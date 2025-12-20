Galeria
Dinheiro fácil: ‘Ar enlatado’ de ponto turístico é vendido como souvenir na Itália
-
A companhia ItalyComunica resolveu inovar e anunciou o ar enlatado do Lago di Como por € 9,90 (cerca de R$ 60). Foto: Divulgação
-
Segundo a empresa, cada lata vem com 400 mililitros de “ar 100% autêntico” da região do lago, que vem atraindo cada vez mais turistas nos últimos anos. Foto: Zairon/Wikimédia Commons
-
Algumas personalidades, como o ator George Clooney e a cantora Madonna, adquiriram casas luxuosas à beira do lago. Foto: The Celebs Fact - Flickr
-
Até mesmo filmes famosos, como “007: Cassino Royale” (foto) e “Casa Gucci” tiveram cenas gravadas no entorno. Foto: Divulgação
-
-
Segundo o departamento de turismo da Lombardia, mais de 5,6 milhões de pessoas visitaram o Lago di Como só em 2023. Foto: Reprodução de Youtube
-
Em entrevista à CNN Travel, um porta-voz da ItalyComunica afirmou que a venda de ar em lata "busca criar uma lembrança que os turistas possam transportar facilmente”. Foto: Reprodução de Instagram
-
“Não é um produto, é uma memória tangível que você guarda no coração [...] algo original, divertido e até provocativo", explicou. Foto: Imagem Freepik
-
-
No entanto, parece que nem todo mundo curtiu essa ideia brilhante. O prefeito de Como, Alessandro Rapinese, afirmou que preferia os tradicionais lenços de seda da região como souvenirs. Foto: Reprodução do Youtube
-
Embora possa parecer uma novidade, o Lago di Como nÃ£o Ã© o primeiro lugar na ItÃ¡lia a oferecer "ar enlatado". A ideia foi inspirada por outros locais, como NÃ¡poles, onde o "ar local" Ã© comercializado hÃ¡ alguns anos. Foto: Marek por Pixabay
-
Em 2020, para que britânicos expatriados pudessem sentir o "cheiro de casa", uma empresa lançou garrafas com ar "genuíno" da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Foto: Cameron Gibson Unsplash
-
-
Em 2015, uma empresa do Canadá viu um grande aumento nas vendas quando consumidores chineses começaram a adquirir suas "latas com ar local". A Islândia é outro país que vende ar enlatado aos visitantes. Foto: Igor Kyryliuk e Tetiana Kravchenko /Unsplash
-
Localizado na região da Lombardia, o Lago di Como é um dos destinos mais encantadores da Europa. Foto: Makalu por Pixabay
-
Com sua forma icônica de um "Y" invertido, o lago é o terceiro maior da Itália, com uma profundidade impressionante de até 410 metros, o que o torna também um dos lagos mais profundos da Europa. Foto: Wirestok Freepik
-
-
O lago se formou há milhares de anos, durante a última era glacial, quando o derretimento de um grande glaciar esculpiu a paisagem. Foto: Wirestok Freepik
-
Cidades e vilarejos encantadores pontuam as margens do lago, como Bellagio, Varenna, Tremezzo e Menaggio, cada um com seu charme particular Foto: Lewis J, Goetz/Unsplash
-
Bellagio, muitas vezes chamada de "a pérola do lago", atrai visitantes por suas ruas estreitas e floridas, vistas deslumbrantes e belos jardins, como os da Villa Melzi e Villa Serbelloni. Foto: Angelika por Pixabay
-
-
As margens do Lago di Como tambÃ©m abrigam palÃ¡cios e vilas luxuosas. Essas mansÃµes, muitas das quais estÃ£o abertas ao pÃºblico, oferecem um vislumbre da arquitetura renascentista. Foto: reproduÃ§Ã£o do Youtube
-
O clima ameno é outro atrativo, com verões agradáveis e invernos suaves, que permitem atividades ao ar livre durante quase todo o ano. Foto: Chris Boland/Unsplash
-
No lago, é comum a prática de esportes aquáticos, como vela e caiaque, e nas montanhas ao redor há trilhas que oferecem vistas panorâmicas. Foto: Steffen Lemmerzah/Unsplash
-