Surpreenda-se com os animais mais feios do planeta

O diabo espinhoso é um pequeno réptil (no máximo 20 cm) que vive na Austrália cuja dieta consiste somente em formigas. Possui uma "falsa cabeça" atrás da verdadeira para confundir os predadores. Tem espinhos por todo o corpo menos na barriga onde existem protuberâncias. Foto: M VLIMANT wikimedia commons