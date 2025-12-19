Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Após 39 anos de espera, estátua de Santo Antônio recebe a cabeça no Ceará

RF
Redação Flipar
  • A cabeça passou anos na rua e foi até pichada. Moradores e devotos celebraram esse marco histórico, registrado em vídeo nas redes sociais, que também promete impulsionar o turismo religioso na região.
    A cabeça passou anos na rua e foi até pichada. Moradores e devotos celebraram esse marco histórico, registrado em vídeo nas redes sociais, que também promete impulsionar o turismo religioso na região. Foto: Eugenio Hansen, OFS - wikimedia commons
  • O municipio de Caridade fica a cerca de 95 km de Fortaleza, com economia baseada na agropecuária e forte tradição religiosa.
    O municipio de Caridade fica a cerca de 95 km de Fortaleza, com economia baseada na agropecuária e forte tradição religiosa. Foto: Eugenio Hansen, OFS wikimedia commons
  • A estátua de Santo Antônio integra um projeto maior de complexo religioso idealizado pelo Governo do Ceará e pelo município, com museu, mirante e urbanização do entorno, reforçando a importância cultural e espiritual do monumento para a comunidade local
    A estátua de Santo Antônio integra um projeto maior de complexo religioso idealizado pelo Governo do Ceará e pelo município, com museu, mirante e urbanização do entorno, reforçando a importância cultural e espiritual do monumento para a comunidade local Foto: Divulgação/Governo do Ceará
  • Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Celebrado em 13 de junho, é conhecido como o “santo casamenteiro” e símbolo de amor, solidariedade e devoção aos pobres. Seu pãozinho é tido como amuleto para ter sempre comida em casa. E suas festas fazem parte das celebrações juninas pelo país.
    Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Celebrado em 13 de junho, é conhecido como o “santo casamenteiro” e símbolo de amor, solidariedade e devoção aos pobres. Seu pãozinho é tido como amuleto para ter sempre comida em casa. E suas festas fazem parte das celebrações juninas pelo país. Foto: Imagem de Yanetzi Ramirez por Pixabay
  • Os santos, em geral, têm um dia para eles, que é 1º de novembro. A data homenageia todos os mártires, conhecidos ou anônimos, que foram canonizados ao longo da história. Porém, alguns santos, como Antônio, têm maior popularidade. Veja outros exemplos.
    Os santos, em geral, têm um dia para eles, que é 1º de novembro. A data homenageia todos os mártires, conhecidos ou anônimos, que foram canonizados ao longo da história. Porém, alguns santos, como Antônio, têm maior popularidade. Veja outros exemplos. Foto: Domínio público
  • São João Batista Celebrado em 24 de junho, é um dos pilares das festas juninas e padroeiro de muitas cidades. É conhecido como o precursor de Jesus e símbolo de renovação e fé no batismo.
    São João Batista Celebrado em 24 de junho, é um dos pilares das festas juninas e padroeiro de muitas cidades. É conhecido como o precursor de Jesus e símbolo de renovação e fé no batismo. Foto: Pablo de Abreu Vieira wikimedia commons
  • SÃ£o Pedro Comemorado em 29 de junho, foi um dos apÃ³stolos de Cristo e o primeiro papa da Igreja. Ã? padroeiro dos pescadores e sua festa fecha o ciclo das festas juninas com grande animaÃ§Ã£o.
    SÃ£o Pedro Comemorado em 29 de junho, foi um dos apÃ³stolos de Cristo e o primeiro papa da Igreja. Ã? padroeiro dos pescadores e sua festa fecha o ciclo das festas juninas com grande animaÃ§Ã£o. Foto: Francisco AragÃ£o - Flickr
  • São Francisco de Assis Celebrado em 4 de outubro, é o padroeiro dos animais, da ecologia e da simplicidade. Seu exemplo de humildade e amor à natureza inspira muitos brasileiros.
    São Francisco de Assis Celebrado em 4 de outubro, é o padroeiro dos animais, da ecologia e da simplicidade. Seu exemplo de humildade e amor à natureza inspira muitos brasileiros. Foto: Pixabay
  • São Jorge Comemorado em 23 de abril, é popular especialmente no Rio de Janeiro. Representa a coragem e a proteção espiritual, sendo cultuado também nas religiões afro-brasileiras.
    São Jorge Comemorado em 23 de abril, é popular especialmente no Rio de Janeiro. Representa a coragem e a proteção espiritual, sendo cultuado também nas religiões afro-brasileiras. Foto: Sergei Panasenko-Mikhalkin
  • Santa Rita de Cássia Celebrada em 22 de maio, é conhecida como a santa das causas impossíveis. Sua vida de sofrimento e perdão a tornou símbolo de fé e perseverança.
    Santa Rita de Cássia Celebrada em 22 de maio, é conhecida como a santa das causas impossíveis. Sua vida de sofrimento e perdão a tornou símbolo de fé e perseverança. Foto: MACÍLIO GOMES wikimedia commons
  • São Sebastião Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sua festa é em 20 de janeiro. Mártir cristão, é invocado contra doenças e por proteção espiritual, com forte devoção popular.
    São Sebastião Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sua festa é em 20 de janeiro. Mártir cristão, é invocado contra doenças e por proteção espiritual, com forte devoção popular. Foto: Halleypo wikimedia commons
  • Santa Luzia Comemorada em 13 de dezembro, é padroeira da visão e invocada para curas nos olhos. Sua imagem com os olhos numa bandeja é amplamente reconhecida pelos devotos.
    Santa Luzia Comemorada em 13 de dezembro, é padroeira da visão e invocada para curas nos olhos. Sua imagem com os olhos numa bandeja é amplamente reconhecida pelos devotos. Foto: 199341G wikimedia commons
  • São José Celebrado em 19 de março, foi o pai adotivo de Jesus e é padroeiro dos trabalhadores. É um dos santos mais tradicionais e respeitados pela igreja católica no Brasil.
    São José Celebrado em 19 de março, foi o pai adotivo de Jesus e é padroeiro dos trabalhadores. É um dos santos mais tradicionais e respeitados pela igreja católica no Brasil. Foto: Halley Pacheco de Oliveira wikimedia commons
  • São Benedito Sua festa é celebrada em 5 de outubro em muitas regiões, embora o dia litúrgico seja 4 de abril. É um símbolo da fé do povo negro e associado à simplicidade e caridade.
    São Benedito Sua festa é celebrada em 5 de outubro em muitas regiões, embora o dia litúrgico seja 4 de abril. É um símbolo da fé do povo negro e associado à simplicidade e caridade. Foto: Eugenio Hansen wikimedia commons
  • São Miguel Arcanjo Comemorado em 29 de setembro, é considerado o protetor contra o mal e líder dos anjos. É muito invocado em orações de libertação e proteção.
    São Miguel Arcanjo Comemorado em 29 de setembro, é considerado o protetor contra o mal e líder dos anjos. É muito invocado em orações de libertação e proteção. Foto: Domínio público
  • São João Bosco Celebrado em 31 de janeiro, é o padroeiro da juventude e fundador dos salesianos. Dedicou sua vida à educação de jovens pobres e marginalizados, unindo fé, ensino e afeto.
    São João Bosco Celebrado em 31 de janeiro, é o padroeiro da juventude e fundador dos salesianos. Dedicou sua vida à educação de jovens pobres e marginalizados, unindo fé, ensino e afeto. Foto: Domínio público
  • Santo Expedito Sua festa é em 19 de abril e ele é conhecido como o santo das causas urgentes. É muito popular no Brasil e invocado por quem precisa de respostas rápidas ou ajuda imediata.
    Santo Expedito Sua festa é em 19 de abril e ele é conhecido como o santo das causas urgentes. É muito popular no Brasil e invocado por quem precisa de respostas rápidas ou ajuda imediata. Foto: Domimi83 wikimedia commons
  • São Judas Tadeu Celebrado em 28 de outubro, é conhecido como o santo das causas impossíveis e desesperadas. Foi um dos doze apóstolos de Jesus e sua devoção é muito forte no Brasil, com igrejas lotadas em seu dia.
    São Judas Tadeu Celebrado em 28 de outubro, é conhecido como o santo das causas impossíveis e desesperadas. Foi um dos doze apóstolos de Jesus e sua devoção é muito forte no Brasil, com igrejas lotadas em seu dia. Foto: Domínio público
  • São Cristóvão Celebrado em 25 de julho, é o padroeiro dos motoristas e viajantes. Segundo a tradição, carregou o menino Jesus nos ombros ao atravessar um rio, tornando-se símbolo de proteção nas estradas.
    São Cristóvão Celebrado em 25 de julho, é o padroeiro dos motoristas e viajantes. Segundo a tradição, carregou o menino Jesus nos ombros ao atravessar um rio, tornando-se símbolo de proteção nas estradas. Foto: Domínio público
  • As diversas manifestações de Maria a Santa Mãe de Jesus, também têm muitos devotos por todo o Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do país.
    As diversas manifestações de Maria a Santa Mãe de Jesus, também têm muitos devotos por todo o Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do país. Foto: Youtube/Pascom Aparecida Passos MG
  • Outras manifestações Marianas muito populares são N.S. das Graças (foto), N.S. de Lourdes e N.S. de Fatima.
    Outras manifestações Marianas muito populares são N.S. das Graças (foto), N.S. de Lourdes e N.S. de Fatima. Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay