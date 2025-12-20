Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Em vasos ou jardins: Plantas que servem como repelentes de escorpiões

RF
Redação Flipar
  • Algumas espécies possuem odores e substâncias naturais capazes de repelir esses aracnídeos. O cultivo delas em áreas estratégicas, como jardins e quintais, é uma forma simples de reduzir a aproximação dos escorpiões.
    Algumas espécies possuem odores e substâncias naturais capazes de repelir esses aracnídeos. O cultivo delas em áreas estratégicas, como jardins e quintais, é uma forma simples de reduzir a aproximação dos escorpiões. Foto: Imagem de David Kooijman por Pixabay
  • Veja algumas plantas que são eficazes nesse papel e entender também os perigos que esses animais oferecem para a saúde humana.
    Veja algumas plantas que são eficazes nesse papel e entender também os perigos que esses animais oferecem para a saúde humana. Foto: Imagem de Tib Val por Pixabay
  • A arruda é uma das mais tradicionais no combate natural a pragas. Seu cheiro forte funciona como repelente e contribui para manter escorpiões afastados do ambiente.
    A arruda é uma das mais tradicionais no combate natural a pragas. Seu cheiro forte funciona como repelente e contribui para manter escorpiões afastados do ambiente. Foto: Kurt Stüber WIKIMEDIA COMMONS
  • De fácil cultivo em vasos ou canteiros, a arruda é resistente e pode ser utilizada tanto em áreas internas bem iluminadas quanto em quintais. Além disso, carrega simbolismo popular de proteção.
    De fácil cultivo em vasos ou canteiros, a arruda é resistente e pode ser utilizada tanto em áreas internas bem iluminadas quanto em quintais. Além disso, carrega simbolismo popular de proteção. Foto: agnieszka-kwiecien wikimedia commons
  • O alecrim também se destaca por seus óleos essenciais de aroma intenso. Além de tempero aromático, atua como barreira natural contra pequenos animais, incluindo escorpiões.
    O alecrim também se destaca por seus óleos essenciais de aroma intenso. Além de tempero aromático, atua como barreira natural contra pequenos animais, incluindo escorpiões. Foto:
  • Pode ser cultivado em vasos próximos a portas e janelas, ou diretamente no solo do jardim. Assim, une funcionalidade culinária à segurança no ambiente doméstico.
    Pode ser cultivado em vasos próximos a portas e janelas, ou diretamente no solo do jardim. Assim, une funcionalidade culinária à segurança no ambiente doméstico. Foto:
  • A lavanda também é eficiente graças ao seu perfume marcante. Esse odor é agradável para humanos, mas afasta pragas e aracnídeos.
    A lavanda também é eficiente graças ao seu perfume marcante. Esse odor é agradável para humanos, mas afasta pragas e aracnídeos. Foto: Flickr Leon Wong
  • Além de repelente, a lavanda traz um visual delicado e pode ser cultivada em áreas ensolaradas, decorando e protegendo ao mesmo tempo.
    Além de repelente, a lavanda traz um visual delicado e pode ser cultivada em áreas ensolaradas, decorando e protegendo ao mesmo tempo. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
  • O manjericão é outra planta aromática que ajuda a repelir escorpiões. Seu cheiro afasta insetos e, indiretamente, reduz a presença desses animais.
    O manjericão é outra planta aromática que ajuda a repelir escorpiões. Seu cheiro afasta insetos e, indiretamente, reduz a presença desses animais. Foto: Imagem de Konstantin Kolosov por Pixabay
  • Com folhas verdes e uso frequente na cozinha, o manjericão combina utilidade doméstica e segurança natural no ambiente.
    Com folhas verdes e uso frequente na cozinha, o manjericão combina utilidade doméstica e segurança natural no ambiente. Foto: Onjacktallcuca wikimedia commons
  • Os escorpiões são animais venenosos que se escondem em locais escuros, como frestas e entulhos. Sua presença em áreas urbanas tem aumentado com o acúmulo de lixo e insetos.
    Os escorpiões são animais venenosos que se escondem em locais escuros, como frestas e entulhos. Sua presença em áreas urbanas tem aumentado com o acúmulo de lixo e insetos. Foto: wikimedia commons/Shantanu Kuveskar
  • A picada pode causar dor intensa, inchaço e, em casos graves, complicações que exigem atendimento médico imediato. Crianças e idosos são os mais vulneráveis.
    A picada pode causar dor intensa, inchaço e, em casos graves, complicações que exigem atendimento médico imediato. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. Foto: divulgação/NIGPAS
  • No Brasil, o gênero Tityus é o mais comum e também o mais perigoso. Algumas espécies podem causar acidentes graves e até fatais.
    No Brasil, o gênero Tityus é o mais comum e também o mais perigoso. Algumas espécies podem causar acidentes graves e até fatais. Foto: domínio público
  • Por isso, manter o ambiente limpo, livre de entulhos e reforçado com plantas repelentes é uma medida simples que ajuda a reduzir o risco de contato com esses animais.
    Por isso, manter o ambiente limpo, livre de entulhos e reforçado com plantas repelentes é uma medida simples que ajuda a reduzir o risco de contato com esses animais. Foto: Barreto, L. A./Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay