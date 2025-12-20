Tridente de 1.700 anos é descoberto na Turquia; conheça as facetas desse poderoso símbolo

O tridente é o símbolo da psicologia e tem uma explicação: sua forma é a 23ª letra do alfabeto grego, sendo lido como "psiquê". Não existe uma explicação exata sobre o que representa o tridente na psicologia. Alguns falam em tríade da força segundo teoria de Sigmund Freud, outros dizem que significa as três teorias da psicologia (comportamentalismo, psicanálise e humanismo). Foto: Reprodução de Redes Sociais