Atores que ficaram carecas: veja como eram antes

    Ben Kingsley – ator britânico, nascido em 1943. Careca desde os anos 1970, quando passou a lidar com a queda natural de cabelo, como já relatou em entrevistas, visual que se tornou uma marca de sua carreira. Foto: Divulgação e Gage Skidmore - Wikipémédia Commons
    Billy Zane – ator americano, nascido em 1966. Assumiu o visual careca no início dos anos 2000, após a perda progressiva de cabelo, decisão comentada por ele em entrevistas e incorporada de vez à imagem pública. Foto: Instagram @billyzane e Georges Biard - Wikimédia Common
    Bruce Willis – ator americano, nascido em 1955. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, após a queda natural de cabelo, mudança que ele já comentou em entrevistas e que acabou associada a seus papéis de ação, como "Duro de Matar", o mais famoso de sua carreira. Foto: Instagram @brucewillisbw e Flickr Gage Skidmore
    Christopher Meloni – ator americano, nascido em 1961. Adotou o visual careca no fim dos anos 1990, inicialmente por opção estética ligada a papéis na TV, como ele já relatou em entrevistas, e acabou mantendo o estilo ao longo da carreira. Foto: Divulgação
    Dwayne Johnson – ator e ex-lutador americano, nascido em 1972. Passou a raspar a cabeça no fim dos anos 1990, ainda na WWE, por opção estética, decisão que ele próprio já explicou em entrevistas e que se tornou parte de sua imagem pública. Foto: Instagram @therock
    Ed Harris – ator americano, nascido em 1950. Passou a adotar o visual careca no fim dos anos 1980, após a queda natural de cabelo, escolha que ele já mencionou em entrevistas e que virou traço recorrente de seus personagens. Foto: Divulgação e Gage Skidmore - Wikimédia Commons
    Alan Arkin – ator e diretor americano, nascido em 1934. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, após a perda natural de cabelo, mudança comentada por ele em entrevistas e incorporada ao visual maduro da carreira. Foto: Divulgação
    James Spader – ator americano, nascido em 1960. Começou a aparecer careca no fim dos anos 2000, após a queda natural de cabelo, visual que ele passou a assumir de forma definitiva em entrevistas e trabalhos mais recentes. Foto: Divulgação
    Jason Statham – ator britânico, nascido em 1967. Passou a raspar a cabeça no fim dos anos 1990, após a perda natural de cabelo, visual que ele adotou por escolha estética e que virou marca registrada de seus papéis de ação. Foto: Divulgação Sony Pictures e Instagram @jasonstatham
    John Malkovich – ator americano, nascido em 1953. Começou a aparecer careca no fim dos anos 1980, após a queda natural de cabelo, visual que ele já comentou em entrevistas e que se consolidou como parte de sua imagem artística. Foto: Divulgação e Elena Ternovaja - Wikimédia Commons
    John Travolta – ator americano, nascido em 1954. Assumiu o visual careca de forma definitiva no fim dos anos 2010, após a perda natural de cabelo, decisão que ele próprio passou a exibir publicamente em eventos e entrevistas. Foto: Georges Biard - Wikimédia Commons e Instagram @johntravolta
    Laurence Fishburne – ator americano, nascido em 1961. Passou a adotar o visual careca no fim dos anos 1990, alternando cortes ao longo da carreira, até assumir de vez a cabeça raspada por opção estética, como já comentou em entrevistas. Foto: Facebook BET e Chairman of the Joint Chiefs of Staff - Wikimédia Commons
    Mark Strong – ator britânico, nascido em 1963. Adotou o visual careca no início dos anos 2000, após a perda progressiva de cabelo, mudança que ele já relatou em entrevistas e que se tornou marca registrada de seus personagens. Foto: Instagram @mrmarkstrong e Gage Skidmore - Wikimédia Commons
    Patrick Stewart – ator britânico, nascido em 1940. Ficou careca ainda jovem, no início dos anos 1960, após a queda natural de cabelo, condição que ele próprio já relatou em entrevistas e que acompanhou toda a carreira. Foto: twitter @theferocity e Gage Skidmore - Wikimédia Commons
    Samuel L. Jackson – ator americano, nascido em 1948. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, alternando perucas por exigência de personagens, mas assumindo a cabeça raspada por opção estética, como já comentou em entrevistas. Foto: Twitter BBW_BFF e Instagram @samuelljackson
    Stanley Tucci – ator americano, nascido em 1960. Passou a adotar o visual careca nos anos 2000, após a queda natural de cabelo, decisão que ele já mencionou em entrevistas e incorporou como parte de sua imagem pública. Foto: Instagram @russhmagazine e Martin Kraft - Wikipémédia Commons
    Terry Crews – ator e ex-jogador de futebol americano dos EUA, nascido em 1968. Adotou a cabeça raspada ainda nos anos 1990, por opção estética ligada à carreira esportiva, visual que manteve e consolidou na transição para o cinema e a TV. Foto: Instagram @terrycrews e Gage Skidmore - Wikipémédia Commons
    Woody Harrelson – ator americano, nascido em 1961. Passou a aparecer careca a partir dos anos 2010, após a queda natural de cabelo, visual que ele assumiu publicamente e passou a adotar com frequência em eventos e trabalhos recentes. Foto: Divulgação e Justin R Pacheco -
