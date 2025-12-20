Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Frutas também podem ser fonte de proteína: Veja as mais ricas no nutriente

RF
Redação Flipar
  • As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas
    As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas Foto: Pixabay
  • É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios.
    É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios. Foto: Campings Familiares - Flickr
  • Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios.
    Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios. Foto: Adriano Gadini por Pixabay
  • Goiaba Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade
    Goiaba Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade Foto: Imagem de Jose Paulo por Pixabay
  • Abacate O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol
    Abacate O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol Foto: Julie Henriksen por Pixabay
  • Jaca A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal.
    Jaca A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal. Foto: Imagem de Ki?u Tr??ng por Pixabay
  • Amora A amora oferece proteínas e antioxidantes que protegem as células contra danos e contribuem para a saúde da pele.
    Amora A amora oferece proteínas e antioxidantes que protegem as células contra danos e contribuem para a saúde da pele. Foto: Imagem de Gábor Adonyi por Pixabay
  • Damasco seco O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia
    Damasco seco O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia Foto: Imagem de falco por Pixabay
  • Passas As passas - uvas desidratadas - fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis.
    Passas As passas - uvas desidratadas - fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis. Foto: Imagem de Grégory ROOSE por Pixabay
  • Figos secos Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos.
    Figos secos Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • Kiwi O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo.
    Kiwi O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo. Foto: Pixabay/stevepb
  • Laranja Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C.
    Laranja Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C. Foto: freepik/KamranAydinov
  • Banana A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras.
    Banana A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras. Foto:
  • Aqui vÃ£o duas sugestÃµes de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteÃ­nas vegetais e outros ingredientes saudÃ¡veis:
    Aqui vÃ£o duas sugestÃµes de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteÃ­nas vegetais e outros ingredientes saudÃ¡veis: Foto: imagem gerada por i.a
  • Salada de abacate com amora e nozes Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez.
    Salada de abacate com amora e nozes Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez. Foto: imagem gerada por i.a
  • Salada de goiaba com kiwi e quinoa Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor.
    Salada de goiaba com kiwi e quinoa Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor. Foto: imagem gerada por i.a
  • E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas:
    E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas: Foto: imagem gerada por i.a
  • Suco de goiaba com laranja e hortelÃ£ Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelÃ£. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cÃ­trico e aromÃ¡tico.
    Suco de goiaba com laranja e hortelÃ£ Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelÃ£. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cÃ­trico e aromÃ¡tico. Foto: imagem gerada por i.a
  • Suco de kiwi com banana e limão Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes.
    Suco de kiwi com banana e limão Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes. Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay