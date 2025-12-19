Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Astro de Hollywood, Julian Sands morreu em escalada após ver corpos de outros alpinistas

RF
Redação Flipar
  • Julian Sands desapareceu enquanto fazia uma caminhada na montanha. O corpo foi encontrado em 24/6/2023 por alpinistas e depois identificado pelos legistas.
    Julian Sands desapareceu enquanto fazia uma caminhada na montanha. O corpo foi encontrado em 24/6/2023 por alpinistas e depois identificado pelos legistas. Foto: DylanMoz49 wikimedia commons
  • As buscas após o desaparecimento de Julian Sands foram dificultadas pelo mau tempo e pelo risco de avalanches.
    As buscas após o desaparecimento de Julian Sands foram dificultadas pelo mau tempo e pelo risco de avalanches. Foto: wikimedia commons Eric T Gunther
  • O ator decidiu se aventurar na região, mesmo diante dos alertas meteorológicos indicando que intensas tempestades de inverno no sul da Califórnia deixariam o Monte Baldy perigoso para atividades ao ar livre.
    O ator decidiu se aventurar na região, mesmo diante dos alertas meteorológicos indicando que intensas tempestades de inverno no sul da Califórnia deixariam o Monte Baldy perigoso para atividades ao ar livre. Foto: reprodução nbc news
  • No dia em que Julian Sands desapareceu, a temperatura variava entre -4°C e 4°C. O ator deixou a esposa, a escritora Evgenia Citkowitz, e três filhos.
    No dia em que Julian Sands desapareceu, a temperatura variava entre -4°C e 4°C. O ator deixou a esposa, a escritora Evgenia Citkowitz, e três filhos. Foto: reprodução youtube
  • Julian Sands nasceu em 4 de janeiro de 1958, em Otley, Reino Unido.Depois de se mudar para Londres, Sands se formou como ator na Royal Central School of Speech and Drama.
    Julian Sands nasceu em 4 de janeiro de 1958, em Otley, Reino Unido.Depois de se mudar para Londres, Sands se formou como ator na Royal Central School of Speech and Drama. Foto: reprodução youtube
  • Ao longo de sua carreira, Julian Sands trabalhou em uma variedade de gêneros e projetos, incluindo dramas, filmes de época, terror e aventura.
    Ao longo de sua carreira, Julian Sands trabalhou em uma variedade de gêneros e projetos, incluindo dramas, filmes de época, terror e aventura. Foto: reprodução youtube
  • O ator começou sua trajetória artística em papéis coadjuvantes, como Jon Swain no drama biográfico
    O ator começou sua trajetória artística em papéis coadjuvantes, como Jon Swain no drama biográfico "Os Gritos do Silêncio" , lançado em 1984. Foto: reprodução / Os Gritos do Silêncio
  • Alguns de seus filmes mais conhecidos incluem
    Alguns de seus filmes mais conhecidos incluem "Uma Janela Para o Amor" (1985), "Warlock: O Demônio" (1989), “Aracnofobia” (1990) e "Despedida em Las Vegas" (1995). Foto: Divulgação
  • Além do cinema, Sands também teve uma presença notável no teatro, atuando em produções aclamadas, como
    Além do cinema, Sands também teve uma presença notável no teatro, atuando em produções aclamadas, como "Hamlet", "The Tempest" e "A Midsummer Night's Dream". Foto: reprodução / Despedida em Las Vegas
  • O ator era conhecido por sua voz marcante e sua capacidade de transmitir emoções, pois tinha expressividade e era versátil.
    O ator era conhecido por sua voz marcante e sua capacidade de transmitir emoções, pois tinha expressividade e era versátil. Foto: reprodução / Uma Janela Para o Amor
  • Na televisão, Sand colecionou diversos trabalhos, incluindo o papel de pai biológico do Superman, Jor-El, na série
    Na televisão, Sand colecionou diversos trabalhos, incluindo o papel de pai biológico do Superman, Jor-El, na série "Smallville". Foto: reprodução / smallville
  • Julian Sands também foi dublador. Em 2012, o ator britânico deu voz ao personagem DeFalco no jogo “Call of Duty: Black Ops II”.
    Julian Sands também foi dublador. Em 2012, o ator britânico deu voz ao personagem DeFalco no jogo “Call of Duty: Black Ops II”. Foto: reprodução / call of duty
  • O ator também fez uma participação na série “Dilema”, lançada pela Netflix em 2019.Na vida pessoal, o ator foi casado com a jornalista Sarah Harvey, com quem teve um filho.
    O ator também fez uma participação na série “Dilema”, lançada pela Netflix em 2019.Na vida pessoal, o ator foi casado com a jornalista Sarah Harvey, com quem teve um filho. Foto: reprodução / mistérios e paixões
  • Para o jornal The Guardian, em 2020, Sands afirmou que era mais feliz quando estava “perto do cume de uma montanha em uma gloriosa manhã fria”. Ele adorava escalar.
    Para o jornal The Guardian, em 2020, Sands afirmou que era mais feliz quando estava “perto do cume de uma montanha em uma gloriosa manhã fria”. Ele adorava escalar. Foto:
  • O ator já tinha tido uma experiência de quase morte durante uma escalada nos Andes no início dos anos 1990, quando ele e outras seis pessoas foram pegos por uma tempestade.
    O ator já tinha tido uma experiência de quase morte durante uma escalada nos Andes no início dos anos 1990, quando ele e outras seis pessoas foram pegos por uma tempestade. Foto: reprodução instagram
  • Certa vez, Sands lamentou encontrar corpos pelo caminho em escaladas. É que tem sido comum o abandono de alpinistas que morrem durante a prática, devido à dificuldade de resgate dependendo do local. Esse tipo de problema acontece até na maior montanha do planeta - o Everest.
    Certa vez, Sands lamentou encontrar corpos pelo caminho em escaladas. É que tem sido comum o abandono de alpinistas que morrem durante a prática, devido à dificuldade de resgate dependendo do local. Esse tipo de problema acontece até na maior montanha do planeta - o Everest. Foto: - Creative Commons/Dominio Publico /Hippopx.com
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay