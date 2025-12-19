Galeria
Catar conchas na praia afeta o ecossistema marinho? Entenda
-
Além disso, as conchas podem aparecer em bijuterias, anéis e colares e tem valor místico. É, portanto, um elemento marítimo que representa a fecundidade, o prazer, a prosperidade e a sorte. Foto: Reprodução de Youtube
-
Retirar as conchas do mar pode causas um efeito dominó e acarretar em prejuízos ao ecossistema. O carbonato de cálcio, presente nas conchas, é depositado pelos moluscos. Algo que evita que os animais recorram a materiais contaminados e descartados na areia pelos próprios seres humanos. Foto: RDeminicis/Wikimédia Commons
-
Por serem compostas por carbonato de cálcio (CaCO3), as conchas também devolvem esse material ao oceano, permitindo que ele seja "reciclado", na prática. Foto: Flickr Tomás de Cos Relaño
-
É justamente esse o composto que dá forma ao esqueleto de muitas espécies marinhas. Ou seja, elas são um recurso importante e devem ser encaradas dessa forma. Foto: Flickr Cláudio Maranhão
-
-
A partir de um estudo publicado na revista Plos One, em 2014, uma triste realidade veio à tona. Estima-se que 60% das conchas já desapareceram da praia de Llarga, que fica na Espanha. Foto: Flickr Amália Souto e Silva
-
Por outro lado, pesquisadores também notaram que o inverno era o período do ano em que elas eram encontradas em maior número. Isso indica a relação entre a disposição delas pela local e o fluxo de turistas na praia Foto: Flickr MasterLucyah
-
Existem muitos locais ao redor do mundo em que essa prática de retirar as conchas, pedras e areia é proibida justamente por terem a visão da importância desses elementos marítimos. Foto: Flickr Adriana Oliveira
-
-
Um deles é o Reino Unido, que veda a retirada de material de qualquer praia pública. Além disso, há países que punem essa ação com multa e até prisão. Foto: Flickr Clóvis Ferreira
-
No Brasil, por exemplo, é proibido comercializar peças de artesanato com corais, e a orientação é que a coleta de conchas seja evitada. Foto: Flickr Marcelo Lombi
-
Apesar dessas orientações, muitos ignoram, e até mesmo colocam a vida em risco ao tentar contato direto com conchas ou espécies marinhas como o ouriço-do-mar. Este animal está associado a muitos incidentes nas praias e isso se justifica pela presença de espinhos. Foto: Flickr Talita Paiva
-
-
A concha pode ser entendida como uma carapaça protetora de animais marinhos de corpo mole, como os moluscos. Ela também é formada por nácar, uma mistura orgânica de camadas de bifes (uma escleroproteína), Foto: Flickr Manoel Moraes
-
Ela é seguida de uma capa intermediária de calcite ou aragonite e, por último, uma camada de carbonato de cálcio cristalizado. De uma maneira geral, a concha confere resistência aos organismos e serve como ponto de inserção de seus músculos. Foto: Flickr marinaqueiroz
-
Os moluscos são um dos tipos de organismos calcificadores, pois produzem estruturas calcificadas, como as conchas. Estas são feitas de um composto chamado carbonato de cálcio. Foto: Flickr MATERIAL ANOS 80
-
-
Para formá-las, o corpo do molusco secreta substâncias que contêm esse elemento, que endurecem e formam suas camadas. Conforme o animal cresce, elas também aumentam de tamanho, para acomodar seu corpo. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
-
Elas costumam se organizar de várias formas, visto que lesmas e tritões possuem uma concha única em forma de cone, sendo chamados de moluscos univalves. Foto: Imagem de Alex por Pixabay
-
Ostras, mariscos, vieiras e mexilhões, por sua vez, apresentam conchas com duas metades unidas por um dos lados. Elas recebem o nome de moluscos bivalves. Foto: Imagem de pixelia por Pixabay
-
-
Essa formação tem a função de proteger moluscos contra ataques de predadores. Quando se sentem ameaçados, eles conseguem esconder seu corpo inteiro dentro dela. Assim, ela permite que o corpo se sustente contra a ação da gravidade. Foto: Imagem de Jan Mallander por Pixabay
-
As conchas que aparecem vazias na praia já abrigaram e forneceram proteção para diversos moluscos. Mesmo sem seres vivos dentro, elas continuam desenvolvendo papéis importantes para o equilíbrio do ecossistema em que se encontram. Foto: Imagem de katermikesch por Pixabay
-
Elas podem abrigar algas e caranguejos-ermitões e atuar como substrato para plantas marinhas. Além de promover a estabilidade do ambiente marinho e servir como material para construção de ninhos de aves. Foto: Flickr Jorge Arauz
-
-
No processo de decomposição, contribui para o aumento da quantidade de carbonato de cálcio no ecossistema marinho. Sendo um composto essencial para a formação da estrutura de vários organismos. Foto: Imagem de Dawn Rose por Pixabay
-
Portanto, a remoção de conchas encontradas na praia altera os habitats marinhos. Isso provoca a diminuição dos organismos e seres que dependem delas, aumenta a erosão e impede a reciclagem de carbonato de cálcio. Foto: Reprodução de Youtube
-
A retirada de conchas de praias tem causado impacto ambiental em vários países. Um exemplo deles é a Espanha, que teve sua população de peixes reduzida em decorrência desse fenômeno. Foto: Flickr Andrew Sim
-
-
No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) proíbe o comércio de corais e artesanato com corais (Art. 33), com pena de um a três anos de detenção. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) também orienta que a coleta de conchas, pedras, estrelas do mar e ouriços seja evitada em todas as praias do país. Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
-
De acordo com o jornal Miami Herald, uma turista foi condenada a 15 dias de prisão e multada em cerca de US$ 800 (equivalente a R$ 3 mil na época) por coletar conchas em uma praia do sul da Flórida, Estados Unidos, em 2018. Foto: Instagram @paraisodasconchas
-
Por outro lado, é possível vê-las em artesanatos. Com elas, indivíduos decoraram mesas de centro, prateleiras, vasos e até mesmo criam luminárias e cortinas de contas com um toque praiano. Foto: Instagram @paraisodasconchas
-
-
As conchas do mar também podem ser vista em decorações de festas temáticas, como casamentos na praia, proporcionando um ambiente tropical e elegante. Foto: Instagram @paraisodasconchas
-
As conchas também aparecem em colares. Afinal, elas são vistas como portadoras de energia espiritual e podem ser utilizadas para diversos propósitos, como proteção, cura, meditação e conexão com o divino. Foto: Flickr Nowruz B
-
Cada tipo de concha possui características únicas e pode ser interpretada de maneiras diferentes em diferentes tradições espirituais. Foto: Reprodução de Youtube
-
-
Por fim, o mito do nascimento de Afrodite pode ter surgido devido à formação das pérolas dentro das conchas, reforçando o sentido fecundo e erótico da concha. Foto: Flickr Nowruz B