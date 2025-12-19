Ícone da TV e treinador de futebol, ator Nuno Leal Maia fez 78 anos

Em seguida, foi o delegado Laíre em “Pedra sobre Pedra” e viveu Ari e o advogado Osmar nas produções “Contos de Verão” e “Pátria Minha”. Outro papel de destaque foi o de Assunção em “História de Amor”. Em “O Amor Está no Ar”, de 1997, interpretou Guima, e no ano seguinte esteve em “Meu Bem Querer” como Inácio. Foto: Divulgação