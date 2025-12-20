Assine
Leticia Sabatella retorna às novelas em Êta Mundo Melhor!

Redação Flipar
  • Anabela é filha do relacionamento de Estela com Ernesto, vivido por Eriberto Leão. Segundo informações divulgadas pela coluna Play, a atriz começa a gravar ainda nesta semana, marcando seu retorno às novelas da emissora após Nos Tempos do Imperador, em 2021.
  • As primeiras cenas devem ir ao ar em janeiro e mostrarão o conflito entre mãe e filha, com Estela reagindo com revolta à reaparição de Miriam, enquanto amigos tentam promover uma reconciliação.
  • Que tal conhecermos um pouco mais sobre essa talentosa atriz? Letícia Sabatella nasceu em 19 de março de 1971, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
  • Ela ficou muito conhecida por seus papéis em novelas, mas também trabalhou em peças de teatro e no cinema. Relembre sua trajetória!
  • A partir daí, Sabatella construiu uma trajetória consistente, alternando papéis em novelas, minisséries e séries.
  • Entre seus trabalhos mais notáveis estão as novelas
  • Outras produções mais marcantes em que Sabatella atuou foram:
  • No cinema, participou de filmes como
  • Além de sua carreira artística, Letícia é uma ativista bastante engajada em causas sociais, ambientais e de direitos humanos.
  • Ao longo dos anos, ela se envolveu em campanhas em defesa do meio ambiente, dos povos indígenas, das mulheres e da democratização da cultura.
  • Ela também se aventurou na música e chegou a gravar a música
  • Discreta sobre a vida pessoal, Letícia foi casada por 12 anos com o ator e diretor Ângelo Antônio (1991-2003) e, depois, por seis anos com o ator Fernando Alves (2013-2019, foto).
  • Em 2023, aos 52 anos, a atriz revelou ter sido diagnosticada tardiamente com autismo. Desde 2019, ela vive um relacionamento com o ator Daniel Dantas.
