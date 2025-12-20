Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Dinheiro fácil: ‘Ar enlatado’ de ponto turístico é vendido como souvenir na Itália

RF
Redação Flipar
  • A companhia ItalyComunica resolveu inovar e anunciou o ar enlatado do Lago di Como por € 9,90 (cerca de R$ 60).
    A companhia ItalyComunica resolveu inovar e anunciou o ar enlatado do Lago di Como por € 9,90 (cerca de R$ 60). Foto: Divulgação
  • Segundo a empresa, cada lata vem com 400 mililitros de “ar 100% autêntico” da região do lago, que vem atraindo cada vez mais turistas nos últimos anos.
    Segundo a empresa, cada lata vem com 400 mililitros de “ar 100% autêntico” da região do lago, que vem atraindo cada vez mais turistas nos últimos anos. Foto: Zairon/Wikimédia Commons
  • Algumas personalidades, como o ator George Clooney e a cantora Madonna, adquiriram casas luxuosas à beira do lago.
    Algumas personalidades, como o ator George Clooney e a cantora Madonna, adquiriram casas luxuosas à beira do lago. Foto: The Celebs Fact - Flickr
  • Até mesmo filmes famosos, como “007: Cassino Royale” (foto) e “Casa Gucci” tiveram cenas gravadas no entorno.
    Até mesmo filmes famosos, como “007: Cassino Royale” (foto) e “Casa Gucci” tiveram cenas gravadas no entorno. Foto: Divulgação
  • Segundo o departamento de turismo da Lombardia, mais de 5,6 milhões de pessoas visitaram o Lago di Como só em 2023.
    Segundo o departamento de turismo da Lombardia, mais de 5,6 milhões de pessoas visitaram o Lago di Como só em 2023. Foto: Reprodução de Youtube
  • Em entrevista à CNN Travel, um porta-voz da ItalyComunica afirmou que a venda de ar em lata
    Em entrevista à CNN Travel, um porta-voz da ItalyComunica afirmou que a venda de ar em lata "busca criar uma lembrança que os turistas possam transportar facilmente”. Foto: Reprodução de Instagram
  • “Não é um produto, é uma memória tangível que você guarda no coração [...] algo original, divertido e até provocativo
    “Não é um produto, é uma memória tangível que você guarda no coração [...] algo original, divertido e até provocativo", explicou. Foto: Imagem Freepik
  • No entanto, parece que nem todo mundo curtiu essa ideia brilhante. O prefeito de Como, Alessandro Rapinese, afirmou que preferia os tradicionais lenços de seda da região como souvenirs.
    No entanto, parece que nem todo mundo curtiu essa ideia brilhante. O prefeito de Como, Alessandro Rapinese, afirmou que preferia os tradicionais lenços de seda da região como souvenirs. Foto: Reprodução do Youtube
  • Embora possa parecer uma novidade, o Lago di Como nÃ£o Ã© o primeiro lugar na ItÃ¡lia a oferecer
    Embora possa parecer uma novidade, o Lago di Como nÃ£o Ã© o primeiro lugar na ItÃ¡lia a oferecer "ar enlatado". A ideia foi inspirada por outros locais, como NÃ¡poles, onde o "ar local" Ã© comercializado hÃ¡ alguns anos. Foto: Marek por Pixabay
  • Em 2020, para que britânicos expatriados pudessem sentir o
    Em 2020, para que britânicos expatriados pudessem sentir o "cheiro de casa", uma empresa lançou garrafas com ar "genuíno" da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Foto: Cameron Gibson Unsplash
  • Em 2015, uma empresa do Canadá viu um grande aumento nas vendas quando consumidores chineses começaram a adquirir suas
    Em 2015, uma empresa do Canadá viu um grande aumento nas vendas quando consumidores chineses começaram a adquirir suas "latas com ar local". A Islândia é outro país que vende ar enlatado aos visitantes. Foto: Igor Kyryliuk e Tetiana Kravchenko /Unsplash
  • Localizado na região da Lombardia, o Lago di Como é um dos destinos mais encantadores da Europa.
    Localizado na região da Lombardia, o Lago di Como é um dos destinos mais encantadores da Europa. Foto: Makalu por Pixabay
  • Com sua forma icônica de um
    Com sua forma icônica de um "Y" invertido, o lago é o terceiro maior da Itália, com uma profundidade impressionante de até 410 metros, o que o torna também um dos lagos mais profundos da Europa. Foto: Wirestok Freepik
  • O lago se formou há milhares de anos, durante a última era glacial, quando o derretimento de um grande glaciar esculpiu a paisagem.
    O lago se formou há milhares de anos, durante a última era glacial, quando o derretimento de um grande glaciar esculpiu a paisagem. Foto: Wirestok Freepik
  • Cidades e vilarejos encantadores pontuam as margens do lago, como Bellagio, Varenna, Tremezzo e Menaggio, cada um com seu charme particular
    Cidades e vilarejos encantadores pontuam as margens do lago, como Bellagio, Varenna, Tremezzo e Menaggio, cada um com seu charme particular Foto: Lewis J, Goetz/Unsplash
  • Bellagio, muitas vezes chamada de
    Bellagio, muitas vezes chamada de "a pérola do lago", atrai visitantes por suas ruas estreitas e floridas, vistas deslumbrantes e belos jardins, como os da Villa Melzi e Villa Serbelloni. Foto: Angelika por Pixabay
  • As margens do Lago di Como tambÃ©m abrigam palÃ¡cios e vilas luxuosas. Essas mansÃµes, muitas das quais estÃ£o abertas ao pÃºblico, oferecem um vislumbre da arquitetura renascentista.
    As margens do Lago di Como tambÃ©m abrigam palÃ¡cios e vilas luxuosas. Essas mansÃµes, muitas das quais estÃ£o abertas ao pÃºblico, oferecem um vislumbre da arquitetura renascentista. Foto: reproduÃ§Ã£o do Youtube
  • O clima ameno é outro atrativo, com verões agradáveis e invernos suaves, que permitem atividades ao ar livre durante quase todo o ano.
    O clima ameno é outro atrativo, com verões agradáveis e invernos suaves, que permitem atividades ao ar livre durante quase todo o ano. Foto: Chris Boland/Unsplash
  • No lago, é comum a prática de esportes aquáticos, como vela e caiaque, e nas montanhas ao redor há trilhas que oferecem vistas panorâmicas.
    No lago, é comum a prática de esportes aquáticos, como vela e caiaque, e nas montanhas ao redor há trilhas que oferecem vistas panorâmicas. Foto: Steffen Lemmerzah/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay