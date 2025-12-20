Michael B. Jordan recebe Melhor Ator por “Pecadores” em San Diego

No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia. O filme marcou sua estreia como protagonista, iniciou sua parceria com o diretor Ryan Coogler e conquistou o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio do Público no Festival de Sundance. Foto: Divulgação