Entretenimento
Fabiana Karla volta às novelas da Globo em “A Nobreza do Amor”
A última vez em que tinha atuado em uma novela havia sido em 2019, quando integrou o elenco de Verão 90. Foto: Divulgação
A novela, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se passa na década de 1920 e apresenta a história da princesa Alika, papel de Duda Santos, que junto de sua mãe, vivida por Erika Januza, deixam o reino fictício africano de Batanga após o tirano Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, assumir o poder e se estabelecem no interior do Rio Grande do Norte, onde passam a conviver com uma realidade completamente diferente. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Nascida em 30 de outubro de 1975, no Recife, Pernambuco, a atriz teve sua primeira aparição na televisão no programa “Linha Direta”, da Globo. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Em 2003, estreou em novelas ao interpretar Célia em “Mulheres Apaixonadas”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Fabiana também atuou em “Gabriela”, em 2012, e “Amor à Vida”, em 2013. Foto: Reprodução Globoplay
No ano de 2004, ingressou no humorístico “Zorra Total”, onde permaneceu até 2015 e, após a reformulação da atração, continuou no “Zorra” até 2017. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Nesse período, interpretou personagens de destaque, como Gislaine, ligada ao bordão “Isso não te pertence mais”, e Dra. Lorca, identificada pelo bordão “Isso pode!”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Também integrou o elenco do programa “Escolinha do Professor Raimundo”, no papel de Dona Cacilda Foto: Reprodução Youtube
A atriz participou, ainda, de produções como “Mister Brau”, “Malhação: Vidas Brasileiras”, do reality musical “Popstar”, "Dança dos Famosos" e da série “Dra. Darci”, exibida pelo Multishow. Foto: Reprodução/TV Globo
Como apresentadora, estreou em 2019 no programa “Se Joga” e também conduziu atrações como “LOL: Se Rir, Já Era!” e “Bake Off Brasil: Mão na Massa”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
No cinema, estreou em 2005 no filme “A Máquina”, no papel de Nazaré, e atuou em “Trair e Coçar É Só Começar”, de 2006, como Zefinha. Foto: Wikimedia Commons / Multishow
Em 2011, participou de “O Palhaço”, de Selton Mello, pelo qual recebeu indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: divulgação
Outros filmes de seu currículo incluem “Loucas para Casar”, “Meus Dois Amores”, “Tô Ryca”, “Crô em Família”, “D.P.A. 2 – O Mistério Italiano”, “Os Parças 2”, “De Perto Ela Não É Normal” e “De Repente Miss”. Foto: Reprodução Youtube
Fabiana também construiu uma carreira sólida no teatro, iniciada em 1990 com o espetáculo “João e Maria, uma História Brasileira”, no qual interpretou Edilene Verde. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Em 2006, retornou aos palcos em “Balaio de Gatos”, no papel de Adelina, e, posteriormente, integrou montagens como “Hoje me Chamo Dinorá”, “Decameron”, “Gorda”, “A Vida em Rosa” e “Nessa Mesa de Bar”. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
Na vida pessoal, Fabiana é mãe de três filhos, Beatriz, Laura e Samuel, e foi casada com o uruguaio Bruno Muniz entre 2010 e 2017 e com Diogo Mello entre 2017 e 2023. Foto: Reprodução Instagram /@fabianakarlareal
