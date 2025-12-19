Fabiana Karla volta às novelas da Globo em “A Nobreza do Amor”

A novela, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se passa na década de 1920 e apresenta a história da princesa Alika, papel de Duda Santos, que junto de sua mãe, vivida por Erika Januza, deixam o reino fictício africano de Batanga após o tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, assumir o poder e se estabelecem no interior do Rio Grande do Norte, onde passam a conviver com uma realidade completamente diferente. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal