Alpinista salva águias em nos EUA

Águia-serrana (Geranoaetus melanoleucus) - É uma espécie campestre e tem por hábito caçar em áreas abertas, sobretudo nos topos de serra, campos e pastagens adjacentes e nas áreas de cerrado. Sua distribuição vai da Cordilheira dos Andes até a Colômbia e Venezuela, expandindo-se até Argentina e Brasil, onde é tida como uma espécie rara e ameaçada de extinção. Foto: Stauss wikimedia commons