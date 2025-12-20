Assine
Rodovia ganha nome de Silvio Santos em São Paulo

Redação Flipar
    A mudança, que liga São Paulo a Jundiaí e passa perto dos estúdios da emissora por ele fundada, reconhece oficialmente seu legado na comunicação nacional. Foto: User:OS2Warp - wikimedia commons
    Em 23 de setembro de 2025, o Auditório Silvio Santos foi oficialmente inaugurado em São Paulo com uma cerimônia na sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente, instituição com a qual Silvio Santos teve uma longa e significativa parceria desde 1998, quando lançou o Teleton no SBT. Foto: Dorival Zucatto/Divulgação
    Durante o evento, foi revelada uma carta escrita por Silvio antes de sua morte, intitulada "Os Segredos do Êxito". O documento trouxe reflexões sobre fé, disciplina, humildade, trabalho e perfeição. A inauguração do auditório, aliás, reforça seu legado de solidariedade e dedicação às causas sociais. Foto:
    Silvio Santos morreu em agosto de 2024, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia após contrair H1N1. O eterno "Rei dos Domingos" se despediu da vida um mês antes da estreia do filme que mostra a sua trajetória. "Silvio", cinebiografia do fundador do SBT, com produção da Moonshot Pictures. Foto: Divulgação
    O ator Rodrigo Faro faz o papel do apresentador. Ele voltou a atuar após 15 anos justamente por causa desse papel. "Foi o maior desafio da minha carreira até hoje. Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim.” Foto: montagem / reprodução
    Rodrigo Faro, ao lado da atriz Polliana Aleixo, participou da recriação de uma foto em que Silvio Santos e sua filha Patricia Abravanel apareciam numa sacada, ambos sorrindo. O filme parte do drama vivido pela família na época do sequestro de Patrícia. Foto: Instagram/@imagemfilmes
    Silvio Santos foi uma das figuras mais populares na televisão brasileira. E também surpreendente. No carnaval de 2024, por exemplo, o SBT surpreendeu o público ao exibir um desfile de escola de samba que homenageou o próprio Silvio Santos, 23 anos antes. Foto: Reprodução TV Globo
    Foi o desfile da Tradição em 2001. Com imagens da Globo, que transmitiu o desfile na época, publicadas em redes sociais, o SBT apresentou na íntegra o tributo ao seu dono. As redes sociais postaram memes, a Globo decidiu não processar o SBT e a família de Silvio agradeceu. Foto: Reprodução redes sociais
    Em 12/6/2023, um vídeo bombou nas redes sociais, pois Silvio não botou a dentadura numa gravação sobre sua biografia “Silvio Santos vem aí: A biografia-reportagem do ‘patrão’”.Alguns internautas brincaram com a situação. Um deles disse: "Moral da história: sorria enquanto tem dente!” Foto: Reprodução/Twitter
    Um vídeo anterior também já tinha dado o que falar, já que nele Silvio Santos "apresentava" o Jornal Nacional. A paródia foi criada pelo jornalista Bruno Sartori com uso de inteligência artificial (I.A.). Foto: Divulgação
    Silvio Santos havia se afastado da TV por causa da pandemia de Covid. Mas, em 2021, quando a pandemia começou a ceder, Silvio tingiu os cabelos brancos, o cabeleireiro Jassa postou e muitos acharam que o apresentador voltaria à cena. Mas ele ficou em casa. Foto: reprodução Instagram
    No fim de julho de 2021, Silvio chegou a retornar brevemente ao trabalho, após tomar as duas doses da vacina. Mas em agosto Silvio teve Covid-19 e se afastou. Mesmo aos 90 anos, na época, ele recuperou-se bem da doença, graças aos efeitos da vacina. Trabalhando em casa, Silvio mantinha o controle dos negócios com funcionários de confiança tocando o barco. Foto: @silviosantos_e_sbt
    Ele chegou a retornar temporariamente, mas parou definitivamente em setembro de 2022, quando gravou o último programa que só foi exibido em fevereiro de 2023. Patricia Abravanel, que substituía o papel temporariamente, passou a assumir definitivamente o programa após a morte de Silvio. Foto: @patriciaabravanel
    Senor Abravanel nasceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro, em 12/12/1930, filho de imigrantes judeus. Aos 14 anos, foi camelô, com o irmão Leon, vendendo capa para título de eleitor. O Brasil começava a redemocratização após o Estado Novo (1937-1945). Na foto, Senor (em pé, à dir) com pais e irmãos Foto: Reprodução Facebook Heróis da Televisão
    A voz potente do garoto chamou atenção e ele foi convidado para um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando Chico Anysio (que viria a se tornar um dos maiores comediantes do país). Foto: Reprodução SBT
    Aos 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas no Exército, com bom desempenho nos saltos. E trabalhava como locutor de rádio em Niterói. A ida do Rio para Niterói era por barca. E Silvio começou a vender produtos usando alto-falante no trajeto. Quem comprasse uma bebida, ganharia uma cartela de bingo para concorrer a prêmios. Foto: Reprodução
    Aos 20 anos, Senor se formou em técnico em Contabilidade. Mas continuou como locutor de rádio e vendia revistas com passatempos e charadas. Em 1958, adquiriu de seu amigo e radialista Manuel de Nóbrega o Baú da Felicidade, empresa que entregava brinquedos a quem pagasse carnê ao longo do ano. Foto: Reprodução SBT
    Em 1969, ele fundou a Baú Financeira, embrião do Banco Pan-Americano. Em 1975, absorveu a Liderança Capitalização que, em 1991, lançaria a TeleSena. Locutor respeitado no rádio, passou para a TV estreando em 1962 no programa Vamos Brincar de Forca (1962-TV Paulista). Foto: Reprodução
    Carismático, passou para a TV Globo e fez sucesso. Domingo era dia de Silvio Santos, com música, jogos, competições e prêmios. Em 1975, recebeu a concessão para ter sua própria emissora: TVS. Seis anos depois, adquiriu mais quatro canais que, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Foto: @silviosantos_e_sbt
    O Grupo Silvio Santos é um conglomerado com mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e empresa de cosméticos Jequiti. O patrimônio de Silvio é avaliado em mais de R$ 7 bilhões. Foto: Reprodução - Portal oficial
    Hoje o Grupo Silvio Santos tem mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e Jequiti. Seu patrimônio é avaliado em mais de R$ 7 bilhões. Silvio criou o bordão: "Quem quer dinheiro?" Ele distribuía prêmios nos programas. Desde cédulas jogadas à plateia até casas e carros. Foto: reprodução
    A plateia de Silvio nas gravações sempre foi feminina. Mulheres chamadas pelo apresentador de "colegas de trabalho". O apresentador também promovia o Teleton, uma vez por ano, com 24 horas de duração, para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Foto: @silviosantos.fcc
    A música "Sílvio Santos vem aí" foi composta por Archimedes Messina (1932-2017). Após disputa judicial e pedido de indenização a Messina, que alegava não ter recebido, Silvio chegou a um acordo. A canção é tema marcante do programa. Foto: @silviosantos_e_sbt
    Silvio concedia o Troféu Imprensa aos melhores do ano. O prêmio, criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, era abstrato. Não havia estatueta. Em 1970, Silvio ganhou os direitos e reformulou a premiação, como uma espécie de Oscar. Foto: @silviosantos_e_sbt
    Fora da TV, Silvio já chamou atenção com a troca do terno por roupas coloridas. Ele gostava de camisas e bermudas com estampas chamativas. Fica a imagem leve e divertida de um homem cujo lema era pura simplicidade. Foto: @silviosantos_e_sbt
    Afinal, no seu programa, ele sempre cantava a música: "Da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar". Foto: Divulgação Lourival Ribeiro/SBT
