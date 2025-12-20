Animais
Barata gigante devora sapos, patos e até cobras
Popularmente chamada de “barata d’água”, ela não tem relação direta com as baratas domésticas, apesar da semelhança física. Foto: Viethavvh /Wikimedia Commons
Esse animal é um caçador muito eficiente, capaz de se alimentar de vários outros insetos. Foto: Robert Webster/Wikimedia Commons
Diferentemente de outras baratas, elas não possuem asas funcionais, embora tenham estruturas alares reduzidas. Foto: - Flickr Lisa King
As espécies Lethocerus grandis e Lethocerus maximus são as maiores do grupo e podem medir até 12 centímetros – quase do tamanho da palma de uma mão! Foto: Flickr david witherall
O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de Nagasaki, que juntaram informações coletadas ao longo de muitos anos. Foto: Reprodução
O que mais chama atenção nesses insetos é sua anatomia. Essas baratas têm patas dianteiras muito fortes e usam dessa vantagem para agarrar suas presas. Foto: Flickr Basin1979
As patas traseiras são adaptadas para natação, funcionando como remos, o que lhes permite deslocar-se com agilidade tanto para caçar quanto para fugir de predadores. Foto: Flickr SIVAKUMAR V K
A barata gigante aquática é um predador de emboscada. Ela se esconde entre folhas submersas e detritos, aguardando pacientemente o momento ideal para atacar. Foto: Flickr Stephane Vezina
Quando algum animal desavisado passa perto, a barata gigante aplica uma toxina que paralisa a vítima antes de devorá-la. Foto: Reprodução de Youtube
Segundo os cientistas, o cardápio desse predador inclui até patos, além de peixes, sapos, cobras(!) e tartarugas. Foto: Reprodução de Youtube
As baratas d'água habitam principalmente lagos, rios e pântanos de águas calmas em regiões tropicais e subtropicais — especialmente na América do Norte, América Central, América do Sul, Sudeste Asiático e parte da Austrália. Foto: Frank Vassen /Wikimédia Commons
Apesar do tamanho e da aparência intimidadora, esses insetos não são considerados perigosos para humanos, embora possam dar uma mordida extremamente dolorosa se forem manuseados de forma imprudente. Foto: Reprodução do X @CesarFavacho
O veneno injetado não é letal, mas o ferimento pode causar inchaço, dor intensa e, em alguns casos, reações alérgicas. Foto: Reprodução de Youtube
Além do aspecto biológico, as baratas gigantes aquáticas também são conhecidas por seu comportamento reprodutivo curioso: em algumas espécies, os machos são responsáveis por cuidar dos ovos, que as fêmeas depositam em suas costas. Foto: Jhou5/Wikimédia Commons
O macho carrega os ovos até que eles estejam prontos para eclodir, garantindo maior proteção contra predadores e evitando que os ovos se afoguem ou sequem. Foto: ???/Wikimédia Commons
Quando estão na fase adulta, algumas subespécies dessas baratas se tornam aptas a voar, atraídas por luzes artificiais à noite. Foto: Loxdale/Wikimédia Commons
Culturalmente, esse inseto é considerado uma iguaria em alguns países asiáticos, como Tailândia e Vietnã, onde é frito e vendido em feiras livres Foto: Flickr Peter Garwood
Apesar da sua má fama, as baratas gigantes aquáticas desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico dos habitats que ocupam, controlando populações de pequenos animais aquáticos e contribuindo para a saúde do ecossistema. Foto: Flickr Travis K.
Quando sua população diminui, isso pode indicar problemas ambientais, como poluição ou presença de espécies invasoras. Segundo o pesquisador Shin-ya Ohba, proteger esses insetos pode contribuir para a conservação de ecossistemas inteiros. Foto: Skye McDavid /Wikimédia Commons
