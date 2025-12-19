Celebridades e TV
Astro de Hollywood, Julian Sands morreu em escalada após ver corpos de outros alpinistas
-
Julian Sands desapareceu enquanto fazia uma caminhada na montanha. O corpo foi encontrado em 24/6/2023 por alpinistas e depois identificado pelos legistas. Foto: DylanMoz49 wikimedia commons
-
As buscas após o desaparecimento de Julian Sands foram dificultadas pelo mau tempo e pelo risco de avalanches. Foto: wikimedia commons Eric T Gunther
-
O ator decidiu se aventurar na região, mesmo diante dos alertas meteorológicos indicando que intensas tempestades de inverno no sul da Califórnia deixariam o Monte Baldy perigoso para atividades ao ar livre. Foto: reprodução nbc news
-
No dia em que Julian Sands desapareceu, a temperatura variava entre -4°C e 4°C. O ator deixou a esposa, a escritora Evgenia Citkowitz, e três filhos. Foto: reprodução youtube
-
-
Julian Sands nasceu em 4 de janeiro de 1958, em Otley, Reino Unido.Depois de se mudar para Londres, Sands se formou como ator na Royal Central School of Speech and Drama. Foto: reprodução youtube
-
Ao longo de sua carreira, Julian Sands trabalhou em uma variedade de gêneros e projetos, incluindo dramas, filmes de época, terror e aventura. Foto: reprodução youtube
-
O ator começou sua trajetória artística em papéis coadjuvantes, como Jon Swain no drama biográfico "Os Gritos do Silêncio" , lançado em 1984. Foto: reprodução / Os Gritos do Silêncio
-
-
Alguns de seus filmes mais conhecidos incluem "Uma Janela Para o Amor" (1985), "Warlock: O Demônio" (1989), “Aracnofobia” (1990) e "Despedida em Las Vegas" (1995). Foto: Divulgação
-
Além do cinema, Sands também teve uma presença notável no teatro, atuando em produções aclamadas, como "Hamlet", "The Tempest" e "A Midsummer Night's Dream". Foto: reprodução / Despedida em Las Vegas
-
O ator era conhecido por sua voz marcante e sua capacidade de transmitir emoções, pois tinha expressividade e era versátil. Foto: reprodução / Uma Janela Para o Amor
-
-
Na televisão, Sand colecionou diversos trabalhos, incluindo o papel de pai biológico do Superman, Jor-El, na série "Smallville". Foto: reprodução / smallville
-
Julian Sands também foi dublador. Em 2012, o ator britânico deu voz ao personagem DeFalco no jogo “Call of Duty: Black Ops II”. Foto: reprodução / call of duty
-
O ator também fez uma participação na série “Dilema”, lançada pela Netflix em 2019.Na vida pessoal, o ator foi casado com a jornalista Sarah Harvey, com quem teve um filho. Foto: reprodução / mistérios e paixões
-
-
Para o jornal The Guardian, em 2020, Sands afirmou que era mais feliz quando estava “perto do cume de uma montanha em uma gloriosa manhã fria”. Ele adorava escalar. Foto:
-
O ator já tinha tido uma experiência de quase morte durante uma escalada nos Andes no início dos anos 1990, quando ele e outras seis pessoas foram pegos por uma tempestade. Foto: reprodução instagram
-
Certa vez, Sands lamentou encontrar corpos pelo caminho em escaladas. É que tem sido comum o abandono de alpinistas que morrem durante a prática, devido à dificuldade de resgate dependendo do local. Esse tipo de problema acontece até na maior montanha do planeta - o Everest. Foto: - Creative Commons/Dominio Publico /Hippopx.com
-