Entretenimento
Ator de Exterminador do Futuro sofre lesão irreversível ao cair de escada
Aos 66 anos, ele contou que não pôde operar e vive sem o ligamento, fazendo exercícios para fortalecer a musculatura. "Não tenho mais LCA. Se foi", disse à revista "People". Mesmo assim, ele segue atuando e participou recentemente da série "Tulsa King" com Sylvester Stallone. Foto: cortesia/Paramount+
Robert Hammond Patrick Jr. nasceu em 5 de novembro de 1958, no estado da Geórgia, Estados Unidos. Cresceu em uma família de classe média e desde cedo demonstrou interesse por esportes e artes. Foto: reprodução/instagram
Abandonou a faculdade onde jogava futebol americano para seguir a carreira de ator após se apaixonar por aulas de interpretação. Mudou-se para Los Angeles e começou a trabalhar como figurante e em produções independentes. Foto: reprodução/instagram
Seu primeiro papel de destaque foi como assassino psicótico no filme "Warlords From Hell", produzido por Roger Corman. Mas a fama chegou em 1991, ao interpretar o vilão T-1000, feito de metal líquido e movido por uma missão destrutiva, em "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final". Foto: reprodução
Reinterpretou o T-1000 em uma participação especial no filme "Last Action Hero", estrelado por Arnold Schwarzenegger. A aparição foi uma homenagem divertida ao seu papel mais famoso. Foto: reprodução
Robert atuou em diversos gêneros, incluindo ação, drama e ficção científica. Destacam-se filmes como "Striptease", "Cop Land" e "Fire in the Sky", onde mostrou sua capacidade de adaptação. Foto: reprodução
Participou de séries populares como "The X-Files", "Scorpion", "True Blood", "Peacemaker" e "1923". Em cada uma, trouxe profundidade e carisma aos seus personagens. Foto: reprodução/instagram
Em "Scorpion", interpretou um ex-agente do governo que lidera um time de gênios. O personagem Cabe Gallo é rígido, protetor e essencial para o funcionamento da equipe. Foto: reprodução/CBS
Foi a voz de Race Bannon na série animada "The Real Adventures of Jonny Quest". Seu timbre grave e firme contribuiu para a personalidade do personagem. Foto: reprodução
É casado com a atriz Barbara Patrick desde 1990, com quem tem dois filhos. O casal mantém uma relação sólida e discreta, longe dos holofotes. Foto: reprodução/instagram
Ganhou o Saturn Award de Melhor Ator de Televisão por sua atuação em "The X-Files". Reconhecimento por sua entrega e talento em papéis complexos. Foto: reprodução
Robert Patrick participou de grandes franquias como "Die Hard 2", "Wayne’s World", "Charlie’s Angels: Full Throttle" e "Gangster Squad", consolidando sua carreira em Hollywood. Foto: reprodução/imdb
Emprestou sua voz para personagens em jogos como "The Dig", da LucasArts. Sua atuação vocal trouxe realismo e emoção aos personagens digitais. Foto: reprodução
O ator também se dedica a causas nobres, usando sua visibilidade para apoiar ações solidárias. Ele participa do evento beneficente "Love Ride", promovido pela Harley-Davidson, que reúne motociclistas em prol de instituições de caridade. Foto: reprodução de vídeo
É dono de uma franquia da Harley-Davidson em Santa Clarita, Califórnia. Apaixonado por motos dede jovem, uniu hobby e negócios com sucesso. O ator participa ativamente da comunidade de motociclistas, promovendo eventos e mantendo viva a cultura sobre duas rodas. Foto: reprodução/instagram
Após perder o LCA, Robert realiza exercícios como agachamentos com equipamentos especiais para fortalecer o joelho. Mantém rotina disciplinada para continuar atuando. Foto: reprodução/instagram
Robert Patrick respondeu com humor aos fãs que comentaram sobre seu ganho de peso após a lesão. Uma prova de que encara a vida com leveza e autenticidade, em especial após a limitação no joelho. Foto: reprodução/instagram
Praticante de Jiu-Jitsu brasileiro, disciplina que contribui para sua forma física e mental, o ator tem no esporte um grande incentivo na recuperação e equilíbrio. Foto: reprodução
Sua trajetória inspira não apenas fãs de cinema, mas todos que acreditam na capacidade de se reinventar. De vilões memoráveis a líderes carismáticos, Robert Patrick transformou o metal líquido em uma alma de ferro — resiliente, versátil e humana. Um legado que continua acelerando, dentro e fora das telas. Foto: reprodução/instagram
Com mais de 35 anos de uma carreira sólida, versátil e respeitada, marcada por personagens intensos, Robert Patrick não se abala com os desafios físicos e revela uma dedicação admirável à arte de atuar. Prova, assim, que a verdadeira força está na resiliência e na paixão pelo que se faz. Foto: reprodução/instagram