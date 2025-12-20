Celebridades e TV
Conheça o tratamento Kundalini, que deixou Anitta “mais zen”
“Minhas prioridades eram sucesso, dinheiro, poder, ser a mais conhecida, a mais famosa. Hoje em dia, as minhas prioridades são estar bem comigo mesma", disse a cantora na ocasião. Foto: Instagram @thaisgalassioficial
"AlÃ©m de mandar mensagens boas para as pessoas, fazer com que as pessoas entrem na mesma vibraÃ§Ã£o. Eu era estressada 24 horas. Hoje nada me atingeâ?, completou. Foto: Imagem de beetpro por Pixabay
Ela lembrou do período em que precisou ficar internada: "Fiz exame de câncer, disso, daquilo, e não tinha uma explicação. Eu estava mal e não conseguia subir o segundo andar da minha casa. Era uma falta de energia mesmo. Só melhorei quando comecei a tratar da minha espiritualidade ”, contou. Foto: Reprodução do Youtube Canal Thaís Galassi
Kundalini é uma palavra que tem origem no sânscrito e significa “serpente enrolada”. Dessa forma, trata-se de uma energia “adormecida”, posicionada em um chakra específico: o básico. Foto: Flickr JAIME RAMOS
Assim, o processo de despertar o kundalini, que pode ser feito por meio de medição e yoga, por exemplo, está associado aos estados de consciência elevados, iluminação espiritual e crescimento pessoal. Foto: Flickr Anvi Gupt
Quando a kundalini se move para o topo da cabeça, no chakra coronário, é possível experimentar o estado de plenitude e bem-aventurança. Sentimentos de conexão começam a surgir com tudo e todos. Foto: Flickr Rachel Dragonfly
Os antigos Rishis retratam cada um dos sete Chakras na forma de uma lótus ou de diferentes pétalas de flores, representando a consciência sutil, fresca e delicada. Foto: Flickr smkhalsa
Os sete chakras ou sete centros nervosos estÃ£o conectados com diferentes glÃ¢ndulas do corpo â?? glÃ¢ndula tireÃ³ide, glÃ¢ndulas adrenal, glÃ¢ndula pituitÃ¡ria, glÃ¢ndula pineal, etc. Foto: DomÃnio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
Quando a energia kundalini está adormecida nos chakras é comum sentir sensações como inércia, raiva, apego, preguiça, etc. Quando ela é ativada, a inércia se transforma em entusiasmo, depois em criatividade. Foto: Flickr Jack Lhasa
Somente com a orientação correta sobre as técnicas, dieta e descanso, o corpo se torna sintonizado e propício para vivenciar esse fenômeno sutil. É importante respeitar o tempo de cada um, pois ao tentar despertar a kundalini shakti pela força, há grandes chances de perder o equilíbrio mental. Foto: Instagram @thaisgalassioficial
Quando a energia sobe naturalmente e através da técnica adequada, experimenta-se tanto entusiasmo, alegria e pertencimento. Todos estes são sinais de um verdadeiro despertar de shakti (energia). Foto: Imagem de Patrizio por Pixabay
A energia kundalini foi simbolicamente comparada a uma serpente. Nas histórias mitológicas, diz-se que a Mãe Terra repousa sobre os capuzes da serpente – Shesha Naag, que simboliza a força centrípeta e a força centrífuga. Foto: Flickr JAIME RAMOS
O kundalini yoga é praticado para ativar a energia shakti, o que permite que ela se mova para cima e através dos chakras ao longo da coluna. A prática de kundalini yoga combina canto, posturas de yoga e respiração. Foto: imagem gerada por i.a
Chakra Básico: Localizado na base da coluna, ele está relacionado às questões da vida material, tais como família, dinheiro, emprego, prosperidade, lar, segurança e alimento. Foto: imagem gerada por i.a
Chakra Sacro: Logo acima do chakra básico e um pouco abaixo do umbigo. Relaciona-se com a capacidade criativa em todos os sentidos e com os prazeres da vida. Foto: imagem gerada por i.a
Chakra Umbilical ou Plexo Solar: Está relacionado com a família, relacionamentos e emoções. Foto: - imagem gerada por i.a
Chakra Cárdico: Encontra-se na região do coração e está diretamente relacionado ao amor. É o chakra do amor próprio, da evolução, do autoconhecimento, do amor ao próximo, e amor à vida. Foto: imagem gerada por i.a
Chakra Laríngeo: Fica na região da garganta e está relacionado com a expressão de ser quem somos e com a comunicação. Foto: imagem gerada por i.a
Chakra Frontal: Fica bem na região da cabeça, no centro da testa. Relaciona-se com a mente, pensamentos, memórias e aprendizados. Se estiver em desequilíbrio, a pessoa tende a ficar com o pensamento desequilibrado, perdendo a clareza e foco. Foto: imagem gerada por i.a
Chakra Coronário: Localizado no topo da cabeça, faz conexão com a espiritualidade, com o propósito de vida e missão própria na Terra. Foto: imagem gerada por i.a