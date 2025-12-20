Galeria
Homem que “morreu” por 7 segundos conta o que viu
Nesse tipo de situação, a pessoa chega a ficar clinicamente morta por algum tempo, mas depois "volta" à vida. Foto: Freepik/rawpixel.com
O caso aconteceu com o cientista Álex Gómez Marín. Ele sofreu uma hemorragia interna e chegou a ficar "morto" por sete segundos. Foto: Reprodução
Gómez Marín, que é pesquisador do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) na Espanha, relatou o que viu em um programa de TV e em seu livro "La ciencia del último umbral" (“A ciência do último limiar”, em tradução livre). Foto: Reprodução
Ele descreveu o breve intervalo como transformador e "mais real que a própria realidade". Foto: Reprodução
"Não foi um sonho nem uma alucinação", disse ele, que também disse ter visto um "poço com uma luz dourada acima e três guias espirituais" que ofereciam ajuda. Foto: Freepik
"Nesse momento, pensei em minhas filhas pequenas e pedi para voltar", contou o cientista. Foto: Reprodução
"Lá não é preciso pensar, simplesmente se sabe. Eu sabia que tudo estava bem", continuou a descrição. Foto: Alexander Grey/Pixabay
Embora não seja religioso, o neurocientista afirmou que a experiência mudou sua visão sobre a existência, o corpo e a consciência. Foto: Reprodução
Segundo o pesquisador, após viver a experiência, ele passou a acreditar que “o sagrado existe e vai além do material”. Foto: Pexels/Manjunath B
O cientista concluiu que sua vivência o fez encarar a morte de forma diferente: "Acho que morrer é algo muito bonito. Temos muito medo, mas quem já esteve com um pé lá e voltou sabe que é uma experiência bela." Foto: Reprodução
Estudos feitos pela neurocientista Jimo Borjigin, da Universidade de Michigan, mostraram que, ao contrário do que se acreditava, o cérebro não se torna inativo imediatamente após a morte clínica. Foto: Divulgac?a?o Universidade de Michigan
Em experimentos com ratos, foi observada uma ativação cerebral intensa, com aumentos de até 60 vezes nos níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina — algo jamais visto em animais vivos. Foto: Tibor Janosi Mozes/Pixabay
Em 2023, ela analisou quatro pacientes humanos em coma cujos respiradores foram desligados. Em dois deles, detectou-se uma alta atividade cerebral segundos após a retirada do suporte vital. Foto: Joshua Chehov/Unsplash
Esse aumento aconteceu especialmente em áreas ligadas à consciência, memória e percepção sensorial. Foto: Freepik/kjpargeter
Essas regiões estão associadas a sonhos, alucinações visuais, linguagem e empatia, o que pode explicar por que pessoas relatam experiências transformadoras e sensação de paz. Foto: Hal Gatewood/Unsplash
As descobertas sugerem que, mesmo em morte clínica, o cérebro pode estar em um estado de intensa ativação e processamento consciente. Foto: Pexels/Anna Shvets
A ativação da "zona quente posterior" do cérebro, responsável pela linguagem e percepção da fala, pode estar por trás de pacientes que relatam ter ouvido o que acontecia ao seu redor durante o socorro ou cirurgia. Foto: Milad Fakurian/Unsplash
A pesquisadora conclui que as descobertas são apenas a ponta de um "iceberg imenso" e alerta que a falta de conhecimento sobre o "cérebro moribundo" pode levar até a diagnósticos prematuros de morte. Foto: National Cancer Institute/Unsplash