Justiça condena Globo a pagar indenização milionária a ex-produtor do ‘Dominga?o do Fausta?o’ que era alvo de piadas

Redação Flipar
  • A emissora foi condenada a pagar uma indenização de R$ 220 mil por danos morais ao ex-produtor do programa, Renato Moreira de Lima.
    A emissora foi condenada a pagar uma indenização de R$ 220 mil por danos morais ao ex-produtor do programa, Renato Moreira de Lima.
  • A sentença, proferida pela juíza Tarsila Dantas, da 63ª vara do Rio de Janeiro, reconheceu que o profissional foi submetido a situações humilhantes e recorrentes nos bastidores e no ar.
    A sentença, proferida pela juíza Tarsila Dantas, da 63ª vara do Rio de Janeiro, reconheceu que o profissional foi submetido a situações humilhantes e recorrentes nos bastidores e no ar.
  • A decisão também determinou o pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas devidos.
    A decisão também determinou o pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas devidos.
  • Segundo o processo, o produtor relatou ter sido alvo recorrente de brincadeiras vexatórias e comentários depreciativos, alguns exibidos publicamente.
    Segundo o processo, o produtor relatou ter sido alvo recorrente de brincadeiras vexatórias e comentários depreciativos, alguns exibidos publicamente.
  • Entre os episódios citados está o uso de uma bexiga na região genital do produtor que foi estourada por um artista.
    Entre os episódios citados está o uso de uma bexiga na região genital do produtor que foi estourada por um artista.
  • Em outra situação, Fausto Silva teria dito que a música
    Em outra situação, Fausto Silva teria dito que a música "Rap do Feio", do cantor Gabriel O Pensador, seria em homenagem ao produtor.
  • “Ele [Renato] pensava em ser galã de Malhação, não conseguiu e acabou no Domingão”, diz Faustão no momento.
    "Ele [Renato] pensava em ser galã de Malhação, não conseguiu e acabou no Domingão", diz Faustão no momento.
  • A TV Globo negou assédio moral, alegou participação voluntária do profissional e citou relação de amizade com o apresentador.
    A TV Globo negou assédio moral, alegou participação voluntária do profissional e citou relação de amizade com o apresentador.
  • Segundo a Globo, Renato frequentava a casa de Faustão e até o acompanhou na mudança para a Band, o que provaria a ausência de conflitos.
    Segundo a Globo, Renato frequentava a casa de Faustão e até o acompanhou na mudança para a Band, o que provaria a ausência de conflitos.
  • Além disso, a emissora alegou má-fé, e afirmou que o processo buscava
    Além disso, a emissora alegou má-fé, e afirmou que o processo buscava "vantagem financeira indevida".
  • Os argumentos foram rejeitados pela Justiça. Para a juíza responsável, a informalidade e o contexto de entretenimento não justificam práticas abusivas nem afastam a obrigação de
    Os argumentos foram rejeitados pela Justiça. Para a juíza responsável, a informalidade e o contexto de entretenimento não justificam práticas abusivas nem afastam a obrigação de "respeito à dignidade do trabalhador".
  • O Domingão do Faustão ficou no ar na TV Globo por 32 anos, sendo exibido de 26 de março de 1989 a 13 de junho de 2021.
    O Domingão do Faustão ficou no ar na TV Globo por 32 anos, sendo exibido de 26 de março de 1989 a 13 de junho de 2021.
  • Fausto Silva comandou a atração durante todo esse período, com exceção do último programa, que foi apresentado por Tiago Leifert.
    Fausto Silva comandou a atração durante todo esse período, com exceção do último programa, que foi apresentado por Tiago Leifert.
  • Após o fim do Domingão do Faustão, o horário foi ocupado temporariamente pelo
    Após o fim do Domingão do Faustão, o horário foi ocupado temporariamente pelo "Super Dança dos Famosos" e, posteriormente, pelo "Domingão com Huck", que estreou em setembro do mesmo ano.
  • A polêmica com o produtor está longe de ter sido a única do programa. Ao longo dos anos de exibição, vários artistas também demonstraram desconforto com comentários feitos ao vivo, considerados invasivos ou desrespeitosos.
    A polêmica com o produtor está longe de ter sido a única do programa. Ao longo dos anos de exibição, vários artistas também demonstraram desconforto com comentários feitos ao vivo, considerados invasivos ou desrespeitosos.
