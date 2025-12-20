Filmes e Séries
Michael B. Jordan recebe Melhor Ator por “Pecadores” em San Diego
Além da vitória em San Diego, Michael B. Jordan recebeu o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” em outras associações de críticos, incluindo o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, a Michigan Movie Critics Guild e o Dublin Film Critics Circle. Foto: Divulgação/Warner Bros.
“Pecadores” acompanha a história de dois irmãos gêmeos negros, interpretados por Michael B. Jordan, que retornam à cidade natal em 1932 com o objetivo de recomeçar a vida ao abrir um clube de blues voltado à comunidade negra. O projeto acaba confrontando o racismo da época, representado pela Ku Klux Klan, além de uma ameaça sobrenatural ligada a vampiros, combinando drama, terror e crítica social. Foto: Divulgação
O desempenho do filme na temporada de premiações também se reflete nas indicações. “Pecadores” liderou o Critics Choice Awards 2026 com 17 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Michael B. Jordan. Foto: Divulgação
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorre nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original. Foto: Reprodução Instagram /@michaelbjordan
Com esse conjunto de vitórias e indicações, Michael B. Jordan figura entre os principais nomes da temporada de premiações de 2026, ao lado de atores como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Wagner Moura, que também acumulam reconhecimentos de associações de críticos. Foto: Wikimedia Commons / John Bauld
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o coloca diretamente na disputa por uma indicação ao Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”. Foto: Reprodução Instagram /@michaelbjordan
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Foto: Divulgação
Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos”, “Arquivo Morto”, “Burn Notice: Operação Miami”, “The Assistants” e “Bones”. Foto: Divulgação
Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série “Friday Night Lights”, no papel de Vince Howard, e de “Parenthood – Minha Família”, como Alex. Foto: Divulgação
No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia. O filme marcou sua estreia como protagonista, iniciou sua parceria com o diretor Ryan Coogler e conquistou o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio do Público no Festival de Sundance. Foto: Divulgação
Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme acompanha a trajetória do personagem no boxe profissional sob a orientação de Rocky Balboa e rendeu um Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone. Foto: Divulgação
Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago. Foto: Divulgação
Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria. Foto: Divulgação
No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Foto: Divulgação
Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger. O filme apresenta o reino fictício de Wakanda e venceu o Oscar em categorias técnicas, incluindo Melhor Trilha Sonora Original. O ator voltou ao papel em “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”. Foto: Divulgação
Outro destaque de sua filmografia é “Luta por Justiça”, de 2019, no qual interpretou Bryan Stevenson, advogado responsável por casos de condenações injustas nos Estados Unidos. O filme é baseado em fatos reais e no livro autobiográfico de Stevenson. Foto: Divulgação
Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional. Foto: Divulgação