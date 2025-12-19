Celebridades e TV
Após anos de afastamento, Steven Seagal voltará a estrelar filme de artes marciais
Dirigido pelo croata Vjekoslav Katusin, o filme é visto como um esforço do ator para revitalizar o estilo de produções que o consagraram. Foto: Reprodução/Instagram
O projeto reúne vários artistas associados ao cinema de artes marciais e de ação clássica, entre eles Michel Qissi, Ron Smoorenburg, David Kurzhal e Mark Stas. Foto: Divulgação/Dream Team Pictures
"Eu realmente acredito que "Order of the Dragon" causará um impacto significativo na indústria cinematográfica", declarou Katusin. Foto: Divulgação/@vjekoslavkatusin
"Juntos, pretendemos resgatar o estilo característico dos anos 1980 e 1990, trazendo de volta a ação e o talento que definiram aqueles anos memoráveis", disse o diretor. Foto: Divulgação/Dream Team Pictures
Segundo o produtor Alex “The White Shark” Pankine, as gravações já estão em andamento, e Seagal tem participado ativamente das sequências de combate, dispensando dublês e exibindo seus movimentos de Aikido. Foto: Reprodução/Instagram @vjekoslavkatusin
A última participação de Steven Seagal em um filme foi no longa "Acima da Lei", lançado em 2019. Relembre sua trajetória! Foto: Reproduc?a?o
Natural de Michigan, nos Estados Unidos, Steven Seagal é ator, produtor, roteirista, músico e especialista em artes marciais. Foto: Divulgação
Ele é conhecido por ser faixa preta 7º Dan em Aikido, arte que estudou extensivamente no Japão, tornando-se o primeiro ocidental a abrir uma academia de artes marciais no país. Foto: Youtube Canal Self-Fit
Sua carreira no cinema começou de forma meteórica em 1988, com o filme "Nico, Acima da Lei", que ele também produziu e escreveu. Foto: Divulgação
Nos anos seguintes, Seagal consolidou seu status como astro de ação com filmes como "Difícil de Matar", "Marcado Para a Morte" e "Em Terreno Selvagem". Foto: Divulgação
Muitos desses filmes foram sucessos de bilheteria que o colocaram no mesmo patamar de outros ícones do gênero na época, como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Foto: Reprodução
O auge veio com "A Força em Alerta", de 1992, no qual interpretou um chef de cozinha ex-militar que enfrenta terroristas a bordo de um navio de guerra — papel que se tornou um dos mais populares de sua carreira. Foto: Reproduc?a?o
A partir dos anos 2000, a presença de Seagal nos grandes estúdios diminuiu, e ele passou a atuar principalmente em produções de baixo orçamento e lançadas diretamente em home video. Foto: Reproduc?a?o
Além de sua carreira no cinema, Seagal também é músico, sendo cantor e guitarrista. Ele chegou a lançar dois álbuns: "Songs from the Crystal Cave", de 2005, e "Mojo Priest", de 2006. Foto: Wikimedia Commons???/?? «???? ??»
Na vida pessoal, Seagal foi casado quatro vezes e tem sete filhos. Desde 2009, ele está com a mongol Erdenetuya Batsukh. Foto: Instagram @seagalofficial
Fora das telas, sua vida sempre chamou atenção. Ele trabalhou como agente de segurança e instrutor para órgãos de segurança (incluindo a polícia japonesa e militares americanos). Foto: Reprodução
Ao longo de sua carreira, Seagal tem sido alvo de controvérsias, incluindo acusações má conduta durante as gravações e de assédio e agressão por várias mulheres. Foto: Reprodução / Youtube canal Télé-Loisirs
Politicamente, ele é um apoiador notório de Vladimir Putin, a quem já se referiu como "um dos grandes líderes mundiais vivos". Foto: Wikimedia Commons/Kremlin.ru
Em 2016, Seagal recebeu a cidadania russa por decreto do próprio Putin. Em 2018, foi nomeado enviado especial da Rússia aos Estados Unidos. Foto: Reprodução/X @gpavoni
