Galeria
Não tem redes sociais: como é a vida no Turcomenistão, um dos países mais fechados do mundo
Trata-se do Turcomenistão, país com cerca de 5,6 milhões de pessoas situado na Ásia Central. Foto: Pexels/Lara Jameson
O país se tornou um exemplo extremo de controle governamental e isolamento, razão pela qual costuma ser comparado à Coreia do Norte. Foto: Duc Van/Unsplash
Rico em reservas de gás natural, o Turcomenistão é uma ex-república soviética que vive sob um regime autocrático. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
A exploração e exportação do gás natural sustentam o orçamento nacional, mas os benefícios não se traduzem plenamente em qualidade de vida para a população. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A economia é fortemente controlada pelo governo, com pouca abertura para investimentos estrangeiros e a iniciativa privada é limitada. Foto: Wikimedia Commons/President.az
Desde 2022, a liderança está formalmente nas mãos de Serdar Berdimuhamedow, que sucedeu o pai, Gurbanguly Berdimuhamedow, figura central do regime por anos. Foto: Wikimedia Commons/Kremlin.ru
Ex-república soviética, o Turcomenistão tornou-se independente em 1991 e faz fronteira com Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, Irã, além de ter acesso ao Mar Cáspio. Foto: Panoramio - flydime
As regras impostas na capital, Ashgabat, costumam surpreender até viajantes acostumados a destinos incomuns. Foto: Flickr - John Pavelka
Durante a pandemia, foi introduzido um toque de recolher a partir das 23h, que continua sendo aplicado até hoje sem previsão para acabar. Foto: Pexels/IGaragin
Outra curiosidade é que, desde 2018, por decreto governamental, apenas carros brancos têm permissão para circular na capital. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O acesso a redes sociais é bloqueado em todo o território nacional, e a imprensa é um braço direto do Estado — veículos de mídia estrangeira não atuam no país. Foto: ???????? ????????/Unsplash
Até mesmo os turistas enfrentam severas limitações, especialmente relacionado ao que é permitido fotografar. Foto: Pexels/Nikolai Kolosov
AlÃ©m disso, barbas e bigodes sÃ£o proibidos para jovens a fim de criar-se um "padrÃ£o visual" entre os cidadÃ£os. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A paisagem urbana de Ashgabat chama atenção pela grandiosidade. Os prédios são revestidos de mármore branco e a cidade é repleta de estátuas e monumentos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Mesmo com quase um milhão de habitantes, Ashgabat frequentemente parece deserta, o que acentua a impressão de um espaço planejado mais para exibição do que para a vida cotidiana. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A atmosfera peculiar ganhou visibilidade internacional após o viajante Pandhu Waskitha divulgar imagens da capital em suas redes sociais. Foto: Naran Tsebikov/Unsplash
Em vídeos publicados no TikTok, ele descreveu Ashgabat como um dos lugares mais enigmáticos que já visitou, destacando a estética futurista, a simetria urbana e as ruas vazias. Foto: Reproduc?a?o/TikTok/@backpackertampan
"Projetada em grande escala e simetria, Ashgabat parece saída de um filme — futurista, elegante e diferente de qualquer outro lugar", descreveu o influencer. Foto: Wikimedia Commons/Bayram A