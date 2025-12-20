Celebridades e TV
Jason Isaacs é confirmado no elenco de Tomb Raider
Jason se consagrou no papel de Lucius Malfoy, um vilão na franquia "Harry Potter". Mas o que nem todos sabem é que a construção do personagem foi resultado de uma intensa batalha criativa liderada pelo próprio ator. Foto: Divulgação / Warner Bros. Picture
Com sua dose de originalidade, ele precisou convencer a equipe de produção de que o visual inicial — que o fazia parecer um “executivo trouxa” — não refletia a essência sombria e aristocrática de Lucius Malfoy. Foi essa insistência criativa que ajudou a moldar o personagem que se tornou um ícone. Foto: Divulgação / Warner Bros. Picture
Quando Isaacs chegou ao set, foi surpreendido pelos planos da equipe de figurino e maquiagem. A proposta era um visual simples: terno risca de giz e cabelo castanho curto — praticamente igual ao dele — o que destoava completamente da imagem sombria e aristocrática que ele imaginava para Lucius Malfoy. Foto: Divulgação / Warner Bros. Picture
O ator questionou imediatamente a proposta visual. Para ele, Lucius Malfoy — um bruxo aristocrata e defensor da pureza sanguínea — jamais se vestiria como um trouxa, e exigia um visual que refletisse sua imponência e ideologia sombria. Foto: Divulgação / Warner Bros. Picture
Foi então que Isaacs sugeriu um visual mais extravagante e condizente com a nobreza bruxa: uma capa de pele ou veludo e, acima de tudo, uma longa peruca loira. A proposta não só redefiniu Lucius Malfoy como também se tornou uma marca registrada do personagem. Foto: Divulgação / Warner Bros. Picture
O ator fez uso dos recursos disponíveis: pegou uma peruca de papel alumínio no departamento de maquiagem para simular os cabelos loiros e enrolou uma cortina do figurino como capa. Com esse visual inusitado, foi até o diretor Chris Columbus para apresentar sua proposta. Columbus se surpreendeu. Foto: Reprodução
Para completar, Isaacs sugeriu que a varinha do personagem ficasse escondida dentro de sua bengala — um toque de elegância e surpresa. O diretor aprovou não só a peruca loira e a capa de veludo, como reconheceu que a bengala com varinha seria um sucesso entre os produtos licenciados da franquia. Foto: Divulgação / Warner Bros. Picture
A bengala com cabeça de serpente prateada e olhos de cristal verde tornou-se um dos elementos mais icônicos de Lucius Malfoy nos filmes. Curiosamente, essa ideia não constava nos livros de J.K. Rowling — foi uma criação original que nasceu da colaboração entre Isaacs e a equipe de produção. Foto: Divulgação / Warner Bros. Picture
A saga criada por J.K. Rowling, que deu origem a oito filmes de sucesso, será lançada em formato televisivo. Assim, na série de Harry Potter da HBO, Lucius Malfoy será interpretado pelo ator Johnny Flynn, conhecido por seus trabalhos em "Ripley", "Emma" e "Stardust". Foto: Reprodução
Contudo, antes da definição por Flynn para o papel, Jason Isaacs revelou que escolheria Meryl Streep para o papel. Segundo o ator, a estrela de "A Escolha de Sofia", "Mamma Mia!" e "A Dama de Ferro" poderia interpretar qualquer personagem. A sugestão surpreendeu os fãs. Foto: Reprodução
A produção da HBO promete uma abordagem renovada da saga. A estreia da primeira temporada está prevista para acontecer entre 2026 e 2027. Foto: Reprodução
Curiosamente, em fevereiro de 2025, Isaacs fez uma confissão surpreendente sobre os bastidores de Harry Potter: as filmagens foram entediantes e pouco divertidas, especialmente por causa dos efeitos especiais. Ainda assim, o ator reconheceu que o impacto da franquia no público fez tudo valer a pena. Foto: Reprodução
"É uma confissão difícil de fazer. Não foi tão divertido gravar, porque é chato produzir filmes com grandes efeitos especiais. Os prazeres vêm depois, quando encontro pessoas cujas vidas foram transformadas por isso e há pessoas lendo e compartilhando com os filhos" , disse ao 'The One Show', da BBC. Foto: Reprodução
Jason Isaacs, ator britânico nascido em 6 de outubro de 1963, é formado em Direito pela Universidade de Bristol desde 1985. Antes de migrar para o cinema, iniciou sua carreira na televisão. Com o tempo, tornou-se conhecido por papéis marcantes. Foto: Reprodução
Após ser aprovado nos testes para o papel de Lucius Malfoy, o ator mergulhou de cabeça no universo de Harry Potter. Ele revelou que leu os quatro livros já lançados na época de uma só vez. A leitura intensa ajudou a aprofundar sua compreensão do personagem e da trama. Foto: Divulgação
Isaacs participou de seis dos oito filmes da franquia entre 2002 e 2011. Ele viveu o pai de Draco Malfoy (Tom Felton) e aliado de Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Os únicos filmes em que não aparece são "A Pedra Filosofal" e "O Prisioneiro de Azkaban". Foto: FOTO: Reprodução
Em 2023, o ator foi perguntado sobre a possibilidade de reprisar o papel de Lucius Malfoy em uma adaptação de "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada". O ator se mostrou aberto à ideia, mas preferiu não fazer promessas. Segundo ele, "nunca diga nunca" — deixando os fãs esperançosos, mas sem garantias. Foto: Reprodução
Entre seus diversos trabalhos, Jason Isaacs ganhou destaque ao interpretar o Coronel William Tavington no filme "O Patriota" (2000), estrelado por Mel Gibson." Foto: Divulgação Columbia Pictures
Entre seus papéis no cinema, destacam-se o Capitão Gancho em "Peter Pan" (2003), o Capitão Waggoner em "Fury" (2014), Georgy Zhukov em "A Morte de Stalin" (2017), Jay Perry em "O Peso da Dor" (2021) e John Godfrey em "O Soldado Que Não Existiu" (2021). Foto: Reprodução
Na televisão, Isaacs participou de séries policiais como o drama "Brotherhood" (2006–2008) e o mistério com elementos de fantasia "Awake" (2012), onde viveu um detetive dividido entre duas realidades paralelas. Ele também protagonizou "Case Histories" (2011–2013), interpretando o detetive particular Jackson Brodie. Foto: Reprodução
Sua indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Minissérie ou Filme para Televisão veio com sua atuação em "O Estado Interior" (2006), uma série britânica de suspense político dividida em seis episódios Foto: Divulgação BBC
Isaacs vive em Londres, na Inglaterra, com a esposa, a cantora australiana Emma Hewitt. O casal, que se conheceu ainda na escola de teatro, tem duas filhas adultas: Lily e Ruby. Foto: Reprodução
Embora já tenha tido uma casa em Los Angeles, Isaacs mantém a capital inglesa como seu lar principal. Lá, ele aprecia atividades simples como visitar feiras locais, frequentar cinemas de bairro e até tomar um café no Starbucks da esquina. Foto: Reprodução Instagram
Em agosto de 2025, Isaacs estrela a terceira temporada de "The White Lotus", , ambientada em um resort de luxo na Tailândia. Ele interpreta Timothy Ratliff, um empresário rico e viciado em tecnologia que enfrenta uma crise pessoal e profissional. A temporada é marcada por uma atmosfera espiritual e trágica. Foto: Reprodução
Jason Isaacs descreveu o arco de seu personagem como uma "tragédia shakespeariana" à medida que segredos vêm à tona. Além da trama intensa, o ator chegou a dizer que houve "romances, alianças e brigas" durante os sete meses de filmagem na Tailândia. Foto: Reprodução
