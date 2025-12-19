Beleza que atravessa o tempo: a história da cerâmica e suas expressões pelo mundo

Stoke-on-Trent, Reino Unido - Conhecido como o "Centro da Cerâmica", possui uma longa tradição na produção de porcelana, sendo famosa por marcas como Wedgwood e Royal Doulton. Sua indústria cerâmica se expandiu entre os séculos 17 e 18 e continua sendo uma referência em qualidade no setor. Foto: Reprodução do X @mukeshji147 e @womensart1 e Flickr Norio NAKAYA