Beleza que atravessa o tempo: a história da cerâmica e suas expressões pelo mundo
Sua longa história e adaptação a diferentes culturas demonstram sua relevância em diversas civilizações e épocas. Veja lugares proeminentes na produção de cerâmica Foto: Universidade Hebraica de Jerusalém
Jingdezhen, China - Conhecida como a "Capital da Cerâmica", é famosa pela sua porcelana fina e decoração intrincada. A cidade tem mais de 1.000 anos de tradição na produção de cerâmica, sendo referência mundial pela qualidade e inovação em peças de porcelana. Foto: Reprodução do X @archeohistories, @BeautyJiangxi e @ChinaShowcase
Faenza, Itália - É berço das tradicionais cerâmicas italianas, conhecidas por suas técnicas de esmaltação. A cidade é respeitada por sua porcelana e azulejos, e a tradição ceramista remonta ao período medieval, influenciando a produção de cerâmica europeia. Foto: Reprodução do X @ItalyMagazine, @MarshallColman, @archeohistories e @FrancineSegan
Delft, Países Baixos - Famosa pelo “azulejo azul” (cerâmica pintada à mão), criado a partir de técnicas que imitam a porcelana chinesa. A cidade tem um legado de produção de cerâmica que remonta ao século 17 e mantém prestígio como centro artístico e cultural. Foto: - ©Reprodução do X @oldstocky, @12thnightsoc, @PaisleyPowered, @Dr_TheHistories, @DelftTreasures e @NYQCPodcast1754
Ilha de Maiorca, Itália - Faz a maiolica , um tipo de cerâmica esmaltada, especialmente popular durante o Renascimento. Esse estilo é caracterizado por sua superfície branca brilhante, obtida com um esmalte de estanho, e decorações pintadas com cores vibrantes, geralmente em azul, amarelo e verde. Foto: Reprodução de Facebook e divulgação
Talavera, México - A cerâmica Talavera é reconhecida por suas cores e padrões tradicionais. Com raízes tanto indígenas quanto espanholas, tem uma longa história e é famosa pela riqueza em detalhes e influências culturais. Foto: - Reprodução do X @_SPANISHWORLD_ e @JerseyGio
Puebla, México - Além de Talavera, a cidade de Puebla é renomada por sua cerâmica artesanal, que inclui diferentes peças como utensílios e decoração. O trabalho manual envolvido e o processo de esmaltação é o que garante prestígio e continuidade à sua tradição ceramista. Foto: - Reprodução do X @HolaFujian, @cultura_mx e @archaeologyart
Iznik, Turquia - Célebre por sua cerâmica decorada com motivos geométricos e florais, especialmente durante o período otomano. A cidade desenvolveu sua porcelana única entre os séculos 15 e 17, mantendo prestígio por suas técnicas de pintura minuciosas e cores vibrantes. Foto: Reprodução do X @OlympiaAuctions, @DalrympleWill, @eastbourneauct, @JohnMcDonald15 e @Ahmetozturkmahi
Arita, Japão - Cidade histórica dedicada à cerâmica e à porcelana, especialmente pela criação do estilo Imari. Produzida desde o século 17, sua porcelana fina é valorizada por sua pureza e beleza, sendo cobiçada no mercado internacional. Foto: Reprodução do X @JapanTraCul e Divulgação
Tumbaco, Equador - Conhecida por sua cerâmica tradicional do Equador, com peças feitas principalmente à mão. A região utiliza argilas locais de alta qualidade para criar obras e utensílios com grande detalhe, mantendo a tradição indígena. Foto: - Reprodução de Facebook e do X @EDICIONESREGION e @CrockerArt
Oaxaca, México - Produz uma cerâmica única produzida a partir de argila local e caracterizada pela cor escura. O material se chama Barro Preto de Oaxaca. A técnica de modelagem e queima é tradicional e passou de geração em geração, tornando-se um ícone da cultura mexicana. Foto: Reprodução do X @archaeologyart, @cultura_mx, @LianaOsorio1 e @tlatollotl
Mino, Japão - Província famosa por sua cerâmica esmaltada e técnica de produção de potes e utensílios. Com uma história de mais de 1.300 anos, Mino continua sendo uma das maiores regiões produtoras de cerâmica no Japão devido ao seu controle de qualidade e técnicas refinadas. Foto: Reprodução do X @CeramicsJapan, @histories_arch e @AlisonFisk
Stoke-on-Trent, Reino Unido - Conhecido como o "Centro da Cerâmica", possui uma longa tradição na produção de porcelana, sendo famosa por marcas como Wedgwood e Royal Doulton. Sua indústria cerâmica se expandiu entre os séculos 17 e 18 e continua sendo uma referência em qualidade no setor. Foto: Reprodução do X @mukeshji147 e @womensart1 e Flickr Norio NAKAYA
Chulucanas, Peru - Região famosa pela cerâmica pintada à mão com figuras geométricas que representam elementos da cultura indígena. Seu trabalho é altamente valorizado e preserva as tradições locais dos povos pré-colombianos. Foto: Flickrs BklynDakar, Victor Raygada, André Ramírez e Ten Thousand
Vallauris, França - Situada na Riviera Francesa, é conhecida por sua cerâmica artística que floresceu na época moderna, influenciada pelo movimento cubista. Com mestres ceramistas renomados como Picasso, Vallauris se tornou um centro de arte e cerâmica de prestígio, especialmente no século 20. Foto: Reprodução do X @Frenchstore2, @Frenchstore2, @CaymanRealty, @avramidou e @thomasliam300
A cerâmica também tem grande relevância no Brasil, refletindo a diversidade cultural e a história do país, com influências indígenas, africanas e europeias. Muitas regiões preservam tradições e técnicas milenares, aplicando-as tanto em utensílios cotidianos quanto em obras artísticas. . Foto: Flickr Rafael Daltro
Além disso, a cerâmica brasileira é valorizada tanto no mercado interno quanto internacional. Veja lugares que produzem cerâmicas especiais. Foto: Reprodução de Facebook Cunha, São Paulo, Brasil
Caruaru, Pernambuco - Famosa pela sua produção de cerâmica popular, especialmente bonecos de barro que representam cenas do folclore nordestino. A cidade tem uma forte ligação com as festividades de São João e a cultura local, com artesãos que mantêm viva a tradição desde a época colonial. Foto: Reprodução do X @AlencarCasa, Instagram @lojaarcarecife. Flickrs luandersonmon e Damiao Santana
Brejo da Madre de Deus, Pernambuco - Também é conhecida pela cerâmica de barro, especialmente os famosos "bonecos de barro" que figuram como elementos do folclore pernambucano. A técnica e estilo autênticos desse artesanato têm sido passados de geração em geração, mantendo o legado cultural da região. Foto: Reprodução de Youtube
Campos do Jordão, São Paulo - Destaca-se pela cerâmica artesanal de alta qualidade, com destaque para peças decorativas e utilitárias. Além disso, as cerâmicas de Campos são muito apreciadas pela aplicação de técnicas artísticas refinadas, inspiradas nas montanhas e clima da região. Foto: Reprodução de Instagram
São João Nepomuceno, Minas Gerais - Tem uma rica tradição ceramista, particularmente no trabalho com cerâmica esmaltada e utilitária. Com técnicas herdadas dos colonizadores portugueses, as peças produzidas são reconhecidas pela resistência e pelas cores tradicionais, sendo utilizadas em todo o Brasil. Foto: Reprodução de Facebook e Instagram
Goiânia, Goiás - Reconhecida por suas cerâmicas utilitárias de excelente qualidade, com foco na confecção de utensílios e adornos. A produção é influenciada pelas características culturais goianas, além da valorização das técnicas artesanais que preservam um forte vínculo com a tradição regional. Foto: Reprodução de Instagram e divulgação
