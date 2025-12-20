Assine
Michael B. Jordan e outros astros que figuram entre os mais belos do mundo

Redação Flipar
  • Michael chama atenção pelo porte atlético, traços marcantes e presença confiante diante das câmeras. E costuma figurar em listas dos homens mais lindos do mundo, o que, somado ao talento e à versatilidade, também impulsiona sua carreira em Hollywood.
    Michael chama atenção pelo porte atlético, traços marcantes e presença confiante diante das câmeras. E costuma figurar em listas dos homens mais lindos do mundo, o que, somado ao talento e à versatilidade, também impulsiona sua carreira em Hollywood. Foto: Reprodução instagram michaelbjordan
  • Além de Michael B. Jordan, outros famosos costumam ter presença cativa nas seleções dos mais belos. São homens com variedade de estilos. E as listas, geralmente, incluem brasileiros. Apresentamos uma seleção de astros que aparecem com frequência na relação dos mais lindos do planeta. Veja se concorda.
    Além de Michael B. Jordan, outros famosos costumam ter presença cativa nas seleções dos mais belos. São homens com variedade de estilos. E as listas, geralmente, incluem brasileiros. Apresentamos uma seleção de astros que aparecem com frequência na relação dos mais lindos do planeta. Veja se concorda. Foto: Montagem Flipar
  • Toni Mahfud – modelo, artista e influenciador alemão. Nascido em 2 de dezembro de 1994, em Hamburgo, destaca-se pelos traços simétricos, olhar expressivo e estética sofisticada.
    Toni Mahfud – modelo, artista e influenciador alemão. Nascido em 2 de dezembro de 1994, em Hamburgo, destaca-se pelos traços simétricos, olhar expressivo e estética sofisticada. Foto: reprodução instagram tonimahfud
  • Ryan Reynolds – ator canadense. Nascido em 23 de outubro de 1976, em Vancouver, destaca-se pelo sorriso marcante e pelo carisma descontraído, combinação que define sua imagem pública dentro e fora das telas.
    Ryan Reynolds – ator canadense. Nascido em 23 de outubro de 1976, em Vancouver, destaca-se pelo sorriso marcante e pelo carisma descontraído, combinação que define sua imagem pública dentro e fora das telas. Foto: Dick Thomas Johnson wikimedia commons
  • Henry Cavill – ator britânico. Nascido em 5 de maio de 1983, em Saint Helier, na ilha de Jersey, chama atenção pelo porte físico imponente, traços clássicos e presença elegante.
    Henry Cavill – ator britânico. Nascido em 5 de maio de 1983, em Saint Helier, na ilha de Jersey, chama atenção pelo porte físico imponente, traços clássicos e presença elegante. Foto: Reprodução Instagram henrycavill
  • Paing Takhon – modelo, ator e cantor de Mianmar. Nascido em 14 de setembro de 1996, em Yangon, destaca-se pelo porte atlético, traços marcantes e presença serena.
    Paing Takhon – modelo, ator e cantor de Mianmar. Nascido em 14 de setembro de 1996, em Yangon, destaca-se pelo porte atlético, traços marcantes e presença serena. Foto: reprodução instagram paing_takhon
  • Hero Fiennes Tiffin – ator britânico. Nascido em 6 de novembro de 1997, em Londres, destaca-se pelos traços delicados, olhar intenso e aparência juvenil.
    Hero Fiennes Tiffin – ator britânico. Nascido em 6 de novembro de 1997, em Londres, destaca-se pelos traços delicados, olhar intenso e aparência juvenil. Foto: reprodução instagram
  • Shawn Mendes – cantor e compositor canadense. Nascido em 8 de agosto de 1998, em Pickering, Ontário, chama atenção pelo sorriso marcante, traços harmônicos e estilo casual.
    Shawn Mendes – cantor e compositor canadense. Nascido em 8 de agosto de 1998, em Pickering, Ontário, chama atenção pelo sorriso marcante, traços harmônicos e estilo casual. Foto: Ralph PH wikimedia commons
  • Chris Hemsworth – ator australiano. Nascido em 11 de agosto de 1983, em Melbourne, destaca-se pelo porte físico imponente, traços fortes e presença confiante.
    Chris Hemsworth – ator australiano. Nascido em 11 de agosto de 1983, em Melbourne, destaca-se pelo porte físico imponente, traços fortes e presença confiante. Foto: reprodução instagram crishemsworth
  • Hrithik Roshan – ator indiano. Nascido em 10 de janeiro de 1974, em Mumbai, chama atenção pelos traços simétricos, olhos claros e porte atlético.
    Hrithik Roshan – ator indiano. Nascido em 10 de janeiro de 1974, em Mumbai, chama atenção pelos traços simétricos, olhos claros e porte atlético. Foto: Reprodução Instagram hrithikroshan
  • Tyson Beckford – modelo e ator americano. Nascido em 19 de agosto de 1970, no Bronx, em Nova York, destaca-se pelo porte atlético, mandíbula marcada e traços fortes que o consagraram na moda internacional.
    Tyson Beckford – modelo e ator americano. Nascido em 19 de agosto de 1970, no Bronx, em Nova York, destaca-se pelo porte atlético, mandíbula marcada e traços fortes que o consagraram na moda internacional. Foto: Jgro888 wikimedia commons
  • Kim Tae-hyung (V) – cantor e ator sul-coreano. Nascido em 30 de dezembro de 1995, em Daegu, destaca-se pelos traços suaves, olhar expressivo e estilo sofisticado.
    Kim Tae-hyung (V) – cantor e ator sul-coreano. Nascido em 30 de dezembro de 1995, em Daegu, destaca-se pelos traços suaves, olhar expressivo e estilo sofisticado. Foto: Dispatch - wikimedia commons
  • Idris Elba – ator britânico. Nascido em 6 de setembro de 1972, em Londres, chama atenção pelos traços marcantes, voz grave e presença elegante.
    Idris Elba – ator britânico. Nascido em 6 de setembro de 1972, em Londres, chama atenção pelos traços marcantes, voz grave e presença elegante. Foto: Reprodução/Instagram @idriselba
  • Jeon Jung-kook (Jungkook) – cantor e dançarino sul-coreano. Nascido em 1º de setembro de 1997, em Busan, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e olhar expressivo.
    Jeon Jung-kook (Jungkook) – cantor e dançarino sul-coreano. Nascido em 1º de setembro de 1997, em Busan, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e olhar expressivo. Foto: BulletProof7BTS wikimedia commons
  • Michele Morrone – ator e cantor italiano. Nascido em 3 de outubro de 1990, em Bitonto, chama atenção pelos traços marcantes, olhar intenso e porte físico definido.
    Michele Morrone – ator e cantor italiano. Nascido em 3 de outubro de 1990, em Bitonto, chama atenção pelos traços marcantes, olhar intenso e porte físico definido. Foto: reprodução iammichelemmorroneoficial
  • Sebastian Stan – ator romeno-americano. Nascido em 13 de agosto de 1982, em Constança, na Romênia, destaca-se pelos traços angulosos, olhar intenso e versatilidade de estilo.
    Sebastian Stan – ator romeno-americano. Nascido em 13 de agosto de 1982, em Constança, na Romênia, destaca-se pelos traços angulosos, olhar intenso e versatilidade de estilo. Foto: Reprodução do Instagram @imsebastianstan
  • Timothée Chalamet – ator americano com cidadania francesa. Nascido em 27 de dezembro de 1995, em Nova York, chama atenção pelos traços delicados, porte esguio e estilo contemporâneo.
    Timothée Chalamet – ator americano com cidadania francesa. Nascido em 27 de dezembro de 1995, em Nova York, chama atenção pelos traços delicados, porte esguio e estilo contemporâneo. Foto: Reprodução instagram tchalamet
  • Chris Evans – ator americano. Nascido em 13 de junho de 1981, em Boston, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e porte atlético.
    Chris Evans – ator americano. Nascido em 13 de junho de 1981, em Boston, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e porte atlético. Foto: ReproduÇão do Instagram @teamcevans
  • Shemar Moore – ator e modelo americano. Nascido em 20 de abril de 1970, em Oakland, na Califórnia, chama atenção pelo porte atlético, traços fortes e cabeça raspada que se tornou marca registrada.
    Shemar Moore – ator e modelo americano. Nascido em 20 de abril de 1970, em Oakland, na Califórnia, chama atenção pelo porte atlético, traços fortes e cabeça raspada que se tornou marca registrada. Foto: Georges Biard wikimedia commons
  • Lucien Laviscount – ator britânico. Nascido em 9 de junho de 1992, em Burnley, na Inglaterra, destaca-se pelos traços marcantes, sorriso fácil e estilo contemporâneo.
    Lucien Laviscount – ator britânico. Nascido em 9 de junho de 1992, em Burnley, na Inglaterra, destaca-se pelos traços marcantes, sorriso fácil e estilo contemporâneo. Foto: Reprodução Instagram its_lucien
  • Christian Hogue – modelo americano. Nascido em 25 de agosto de 1992, nos Estados Unidos, chama atenção pelos traços simétricos, olhar marcante e estética clássica, bastante associada a campanhas de moda e editoriais.
    Christian Hogue – modelo americano. Nascido em 25 de agosto de 1992, nos Estados Unidos, chama atenção pelos traços simétricos, olhar marcante e estética clássica, bastante associada a campanhas de moda e editoriais. Foto: reprodução instagram
  • Robert Pattinson – ator britânico. Nascido em 13 de maio de 1986, em Londres, destaca-se pelos traços angulosos, olhar melancólico e estilo discreto.
    Robert Pattinson – ator britânico. Nascido em 13 de maio de 1986, em Londres, destaca-se pelos traços angulosos, olhar melancólico e estilo discreto. Foto: reprodução instagram robertpattinsonofficial
  • Mariano Di Vaio – influenciador, empresário e modelo italiano. Nascido em 9 de maio de 1989, em Assis, destaca-se pela barba bem definida, traços clássicos e estilo elegante ligado ao universo da moda masculina.
    Mariano Di Vaio – influenciador, empresário e modelo italiano. Nascido em 9 de maio de 1989, em Assis, destaca-se pela barba bem definida, traços clássicos e estilo elegante ligado ao universo da moda masculina. Foto: Soniapiarulli wikimedia commons
  • Lee Ho?seok (Wonho) – cantor sul-coreano. Nascido em 1º de março de 1993, em Seul, destaca-se pelo porte físico atlético, traços definidos e presença marcante no palco.
    Lee Ho?seok (Wonho) – cantor sul-coreano. Nascido em 1º de março de 1993, em Seul, destaca-se pelo porte físico atlético, traços definidos e presença marcante no palco. Foto: Reprodução do Instagram @official_wonh01
  • Tyrese Gibson – ator, cantor e modelo americano. Nascido em 30 de dezembro de 1978, em Watts, Los Angeles, destaca-se pelo porte físico atlético, traços marcantes e presença confiante.
    Tyrese Gibson – ator, cantor e modelo americano. Nascido em 30 de dezembro de 1978, em Watts, Los Angeles, destaca-se pelo porte físico atlético, traços marcantes e presença confiante. Foto: Brian Raimondi wikimedia commons
  • Adam Michael Rodriguez – ator americano. Nascido em 2 de abril de 1975, em Yonkers, Nova York, chama atenção pelos traços fortes, barba marcante e estilo casual elegante.
    Adam Michael Rodriguez – ator americano. Nascido em 2 de abril de 1975, em Yonkers, Nova York, chama atenção pelos traços fortes, barba marcante e estilo casual elegante. Foto: reprodução rede sociais
  • Jamie Dornan – ator e ex-modelo norte-irlandês. Nascido em 1º de maio de 1982, em Belfast, destaca-se pelos traços simétricos, olhar intenso e presença elegante.
    Jamie Dornan – ator e ex-modelo norte-irlandês. Nascido em 1º de maio de 1982, em Belfast, destaca-se pelos traços simétricos, olhar intenso e presença elegante. Foto: Katmtan wikimedia commons
  • Regé-Jean Page – ator britânico de origem zimbabuana. Nascido em 27 de abril de 1988, em Londres, chama atenção pelos traços simétricos, sorriso marcante e presença sofisticada.
    Regé-Jean Page – ator britânico de origem zimbabuana. Nascido em 27 de abril de 1988, em Londres, chama atenção pelos traços simétricos, sorriso marcante e presença sofisticada. Foto: Reprodução do Instagram @regejean
  • Troye Sivan – cantor e ator australiano. Nascido em 5 de junho de 1995, em Joanesburgo, na África do Sul, destaca-se pelos traços delicados, visual andrógino e estilo contemporâneo.
    Troye Sivan – cantor e ator australiano. Nascido em 5 de junho de 1995, em Joanesburgo, na África do Sul, destaca-se pelos traços delicados, visual andrógino e estilo contemporâneo. Foto: Reprodução do Instagram @troyesivan
  • Jason Momoa – ator americano. Nascido em 1º de agosto de 1979, em Honolulu, Havaí, destaca-se pelo porte físico robusto, cabelos longos e barba marcante.
    Jason Momoa – ator americano. Nascido em 1º de agosto de 1979, em Honolulu, Havaí, destaca-se pelo porte físico robusto, cabelos longos e barba marcante. Foto: Reprodução Instagram prideofgypsies
  • Bang Chan – cantor, produtor e líder do Stray Kids, sul-coreano naturalizado australiano. Nascido em 3 de outubro de 1997, em Seul, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e estilo casual esportivo.
    Bang Chan – cantor, produtor e líder do Stray Kids, sul-coreano naturalizado australiano. Nascido em 3 de outubro de 1997, em Seul, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e estilo casual esportivo. Foto: Reprodução do Instagram @banngchan
  • Hill Harper – ator e autor americano. Nascido em 17 de maio de 1966, em Iowa City, destaca-se pelos traços elegantes, sorriso discreto e postura refinada.
    Hill Harper – ator e autor americano. Nascido em 17 de maio de 1966, em Iowa City, destaca-se pelos traços elegantes, sorriso discreto e postura refinada. Foto: reprodução instagram
  • Xiao Zhan – ator e cantor chinês. Nascido em 5 de outubro de 1991, em Chongqing, destaca-se pelos traços delicados, sorriso suave e presença elegante.
    Xiao Zhan – ator e cantor chinês. Nascido em 5 de outubro de 1991, em Chongqing, destaca-se pelos traços delicados, sorriso suave e presença elegante. Foto: Reprodução Instagram xiaozhan.daytoy
  • Vinnie Hacker – influenciador digital e modelo americano. Nascido em 14 de julho de 2002, em Seattle, chama atenção pelos traços jovens, olhar marcante e estilo urbano associado às redes sociais.
    Vinnie Hacker – influenciador digital e modelo americano. Nascido em 14 de julho de 2002, em Seattle, chama atenção pelos traços jovens, olhar marcante e estilo urbano associado às redes sociais. Foto: Reprodução do Instagram @wi__wi__wi
  • Zayn Malik – cantor britânico. Nascido em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, na Inglaterra, destaca-se pelos traços marcantes, olhar expressivo e estilo versátil.
    Zayn Malik – cantor britânico. Nascido em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, na Inglaterra, destaca-se pelos traços marcantes, olhar expressivo e estilo versátil. Foto: Reprodução Instagram zayn
  • Tom Holland – ator britânico. Nascido em 1º de junho de 1996, em Londres, destaca-se pelos traços juvenis, porte atlético e carisma natural.
    Tom Holland – ator britânico. Nascido em 1º de junho de 1996, em Londres, destaca-se pelos traços juvenis, porte atlético e carisma natural. Foto: reprodução instagram
  • Michael Ealy – ator americano. Nascido em 3 de agosto de 1973, em Silver Spring, Maryland, chama atenção pelos olhos claros, traços simétricos e presença serena.
    Michael Ealy – ator americano. Nascido em 3 de agosto de 1973, em Silver Spring, Maryland, chama atenção pelos olhos claros, traços simétricos e presença serena. Foto: reprodução instagram
  • Sam Heughan – ator escocês. Nascido em 30 de abril de 1980, em Balmaclellan, destaca-se pelo porte atlético, traços fortes e presença clássica.
    Sam Heughan – ator escocês. Nascido em 30 de abril de 1980, em Balmaclellan, destaca-se pelo porte atlético, traços fortes e presença clássica. Foto: Reprodução Instagram samheughan
  • Tom Cruise – ator americano. Nascido em 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e energia física que atravessa diferentes fases da carreira.
    Tom Cruise – ator americano. Nascido em 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e energia física que atravessa diferentes fases da carreira. Foto: Reprodução do Instagram @tomcruiseandthecruisers
  • Nishimura Riki (Ni-ki) – cantor e dançarino japonês. Nascido em 9 de dezembro de 2005, em Okayama, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e presença marcante no palco.
    Nishimura Riki (Ni-ki) – cantor e dançarino japonês. Nascido em 9 de dezembro de 2005, em Okayama, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e presença marcante no palco. Foto: Reprodução do Instagram @enhypeniki__
  • Corbin Bleu – ator, cantor e dançarino americano. Nascido em 21 de fevereiro de 1989, em Brooklyn, Nova York, destaca-se pelos traços juvenis, sorriso aberto e energia vibrante.
    Corbin Bleu – ator, cantor e dançarino americano. Nascido em 21 de fevereiro de 1989, em Brooklyn, Nova York, destaca-se pelos traços juvenis, sorriso aberto e energia vibrante. Foto: reprodução instagram corbinbleu
  • Park Ji?min (Jimin) – cantor e dançarino sul-coreano. Nascido em 13 de outubro de 1995, em Busan, destaca-se pelos traços delicados, olhar expressivo e elegância nos movimentos.
    Park Ji?min (Jimin) – cantor e dançarino sul-coreano. Nascido em 13 de outubro de 1995, em Busan, destaca-se pelos traços delicados, olhar expressivo e elegância nos movimentos. Foto: reprodução instagram jimin
  • Daniel Matsunaga – ator e modelo brasileiro. Nascido em 28 de novembro de 1988, em Brasília, destaca-se pelos traços marcantes, porte atlético e visual associado à moda e à televisão.
    Daniel Matsunaga – ator e modelo brasileiro. Nascido em 28 de novembro de 1988, em Brasília, destaca-se pelos traços marcantes, porte atlético e visual associado à moda e à televisão. Foto: Reprodução Instagram dandanmatsunaga
  • Marlon Teixeira – modelo brasileiro. Nascido em 16 de janeiro de 1991, em Florianópolis, destaca-se pelos traços marcantes, olhar intenso e porte atlético, muito associados à moda internacional.
    Marlon Teixeira – modelo brasileiro. Nascido em 16 de janeiro de 1991, em Florianópolis, destaca-se pelos traços marcantes, olhar intenso e porte atlético, muito associados à moda internacional. Foto: Reprodução Instagram marlontx
  • Wi Ha-joon – ator sul-coreano. Nascido em 5 de agosto de 1991, em Wando, destaca-se pelos traços fortes, olhar intenso e presença atlética.
    Wi Ha-joon – ator sul-coreano. Nascido em 5 de agosto de 1991, em Wando, destaca-se pelos traços fortes, olhar intenso e presença atlética. Foto: Reprodução do Instagram @wi__wi__wi
  • Felix Kjellberg (PewDiePie) – criador de conteúdo e empresário sueco. Nascido em 24 de outubro de 1989, em Gotemburgo, chama atenção pelos traços joviais, barba marcante e estilo casual que se consolidou ao longo da carreira digital.
    Felix Kjellberg (PewDiePie) – criador de conteúdo e empresário sueco. Nascido em 24 de outubro de 1989, em Gotemburgo, chama atenção pelos traços joviais, barba marcante e estilo casual que se consolidou ao longo da carreira digital. Foto: Reprodução instagram pewdiepie
  • Brad Pitt – ator americano. Nascido em 18 de dezembro de 1963, em Shawnee, Oklahoma, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e versatilidade de estilo ao longo da carreira.
    Brad Pitt – ator americano. Nascido em 18 de dezembro de 1963, em Shawnee, Oklahoma, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e versatilidade de estilo ao longo da carreira. Foto:
  • George Clooney – ator americano. Nascido em 6 de maio de 1961, em Lexington, Kentucky, destaca-se pelos cabelos grisalhos, traços clássicos e elegância discreta.
    George Clooney – ator americano. Nascido em 6 de maio de 1961, em Lexington, Kentucky, destaca-se pelos cabelos grisalhos, traços clássicos e elegância discreta. Foto: Reprodução do Youtube Canal Promiflash
