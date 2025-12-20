Entretenimento
Filho de Rob Reiner pode pegar até pena de morte pelo assassinato dos pais
Rob Reiner, de 78 anos, e Michele Singer, de 68, foram encontrados mortos dentro da própria residência, em Brentwood, Los Angeles. Foto: Reproduc?a?o
O caso causou forte comoção nos Estados Unidos, tanto pela brutalidade do crime quanto pela notoriedade do diretor. Segundo informações reveladas pela revista People, os corpos foram descobertos pela filha do casal, Romy, na tarde de 14 de dezembro. Foto: Reproduc?a?o
De acordo com a polícia, Rob e a esposa morreram com golpes de faca. Nick Reiner tinha um longo histórico de dependência química, com internações frequentes em clínicas de reabilitação desde a adolescência e discussões sobre tratamento de drogas ao longo dos anos. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia semansa antes do crime. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Nascido em Nova York, em 6 de março de 1947, Reiner ficou conhecido por dirigir filmes de sucesso e atuar em séries populares nos Estados Unidos. Ele era filho do diretor e comediante Carl Reiner. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Ele iniciou a carreira ainda na infância como ator e, ao longo de mais de seis décadas, foi construindo uma trajetória marcante também como diretor, roteirista e produtor. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Seus primeiros trabalhos foram em séries de TV nos anos 1960. Em 1967, fez sua estreia nos cinemas atuando no filme "Enter Laughing", o qual foi dirigido pelo seu pai. Foto: Reprodução
Na década de 1970, Rob Reiner ganhou fama ao atuar na série de comédia "Tudo em Família", participando das nove temporadas. Foto: Reprodução
Apesar de ter estreado como diretor em 1974, foi com a comédia "Isto é Spinal Tap", de 1984, que Reiner começou a ganhar prestígio como cineasta. Foto: Reproduc?a?o
Depois, dirigiu "Garota Sinal Verde", de 1985, e "Conta Comigo", de 1986, que se tornou um clássico filme de amadurecimento adolescente. Outros de seus trabalhos como diretor incluem "A Princesa Prometida", de 1987, e "Harry e Sally: Feitos um para o Outro". Foto: Divulgação/Columbia Pictures
"Harry e Sally", aliás, não só é considerada uma das melhores comédias românticas de todos os tempos, como é tido como o filme que popularizou o gênero. Em 1990, Reiner dirigiu "Louca Obsessão", suspense baseado em uma das obras de Stephen King. Foto: Reprodução
Outro grande sucesso dirigido por Rob Reiner foi o drama jurídico "Questão de Honra" - indicado a quatro Oscars -, lançado em 1992 e estrelado por Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Foto: Reproduc?a?o
Em 2015, Reiner dirigiu aquele que ele considera o seu filme mais "pessoal": "Being Charlie", inspirado nas experiências do seu filho Nick como dependente químico. Foto: Divulgac?a?o
Em 2025, Reiner dirigiu seu último filme, "Isto é Spinal Tap 2", continuação direta do longa que o projetou como cineasta. Como ator, ele também trabalhou em "O Lobo de Wall Street", dirigido por Martin Scorsese, na série de sucesso "O Urso" e no próprio "Isto é Spinal Tap 2". Foto: Divulgac?a?o
Antes de conhecer Michele Singer, Reiner foi casado por 10 anos com a atriz e diretora Penny Marshall, de quem adotou a filha, Tracy Reiner. Ele e Michele se conheceram durante as gravações de "Harry e Sally". Estavam casados desde 1989. Juntos, tiveram três filhos: os meninos Jake e Nick, e a menina Romy. Foto: Reproduc?a?o/YouTube