na noite do Oscar como favorita, tendo a disputa principalmente de Viola Davis, mas a americana se aproveitou do prestígio de 'Nomadland' com os votantes e levou sua terceira estatueta. Foto: Youtube/ Oscars
Em 2019, Olivia Colman teve uma atuação excelente em "A Favorita", porém muita gente dava como certa a vitória de Glenn Close, que ganhara o Globo de Ouro e o SAG Awards. Além disso, Glenn Close jamais havia vencido o Oscar, mesmo sendo uma atriz lendária. Foto: Youtube/ Oscars
Já em 2008, a francesa Marion Cotillard venceu o Oscar por "Piaf - Um Hino Ao Amor". Ela disputou contra a experiente Julie Christie, mas sua interpretação de Edith Piaf rendeu a ela a estatueta. Ela se tornou a segunda atriz a ganhar por um papel de língua estrangeira. Foto: Youtube/ Oscars
Adrien Brody fez história ao ser o ator mais jovem a ganhar o Oscar, com menos de 30 anos, vencendo Daniel Day Lewis, Nicolas Cage, Jack Nicholson e Michael Caine, um quarteto de muito respeito e legado em Hollywood. Foi pelo filme "O Pianista", de 2003. Foto: Youtube/ Patrick FLORES
Na briga por melhor atriz em 1999, Gwyneth Paltrow concorreu com Cate Blanchett, Meryl Streep e a brasileira Fernanda Montenegro, que para muitos era quem merecia a estatueta. No entanto, a americana venceu por "Shakespeare Apaixonado". Foto: Youtube/ Oscars
O ator italiano Roberto Benigni entra na lista por ser o primeiro a ganhar por um papel em língua não inglesa - por "A Vida é Bela", de 1999. Além disso, venceu os favoritos Tom Hanks e Edward Norton a sua reação ao saber que ganhou, subindo em cima das poltronas do teatro, foi um dos grandes momentos da história do Oscar. Foto: Youtube/ Oscars
Em 1975, Art Carney se tornou uma das surpresas históricas da premiação ao vencer Al Pacino, de "O Poderoso Chefão II", e Jack Nicholson, do filme "Chinatown", dois atores icônicos de Hollywood em dois dos maiores filmes da história. Foi pelo filme "Harry, o amigo de Tonto". Foto: Domínio público
Jack Lemmon - Ano: 1974 - País: Estados Unidos
Assim como Art Carney, Jack Lemmon foi uma grande surpresa por vencer Al Pacino e Jack Nicholson, desta vez em 1974. Foi por sua atuação em "Sonhos do Passado". Embora Lemmon já fosse um dos maiores nomes do cinema, as apostas naquele ano recaíam sobre Nicholson e Pacino. Sua reação ao vencer também é uma das mais cativantes e simbólicas do Oscar. Foto: Youtube/ Oscars
Grace Kelly - Ano: 1955 - Filme: Estados Unidos
Em 1955, a atriz Grace Kelly marcou ainda mais seu nome na história do cinema ao vencer o Oscar de melhor atriz e por ter derrotado a lendária Judy Garland, que naquele ano concorreu pelo filme "Nasce uma Estrela". Kelly venceu por "Amar é Sofrer". Foto: Youtube/ Oscars
A vitória de Marisa Tomei por "Meu Primo Vinny", de 1993, foi considerada uma das maiores zebras da história do Oscar. Muitos apostavam em veteranas como Vanessa Redgrave, mas Tomei provou que uma comédia leve também pode render uma performance premiada. Foto: Marisa Coxen - Flickr
Quando Tilda Swinton venceu por "Conduta de Risco", de 2008, poucos acreditaram. A atriz britânica superou favoritas mais populares com uma atuação fria e contida em um drama jurídico. O prêmio a consolidou como uma intérprete imprevisível e de enorme prestígio. Foto: wikimedia commons Siebbi
Jean Dujardin surpreendeu Hollywood ao vencer o Oscar por "O Artista", de 2012, um filme preto e branco e praticamente mudo. Seu papel como um astro decadente do cinema silencioso conquistou a Academia pela expressividade e charme. Foto: Reprodução Youtube
A vitória de Matthew McConaughey por "Clube de Compras Dallas", de 2014, chocou o público. Conhecido até então por comédias leves, ele se transformou fisicamente e entregou uma atuação intensa como um eletricista com HIV. Foto: reprodução / Clube de Compras Dallas
Kevin Spacey conquistou o Oscar de coadjuvante por "Os Suspeitos", de 1996, em uma vitória totalmente inesperada. Ainda pouco conhecido, ele impressionou com uma performance enigmática que culmina em um dos finais mais icônicos do cinema. Foto: Richardc39 wikimedia commons
Jennifer Connelly venceu o Oscar de coadjuvante por "Uma Mente Brilhante", de 2002, superando atrizes mais experientes. Sua atuação como a esposa de um matemático esquizofrênico emocionou a crítica, gerando uma reviravolta em sua trajetória. Foto: Reprodução do Instagram @jennifer.connelly