Personalidades do entretenimento que também são (ou foram) pilotos

O carioca, presente em listas de homens mais bonitos do país, teve seu último papel na novela “Todas as Flores”, em 2022. Mas ele não sente falta. Ao consolidar sua transição definitiva para o automobilismo profissional em 2025 após participar por anos de corridas e eventos a motor por hobby, ele decidiu dar prioridade a um esporte que requer disciplina, preparo físico e atenção total. Foto: Instagram @caiocastro