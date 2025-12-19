Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Fabiana Karla volta às novelas da Globo em “A Nobreza do Amor”

RF
Redação Flipar
  • A última vez em que tinha atuado em uma novela havia sido em 2019, quando integrou o elenco de Verão 90.
    A última vez em que tinha atuado em uma novela havia sido em 2019, quando integrou o elenco de Verão 90. Foto: Divulgação
  • A novela, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se passa na década de 1920 e apresenta a história da princesa Alika, papel de Duda Santos, que junto de sua mãe, vivida por Erika Januza, deixam o reino fictício africano de Batanga após o tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, assumir o poder e se estabelecem no interior do Rio Grande do Norte, onde passam a conviver com uma realidade completamente diferente.
    A novela, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se passa na década de 1920 e apresenta a história da princesa Alika, papel de Duda Santos, que junto de sua mãe, vivida por Erika Januza, deixam o reino fictício africano de Batanga após o tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, assumir o poder e se estabelecem no interior do Rio Grande do Norte, onde passam a conviver com uma realidade completamente diferente. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • Nascida em 30 de outubro de 1975, no Recife, Pernambuco, a atriz teve sua primeira aparição na televisão no programa “Linha Direta”, da Globo.
    Nascida em 30 de outubro de 1975, no Recife, Pernambuco, a atriz teve sua primeira aparição na televisão no programa “Linha Direta”, da Globo. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • Em 2003, estreou em novelas ao interpretar Célia em “Mulheres Apaixonadas”.
    Em 2003, estreou em novelas ao interpretar Célia em “Mulheres Apaixonadas”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • Fabiana também atuou em “Gabriela”, em 2012, e “Amor à Vida”, em 2013.
    Fabiana também atuou em “Gabriela”, em 2012, e “Amor à Vida”, em 2013. Foto: Reprodução Globoplay
  • No ano de 2004, ingressou no humorístico “Zorra Total”, onde permaneceu até 2015 e, após a reformulação da atração, continuou no “Zorra” até 2017.
    No ano de 2004, ingressou no humorístico “Zorra Total”, onde permaneceu até 2015 e, após a reformulação da atração, continuou no “Zorra” até 2017. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • Nesse período, interpretou personagens de destaque, como Gislaine, ligada ao bordão “Isso não te pertence mais”, e Dra. Lorca, identificada pelo bordão “Isso pode!”.
    Nesse período, interpretou personagens de destaque, como Gislaine, ligada ao bordão “Isso não te pertence mais”, e Dra. Lorca, identificada pelo bordão “Isso pode!”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • Também integrou o elenco do programa “Escolinha do Professor Raimundo”, no papel de Dona Cacilda
    Também integrou o elenco do programa “Escolinha do Professor Raimundo”, no papel de Dona Cacilda Foto: Reprodução Youtube
  • A atriz participou, ainda, de produções como “Mister Brau”, “Malhação: Vidas Brasileiras”, do reality musical “Popstar”,
    A atriz participou, ainda, de produções como “Mister Brau”, “Malhação: Vidas Brasileiras”, do reality musical “Popstar”, "Dança dos Famosos" e da série “Dra. Darci”, exibida pelo Multishow. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Como apresentadora, estreou em 2019 no programa “Se Joga” e também conduziu atrações como “LOL: Se Rir, Já Era!” e “Bake Off Brasil: Mão na Massa”.
    Como apresentadora, estreou em 2019 no programa “Se Joga” e também conduziu atrações como “LOL: Se Rir, Já Era!” e “Bake Off Brasil: Mão na Massa”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • No cinema, estreou em 2005 no filme “A Máquina”, no papel de Nazaré, e atuou em “Trair e Coçar É Só Começar”, de 2006, como Zefinha.
    No cinema, estreou em 2005 no filme “A Máquina”, no papel de Nazaré, e atuou em “Trair e Coçar É Só Começar”, de 2006, como Zefinha. Foto: Wikimedia Commons / Multishow
  • Em 2011, participou de “O Palhaço”, de Selton Mello, pelo qual recebeu indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz Coadjuvante.
    Em 2011, participou de “O Palhaço”, de Selton Mello, pelo qual recebeu indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: divulgação
  • Outros filmes de seu currículo incluem “Loucas para Casar”, “Meus Dois Amores”, “Tô Ryca”, “Crô em Família”, “D.P.A. 2 – O Mistério Italiano”, “Os Parças 2”, “De Perto Ela Não É Normal” e “De Repente Miss”.
    Outros filmes de seu currículo incluem “Loucas para Casar”, “Meus Dois Amores”, “Tô Ryca”, “Crô em Família”, “D.P.A. 2 – O Mistério Italiano”, “Os Parças 2”, “De Perto Ela Não É Normal” e “De Repente Miss”. Foto: Reprodução Youtube
  • Fabiana também construiu uma carreira sólida no teatro, iniciada em 1990 com o espetáculo “João e Maria, uma História Brasileira”, no qual interpretou Edilene Verde.
    Fabiana também construiu uma carreira sólida no teatro, iniciada em 1990 com o espetáculo “João e Maria, uma História Brasileira”, no qual interpretou Edilene Verde. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • Em 2006, retornou aos palcos em “Balaio de Gatos”, no papel de Adelina, e, posteriormente, integrou montagens como “Hoje me Chamo Dinorá”, “Decameron”, “Gorda”, “A Vida em Rosa” e “Nessa Mesa de Bar”.
    Em 2006, retornou aos palcos em “Balaio de Gatos”, no papel de Adelina, e, posteriormente, integrou montagens como “Hoje me Chamo Dinorá”, “Decameron”, “Gorda”, “A Vida em Rosa” e “Nessa Mesa de Bar”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
  • Na vida pessoal, Fabiana é mãe de três filhos, Beatriz, Laura e Samuel, e foi casada com o uruguaio Bruno Muniz entre 2010 e 2017 e com Diogo Mello entre 2017 e 2023.
    Na vida pessoal, Fabiana é mãe de três filhos, Beatriz, Laura e Samuel, e foi casada com o uruguaio Bruno Muniz entre 2010 e 2017 e com Diogo Mello entre 2017 e 2023. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay