Prisão verdadeira inspirou Azkaban em Harry Potter; conheça a temida Alcatraz

  • J.K. Rowling se inspirou em Alcatraz para criar Azkaban. Ambas compartilham o mesmo ar sombrio e a fama de serem inescapáveis. Lá, os detentos perdiam não só a liberdade, mas também a sanidade.
  • Alcatraz, rodeada por águas frias e correntes traiçoeiras, impunha um desafio natural a qualquer tentativa de fuga. Tal como Azkaban no universo mágico, sua posição isolada tornava a evasão uma missão quase impossível.
  • A semelhança que envolve um clima de desespero e solidão dos detentos é tão fascinante quanto perturbadora. Alcatraz era composta por corredores apertados e celas minúsculas.
  • Uma arquitetura que intensificava o sentimento de clausura. Azkaban reflete essa mesma essência: um espaço sombrio, sem cor e destituído de esperança.
  • Enquanto Alcatraz contava com guardas rigorosos e disciplina implacável, Azkaban é patrulhada por Dementadores — criaturas sombrias que vão além da vigilância, mergulhando os prisioneiros em puro terror ao sugarem suas energias.
  • Azkaban aparece pela primeira vez em
  • Sirius Black, um dos personagens mais icônicos da saga, foi encarcerado injustamente e passou anos sob o tormento dos Dementadores.
  • Mesmo assim, tornou-se um dos poucos a conseguir escapar de Azkaban, virando notícia no jornal do universo dos bruxos.
  • Originalmente pertencente ao México, Alcatraz foi tomada pelos Estados Unidos durante um conflito no século XIX e convertida em base militar. A partir de 1868, iniciou sua transição para um complexo penitenciário.
  • A transformação de Alcatraz em prisão federal de segurança máxima aconteceu em 1934. Tão árida e isolada, que para cultivar qualquer coisa ali, os guardas precisavam trazer terra do continente.
  • A corrosão constante do mar tornava a manutenção de Alcatraz extremamente cara, afetando a estrutura. Com o tempo, decidiu-se que uma nova prisão no continente seria mais viável, e Alcatraz foi fechada em 21/3/1963.
  • Durante 29 anos, Alcatraz abrigou criminosos considerados incontroláveis pelo sistema — entre eles, o lendário Al Capone. Condenado por sonegação de impostos em 1931, ele foi transferido para a ilha em 1934, e ali ficou por cinco anos.
  • O episódio mais impressionante de Alcatraz envolveu Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, condenados por assalto a banco. Eles cavaram uma passagem pelo concreto desgastado das celas, criaram máscaras realistas para enganar os guardas e escaparam em balsas improvisadas com capas de chuva.
  • A lendária fuga inspirou o filme
  • Oficialmente, os prisioneiros foram dados como desaparecidos, já que seus corpos jamais apareceram. Ainda assim, diversas teorias sustentam que a ousada fuga pode ter sido bem-sucedida.
  • Já o filme
  • Stroud, um dos criminosos mais infames dos Estados Unidos, teve sua pena de morte convertida em prisão perpétua. Durante o isolamento, achou um ninho de pássaros, alguns feridos. Cuidou deles, criou centenas e ficou conhecido como o “Homem Pássaro de Alcatraz”.
  • Na ficção, Sirius Black assumiu o papel de
  • O nome “Azkaban”, por sinal, foi escolhido por J.K.Rowling por ter uma simbologia sombria e poderosa. Segundo a escritora, ele surgiu da fusão entre “Alcatraz” e “Abaddon”, termo hebraico que remete ao abismo ou à destruição.
