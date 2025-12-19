Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Prática de passear com cachorro imaginário vira tendência na Alemanha; conheça o ‘hobby dogging’

RF
Redação Flipar
  • Trata-se do
    Trata-se do "hobby dogging", uma prática que consiste em simular toda a rotina de cuidados e treinamentos de um cão que só existe na imaginação. Foto: Reproduc?a?o
  • A nova atividade já ocupa parques, atrai espectadores e até inspira eventos educativos no país europeu.
    A nova atividade já ocupa parques, atrai espectadores e até inspira eventos educativos no país europeu. Foto: Reproduc?a?o/X
  • A prática começou na cidade de Bad Friedrichshall, no sul do país, e rapidamente se espalhou pela internet, impulsionada por vídeos e relatos nas redes sociais.
    A prática começou na cidade de Bad Friedrichshall, no sul do país, e rapidamente se espalhou pela internet, impulsionada por vídeos e relatos nas redes sociais. Foto: © Roman Eisele / CC BY-SA 4.0
  • Nos encontros, participantes de diferentes faixas etárias caminham por áreas verdes segurando coleiras reais, como se conduzissem cães de verdade.
    Nos encontros, participantes de diferentes faixas etárias caminham por áreas verdes segurando coleiras reais, como se conduzissem cães de verdade. Foto: Reproduc?a?o/TV Record
  • Durante o
    Durante o "percurso", eles encenam situações comuns do dia a dia de quem tem um pet. Foto: Divulgac?a?o/Improv Everywhere
  • As pessoas chegam a desviar de obstáculos, ajustar o ritmo da caminhada ou lidar com o “animal” que para, puxa ou resolve deitar no chão.
    As pessoas chegam a desviar de obstáculos, ajustar o ritmo da caminhada ou lidar com o “animal” que para, puxa ou resolve deitar no chão. Foto: Reprodução/X
  • À medida que o interesse cresce, o local de origem da tendência passou a contar até com uma instrutora que orienta iniciantes sobre como “guiar” corretamente o companheiro invisível.
    À medida que o interesse cresce, o local de origem da tendência passou a contar até com uma instrutora que orienta iniciantes sobre como “guiar” corretamente o companheiro invisível. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Agora, o que nasceu como uma brincadeira irônica acabou se consolidando como um hobby organizado e até workshops!
    Agora, o que nasceu como uma brincadeira irônica acabou se consolidando como um hobby organizado e até workshops! Foto: Reproduc?a?o/TV Record
  • Não é raro ver pessoas de fora entrando no clima, fingindo fazer carinho no ar ou observando com diversão a encenação coletiva.
    Não é raro ver pessoas de fora entrando no clima, fingindo fazer carinho no ar ou observando com diversão a encenação coletiva. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Parte do sucesso está na simplicidade da proposta. Não há gastos, responsabilidades reais nem necessidade de experiência prévia com animais.
    Parte do sucesso está na simplicidade da proposta. Não há gastos, responsabilidades reais nem necessidade de experiência prévia com animais. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • Qualquer pessoa pode participar, o que explica a presença conjunta de crianças, adultos e idosos.
    Qualquer pessoa pode participar, o que explica a presença conjunta de crianças, adultos e idosos. Foto: Reproduc?a?o/X/tomdabassman
  • Em registros que viralizaram, grupos inteiros aparecem andando em sintonia, praticando comandos imaginários e interagindo como em um passeio tradicional com cães.
    Em registros que viralizaram, grupos inteiros aparecem andando em sintonia, praticando comandos imaginários e interagindo como em um passeio tradicional com cães. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Para os seus adeptos, a atividade funciona como uma ferramenta de alívio de estresse, servindo tanto como um exercício físico leve quanto como uma oportunidade de socialização.
    Para os seus adeptos, a atividade funciona como uma ferramenta de alívio de estresse, servindo tanto como um exercício físico leve quanto como uma oportunidade de socialização. Foto: Reproduc?a?o/Internet
  • Já para quem observa de fora, o fenômeno chama atenção pela criatividade envolvida e pelo inesperado senso de comunidade criado em torno de um animal que só existe na imaginação.
    Já para quem observa de fora, o fenômeno chama atenção pela criatividade envolvida e pelo inesperado senso de comunidade criado em torno de um animal que só existe na imaginação. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Alguns encaram a prÃ¡tica como uma espÃ©cie de ensaio antes de adotar um animal de verdade.
    Alguns encaram a prÃ¡tica como uma espÃ©cie de ensaio antes de adotar um animal de verdade. Foto: Annie Spratt/Unsplash
  • “É um pouco louco, mas o que não é louco? Vivemos em um mundo louco”, disse a instrutora Barbara Gerlinger à agência alemã de notícias DPA.
    “É um pouco louco, mas o que não é louco? Vivemos em um mundo louco”, disse a instrutora Barbara Gerlinger à agência alemã de notícias DPA. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay