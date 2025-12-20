Galeria
Leticia Sabatella retorna às novelas em Êta Mundo Melhor!
-
Anabela é filha do relacionamento de Estela com Ernesto, vivido por Eriberto Leão. Segundo informações divulgadas pela coluna Play, a atriz começa a gravar ainda nesta semana, marcando seu retorno às novelas da emissora após Nos Tempos do Imperador, em 2021. Foto: Reprodução/TV Globo
-
As primeiras cenas devem ir ao ar em janeiro e mostrarão o conflito entre mãe e filha, com Estela reagindo com revolta à reaparição de Miriam, enquanto amigos tentam promover uma reconciliação. Foto: Divulgação
-
Que tal conhecermos um pouco mais sobre essa talentosa atriz? Letícia Sabatella nasceu em 19 de março de 1971, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foto: Divulgação/Mauricio Nahas
-
Ela ficou muito conhecida por seus papéis em novelas, mas também trabalhou em peças de teatro e no cinema. Relembre sua trajetória! Foto: Reprodução/Instagram
-
-
A partir daí, Sabatella construiu uma trajetória consistente, alternando papéis em novelas, minisséries e séries. Foto: Reprodução/Facebook
-
Entre seus trabalhos mais notáveis estão as novelas "O Clone" (2001), em que viveu a personagem Latiffa. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Outras produções mais marcantes em que Sabatella atuou foram: "Torre de Babel" (1998), "A Muralha" (2000), "Páginas da Vida" (2006) e "Caminho das Índias" (2009 - foto). Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
No cinema, participou de filmes como "Bela Donna" (1988), "Chico Xavier" (2010) e "Chatô, o Rei do Brasil" (2014). Foto: Reprodução
-
Além de sua carreira artística, Letícia é uma ativista bastante engajada em causas sociais, ambientais e de direitos humanos. Foto: Wikimedia Commons/Partido dos Trabalhadores
-
Ao longo dos anos, ela se envolveu em campanhas em defesa do meio ambiente, dos povos indígenas, das mulheres e da democratização da cultura. Foto: Flickr - Carlos Ebert
-
-
Ela também se aventurou na música e chegou a gravar a música "A Cigarra" com a cantora Elza Soares, em 2002. Foto: Flickr - 26° Prêmio da Música Brasileira
-
Discreta sobre a vida pessoal, Letícia foi casada por 12 anos com o ator e diretor Ângelo Antônio (1991-2003) e, depois, por seis anos com o ator Fernando Alves (2013-2019, foto). Foto: Reprodução/Instagram
-
Em 2023, aos 52 anos, a atriz revelou ter sido diagnosticada tardiamente com autismo. Desde 2019, ela vive um relacionamento com o ator Daniel Dantas. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-