Atores que ficaram carecas: veja como eram antes

Bruce Willis – ator americano, nascido em 1955. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, após a queda natural de cabelo, mudança que ele já comentou em entrevistas e que acabou associada a seus papéis de ação, como "Duro de Matar", o mais famoso de sua carreira. Foto: Instagram @brucewillisbw e Flickr Gage Skidmore