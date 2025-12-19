Estilo de Vida
Após 39 anos de espera, estátua de Santo Antônio recebe a cabeça no Ceará
-
A cabeça passou anos na rua e foi até pichada. Moradores e devotos celebraram esse marco histórico, registrado em vídeo nas redes sociais, que também promete impulsionar o turismo religioso na região. Foto: Eugenio Hansen, OFS - wikimedia commons
-
O municipio de Caridade fica a cerca de 95 km de Fortaleza, com economia baseada na agropecuária e forte tradição religiosa. Foto: Eugenio Hansen, OFS wikimedia commons
-
A estátua de Santo Antônio integra um projeto maior de complexo religioso idealizado pelo Governo do Ceará e pelo município, com museu, mirante e urbanização do entorno, reforçando a importância cultural e espiritual do monumento para a comunidade local Foto: Divulgação/Governo do Ceará
-
Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Celebrado em 13 de junho, é conhecido como o “santo casamenteiro” e símbolo de amor, solidariedade e devoção aos pobres. Seu pãozinho é tido como amuleto para ter sempre comida em casa. E suas festas fazem parte das celebrações juninas pelo país. Foto: Imagem de Yanetzi Ramirez por Pixabay
-
-
Os santos, em geral, têm um dia para eles, que é 1º de novembro. A data homenageia todos os mártires, conhecidos ou anônimos, que foram canonizados ao longo da história. Porém, alguns santos, como Antônio, têm maior popularidade. Veja outros exemplos. Foto: Domínio público
-
São João Batista Celebrado em 24 de junho, é um dos pilares das festas juninas e padroeiro de muitas cidades. É conhecido como o precursor de Jesus e símbolo de renovação e fé no batismo. Foto: Pablo de Abreu Vieira wikimedia commons
-
SÃ£o Pedro Comemorado em 29 de junho, foi um dos apÃ³stolos de Cristo e o primeiro papa da Igreja. Ã? padroeiro dos pescadores e sua festa fecha o ciclo das festas juninas com grande animaÃ§Ã£o. Foto: Francisco AragÃ£o - Flickr
-
-
São Francisco de Assis Celebrado em 4 de outubro, é o padroeiro dos animais, da ecologia e da simplicidade. Seu exemplo de humildade e amor à natureza inspira muitos brasileiros. Foto: Pixabay
-
São Jorge Comemorado em 23 de abril, é popular especialmente no Rio de Janeiro. Representa a coragem e a proteção espiritual, sendo cultuado também nas religiões afro-brasileiras. Foto: Sergei Panasenko-Mikhalkin
-
Santa Rita de Cássia Celebrada em 22 de maio, é conhecida como a santa das causas impossíveis. Sua vida de sofrimento e perdão a tornou símbolo de fé e perseverança. Foto: MACÍLIO GOMES wikimedia commons
-
-
São Sebastião Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sua festa é em 20 de janeiro. Mártir cristão, é invocado contra doenças e por proteção espiritual, com forte devoção popular. Foto: Halleypo wikimedia commons
-
Santa Luzia Comemorada em 13 de dezembro, é padroeira da visão e invocada para curas nos olhos. Sua imagem com os olhos numa bandeja é amplamente reconhecida pelos devotos. Foto: 199341G wikimedia commons
-
São José Celebrado em 19 de março, foi o pai adotivo de Jesus e é padroeiro dos trabalhadores. É um dos santos mais tradicionais e respeitados pela igreja católica no Brasil. Foto: Halley Pacheco de Oliveira wikimedia commons
-
-
São Benedito Sua festa é celebrada em 5 de outubro em muitas regiões, embora o dia litúrgico seja 4 de abril. É um símbolo da fé do povo negro e associado à simplicidade e caridade. Foto: Eugenio Hansen wikimedia commons
-
São Miguel Arcanjo Comemorado em 29 de setembro, é considerado o protetor contra o mal e líder dos anjos. É muito invocado em orações de libertação e proteção. Foto: Domínio público
-
São João Bosco Celebrado em 31 de janeiro, é o padroeiro da juventude e fundador dos salesianos. Dedicou sua vida à educação de jovens pobres e marginalizados, unindo fé, ensino e afeto. Foto: Domínio público
-
-
Santo Expedito Sua festa é em 19 de abril e ele é conhecido como o santo das causas urgentes. É muito popular no Brasil e invocado por quem precisa de respostas rápidas ou ajuda imediata. Foto: Domimi83 wikimedia commons
-
São Judas Tadeu Celebrado em 28 de outubro, é conhecido como o santo das causas impossíveis e desesperadas. Foi um dos doze apóstolos de Jesus e sua devoção é muito forte no Brasil, com igrejas lotadas em seu dia. Foto: Domínio público
-
São Cristóvão Celebrado em 25 de julho, é o padroeiro dos motoristas e viajantes. Segundo a tradição, carregou o menino Jesus nos ombros ao atravessar um rio, tornando-se símbolo de proteção nas estradas. Foto: Domínio público
-
-
As diversas manifestações de Maria a Santa Mãe de Jesus, também têm muitos devotos por todo o Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do país. Foto: Youtube/Pascom Aparecida Passos MG
-
Outras manifestações Marianas muito populares são N.S. das Graças (foto), N.S. de Lourdes e N.S. de Fatima. Foto: