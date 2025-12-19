Entretenimento
Justiça condena Globo a pagar indenização milionária a ex-produtor do ‘Dominga?o do Fausta?o’ que era alvo de piadas
A emissora foi condenada a pagar uma indenização de R$ 220 mil por danos morais ao ex-produtor do programa, Renato Moreira de Lima. Foto: Reprodução/TV Globo
A sentença, proferida pela juíza Tarsila Dantas, da 63ª vara do Rio de Janeiro, reconheceu que o profissional foi submetido a situações humilhantes e recorrentes nos bastidores e no ar. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
A decisão também determinou o pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas devidos. Foto: Reprodução/TV Globo
Segundo o processo, o produtor relatou ter sido alvo recorrente de brincadeiras vexatórias e comentários depreciativos, alguns exibidos publicamente. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Entre os episódios citados está o uso de uma bexiga na região genital do produtor que foi estourada por um artista. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Em outra situação, Fausto Silva teria dito que a música "Rap do Feio", do cantor Gabriel O Pensador, seria em homenagem ao produtor. Foto: Reproduc?a?o:TV Globo
“Ele [Renato] pensava em ser galã de Malhação, não conseguiu e acabou no Domingão”, diz Faustão no momento. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
A TV Globo negou assédio moral, alegou participação voluntária do profissional e citou relação de amizade com o apresentador. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Segundo a Globo, Renato frequentava a casa de Faustão e até o acompanhou na mudança para a Band, o que provaria a ausência de conflitos. Foto: Divulgação/Band
Além disso, a emissora alegou má-fé, e afirmou que o processo buscava "vantagem financeira indevida". Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Os argumentos foram rejeitados pela Justiça. Para a juíza responsável, a informalidade e o contexto de entretenimento não justificam práticas abusivas nem afastam a obrigação de "respeito à dignidade do trabalhador". Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
O Domingão do Faustão ficou no ar na TV Globo por 32 anos, sendo exibido de 26 de março de 1989 a 13 de junho de 2021. Foto: Reproduc?a?o/Globoplay
Fausto Silva comandou a atração durante todo esse período, com exceção do último programa, que foi apresentado por Tiago Leifert. Foto: Divulgac?a?o/Globo
Após o fim do Domingão do Faustão, o horário foi ocupado temporariamente pelo "Super Dança dos Famosos" e, posteriormente, pelo "Domingão com Huck", que estreou em setembro do mesmo ano. Foto: Divulgac?a?o/Globo
A polêmica com o produtor está longe de ter sido a única do programa. Ao longo dos anos de exibição, vários artistas também demonstraram desconforto com comentários feitos ao vivo, considerados invasivos ou desrespeitosos. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo